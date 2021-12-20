Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!»

Рецензии на фильмы >>
20 декабря 2021
В российский прокат 23 декабря выходит «Зверопой 2» – продолжение музыкально-анимационного хита пятилетней давности, которому вновь, как и оригиналу невозможно не подпевать, особенно когда даже у российских зрителей в кои-то веки есть возможность услышать оригинальные голоса зарубежных артистов, озвучивших ярких разношерстных персонажей.

«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!»

В первом «Зверопое» коала Бастер Мун (Мэттью Макконахи) пытался спасти свой театр от разорения и устроил музыкальный конкурс наподобие популярного «Голоса». Так у театра и сложилась постоянная труппа. Многодетная мать 25 поросят Розита (Риз Уизерспун) – теперь вполне состоявшаяся исполнительница, которой вот-вот достанется главная роль. Скромница-слониха Мина (Тори Келли), переборовшая природную застенчивость, но еще не познавшая главного в жизни – любви. Громила-горилла Джони (Тэрон Эджертон), не пошедший по криминальным стопам своего отца, а выбравший карьеру успешного певца, да еще и мощного танцора. А еще и эксцентричный свин Гюнтер, который вдохновляет уже не только Розиту, но и даже самого Бастера Муна. Последний, впрочем, с одной стороны, наслаждается успехом своего театра, с другой — грезит о новых вершинах – мерцающем всеми огнями Редшор-Сити: Мекке звериного шоу-бизнеса, управляемого настоящим волчарой Джимми Кристалом (Бобби Каннавале).

Смотреть онлайн «Зверопой»

Джимми, как когда-то сам Мун, находится в поиске свежих талантов. И коала уверен, что именно его театр может сделать для Кристала хитовое шоу – у себя же в провинции Мун с этой задачей справился. Только вот «столичная» музыкальная индустрия – дело серьезное, не для провинциального театрика под управлением маленького коалы. Такими примерно словами и рушит надежды Муна холеная критикесса, она же агент по поиску талантов Зуки (Челси Перетти). И коала после такого мог бы от обиды заявить, что у него лапки, и наслаждаться провинциальными аншлагами, но так бы он не был Бастером Муном. Естественно, несмотря на критику всеми правдами и неправдами он все-таки едет вместе со своей труппой и, конечно, дикообразом Эш (Скарлетт Йоханссон), которая начала сольную рок-карьеру, и верной помощницей мисс Ползли (ее, кстати, озвучивает режиссер и сценарист «Зверопоя» Гарт Дженнингс), покорять Редшор-Сити. Но мир столичного шоу-бизнеса встречает его со звериным оскалом.

Второй «Зверопой» сюжетно продолжает заявленную в оригинале тему поиска новых исполнительских талантов и тех преград, которые встречаются им на пути. Только если первый мультфильм говорил, скорее, о внутренних страхах, то здесь разношерстным певцам приходится сталкиваться с внешними преградами. Провинциальных новичков магнаты типа Кристала, поставившие работу над хитовыми мюзиклами на конвейер, не жалуют. То дочку свою без каких-либо актерских талантов (благо, хоть поет хорошо) на главную роль пропихнут, то звезду-отшельника из его чересчур охраняемого дома заставят вытащить. Все-таки на дворе 2021-й – год реюнионов и камбэков. И удивительным образом «Зверопой» даже здесь умудряется актуально попасть в киноповестку.

«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!»

Душевный ностальгический заряд «Зверопою 2», как и собственно мюзиклу, над которым работает Мун и его команда, придает анимационный дебют Боно – лидера рок-группы U2. Именно он озвучивает некогда легендарного исполнителя, а теперь мизантропа и отшельника, льва Клэя Кэллоуэя, которого и пытается заполучить в свое шоу Бастер Мун. И, конечно, без композиций U2 в мультфильме не обойдется – одна, кстати, Your Song Saved My Life, была написана специально.

Как и оригинальный «Зверопой», вторая часть бодрит детей добрым сюжетом (ну не за деньги же Клай Кэллоуэй будет возвращаться на эстраду) и шутками, а взрослых – и это, пожалуй, главная отличительная черта этой франшизы – музыкальными хитами. Как и прежде они, за что большое спасибо российским прокатчикам, не дублированы на русский язык. А сам плейлист – и впрямь настоящий новогодний подарок. Тут и Билли Айлиш, и Тейлор Свифт, и Drake, и The Weeknd. и даже System of a Down, под которых зажигает в красном спорткаре обычно молчаливая мисс Ползли. И это, кстати, одна из лучших и уж точно самая смешная сцена второго «Зверопоя». Недаром Ползли озвучивает сам Гарт Дженнингс, ворвавшийся в большое анимационное кино всего пять лет назад как раз с первым «Зверопоем», и, как и начальник Ползли – Бастер Мун – явно, не собирающийся останавливаться на достигнутом.

«Зверопой 2» в прокате с 23 декабря.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Получи подарок от персонажей фильма «Зверопой 2»
Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
Продолжение «Матрицы», новые «Охотники за привидениями» и еще 10 фильмов декабря
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает
Щас спою: 5 музыкальных мультфильмов, которые заставят вас подпевать
«Зверопой»: Лай-Лай Ленд
Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
Мэттью Макконахи исполнилось 50 лет
Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года
Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?
16 ожидаемых мультфильмов 2018 года
Скарлетт Йоханссон, Иван Ургант, Гоша Куценко и еще 25 поющих актеров
«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ
«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом
«Красавица и Чудовище», «Призрак в доспехах» и ещё 15 фильмов марта
«Викинг» вошёл в топ-10 мирового проката
«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители
Скарлетт Йоханссон превратилась в поющего дикобраза
27 мультфильмов взяли низкий старт в оскаровской гонке
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияживотныеМария ТокмашеваМюзиклсиквел
персоны
Билли АйлишБоноГарт ДженнингсСкарлетт ЙоханссонБобби КаннавалеТори КеллиМэттью МакконахиЧелси ПереттиТейлор СвифтРиз УизерспунТэрон Эджертон
фильмы
ЗверопойЗверопой 2

фотографии >>
«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!» фотографии
«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!» фотографии
«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!» фотографии
«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Малюков
19 декабря ушёл из жизни режиссёр Андрей Малюков.
Сергей Шаппу
18 декабря ушёл из жизни Сергей Шаппу.
Алексей Карпов
18 декабря ушёл из жизни композитор Алексей Карпов.
Валентина Гилка
18 декабря ушла из жизни актриса Валентина Гилка.

День рождения >>

Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Михаил Еремеев
Елена Романова
Дмитрий Рыбаков
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Аугусто Бенедико
Бланш Бэйкер
Тамара Вишневская
Мала Пауэрс
Элен Ролле
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен