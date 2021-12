«Зверопой 2»: И даже волки делают «Ауф!»

Смотреть онлайн «Зверопой»

В первом « Зверопое » коала Бастер Мун ( Мэттью Макконахи ) пытался спасти свой театр от разорения и устроил музыкальный конкурс наподобие популярного «Голоса». Так у театра и сложилась постоянная труппа. Многодетная мать 25 поросят Розита ( Риз Уизерспун ) – теперь вполне состоявшаяся исполнительница, которой вот-вот достанется главная роль. Скромница-слониха Мина ( Тори Келли ), переборовшая природную застенчивость, но еще не познавшая главного в жизни – любви. Громила-горилла Джони ( Тэрон Эджертон ), не пошедший по криминальным стопам своего отца, а выбравший карьеру успешного певца, да еще и мощного танцора. А еще и эксцентричный свин Гюнтер, который вдохновляет уже не только Розиту, но и даже самого Бастера Муна. Последний, впрочем, с одной стороны, наслаждается успехом своего театра, с другой — грезит о новых вершинах – мерцающем всеми огнями Редшор-Сити: Мекке звериного шоу-бизнеса, управляемого настоящим волчарой Джимми Кристалом ( Бобби Каннавале ).Джимми, как когда-то сам Мун, находится в поиске свежих талантов. И коала уверен, что именно его театр может сделать для Кристала хитовое шоу – у себя же в провинции Мун с этой задачей справился. Только вот «столичная» музыкальная индустрия – дело серьезное, не для провинциального театрика под управлением маленького коалы. Такими примерно словами и рушит надежды Муна холеная критикесса, она же агент по поиску талантов Зуки ( Челси Перетти ). И коала после такого мог бы от обиды заявить, что у него лапки, и наслаждаться провинциальными аншлагами, но так бы он не был Бастером Муном. Естественно, несмотря на критику всеми правдами и неправдами он все-таки едет вместе со своей труппой и, конечно, дикообразом Эш ( Скарлетт Йоханссон ), которая начала сольную рок-карьеру, и верной помощницей мисс Ползли (ее, кстати, озвучивает режиссер и сценарист «Зверопоя» Гарт Дженнингс ), покорять Редшор-Сити. Но мир столичного шоу-бизнеса встречает его со звериным оскалом.Второй «Зверопой» сюжетно продолжает заявленную в оригинале тему поиска новых исполнительских талантов и тех преград, которые встречаются им на пути. Только если первый мультфильм говорил, скорее, о внутренних страхах, то здесь разношерстным певцам приходится сталкиваться с внешними преградами. Провинциальных новичков магнаты типа Кристала, поставившие работу над хитовыми мюзиклами на конвейер, не жалуют. То дочку свою без каких-либо актерских талантов (благо, хоть поет хорошо) на главную роль пропихнут, то звезду-отшельника из его чересчур охраняемого дома заставят вытащить. Все-таки на дворе 2021-й – год реюнионов и камбэков. И удивительным образом «Зверопой» даже здесь умудряется актуально попасть в киноповестку.Душевный ностальгический заряд «Зверопою 2», как и собственно мюзиклу, над которым работает Мун и его команда, придает анимационный дебют Боно – лидера рок-группы U2. Именно он озвучивает некогда легендарного исполнителя, а теперь мизантропа и отшельника, льва Клэя Кэллоуэя, которого и пытается заполучить в свое шоу Бастер Мун. И, конечно, без композиций U2 в мультфильме не обойдется – одна, кстати, Your Song Saved My Life, была написана специально.Как и оригинальный «Зверопой», вторая часть бодрит детей добрым сюжетом (ну не за деньги же Клай Кэллоуэй будет возвращаться на эстраду) и шутками, а взрослых – и это, пожалуй, главная отличительная черта этой франшизы – музыкальными хитами. Как и прежде они, за что большое спасибо российским прокатчикам, не дублированы на русский язык. А сам плейлист – и впрямь настоящий новогодний подарок. Тут и Билли Айлиш , и Тейлор Свифт , и Drake, и The Weeknd. и даже System of a Down, под которых зажигает в красном спорткаре обычно молчаливая мисс Ползли. И это, кстати, одна из лучших и уж точно самая смешная сцена второго «Зверопоя». Недаром Ползли озвучивает сам Гарт Дженнингс, ворвавшийся в большое анимационное кино всего пять лет назад как раз с первым «Зверопоем», и, как и начальник Ползли – Бастер Мун – явно, не собирающийся останавливаться на достигнутом.