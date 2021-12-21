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«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два

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21 декабря 2021
На Apple TV+ вышел полнометражный дебют сценариста и режиссера Бенджамина Клири «Лебединая песня». В главной роли — оскаровский лауреат, звезда «Лунного света» и «Зеленой книги» Махершала Али, аж в двух экземплярах, так как история из будущего, где некоторые ученые уже освоили клонирование человека. Выглядит все по-эппловски красиво, однако сам сюжет, похожий на длинную серию «Черного зеркала», не столько вторичен, сколько будто бы устарел.

«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два

Кэмерон (Махершала Али) умирает — по ходу действия выясняется, что от рака, в той стадии, когда сделать уже ничего нельзя. Хотя в будущем, где происходит действие «Лебединой песни», все-таки кое-что можно. Сотрудники расположенной где-то на отдаленном острове лаборатории — три человека во главе с Гленн Клоуз и один искусственный интеллект, заменяющий еще полсотни людей, — предлагают услугу по замене умирающего на его клона. Копия не только обладает идентичной оригиналу внешностью, но и получает все воспоминания, чтобы безболезненно внедриться в жизнь и не вызвать подозрения близких заказчика. У Кэмерона, к примеру, есть жена Поппи (Наоми Харрис), маленький сынишка и еще один ребенок на подходе. Одним словом, есть, кого огорчать. Тем не менее решение дается Кэмерону труднее, чем он думал — прогресс не стоит на месте, но, с моральной точки зрения, человек так и остается человеком, слабым как физически, так и эмоционально.

Шумиха вокруг самой возможности клонирования в реальном мире давно стихла — история с овечкой осталась в прошлом, и какая-либо другая информация о том, как продвигаются исследования в этой области, не особо покидает стены научно-исследовательских институтов. Слишком уж сложный с этической точки зрения вопрос, к однозначному ответу на который человечество не готово. Очевидно, что и в «Лебединой песне» ситуация не сильно изменилась, так что свою деятельность героиня Гленн Клоуз и ее коллеги не особо афишируют и не ставят пока на поток — Кэмерон всего лишь третий их клиент.

«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два

Эксперимент, вроде как, удачный, хотя невольно ждешь, что «Лебединая песня» превратится из меланхоличной драмы в жутковатый триллер (есть даже предпосылки) — все-таки есть в клонировании нечто зловещее, даже если про это снимают бразильский сериал. Что уж говорить об американском фильме, сделанном в эстетике сериала «Черное зеркало», — впрочем от культового шоу в жанре антиутопического хоррора картину Клири отличает некоторая «беззубость». Это не поучительная сказка о неизбежном и недалеком будущем, а философская мелодрама о чем-то, наверное, вечном, вроде любви и смерти и связанного с этим спектра переживания.

Видеоряд при этом, что называется, «вылизанный», но сдержанный — скромный хай-тек и ничего лишнего. Махершала Али играет идеального парня, столкнувшегося с главной вселенской несправедливостью — собственной смертностью. У него столь же, на первый взгляд, идеальная семья, хотя, приглядевшись, понимаешь, что жена, уже сломленная одной семейной трагедией, не оставила мужу выбора — вторую она не вынесет, а, значит, умирать ему нельзя. Никто не без изъяна — даже степенная Гленн Клоуз нет-нет, да и превращается в одержимую своим изобретением и слегка «поехавшую» на этой почве ученую. Есть и более смиренные персонажи — еще одну клиентку лаборатории играет Аквафина, и у нее в этой точке не осталось выбора и права на бунт или ошибку. Ее жизнью давно живет клон, а она доживает, гадая, все ли там хорошо.

«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два

В итоге вопрос авторы оставляют максимально открытым в предлагаемых обстоятельствах. Все, вроде бы, хорошо, придраться к идее с клонированием и «подбрасыванием» таких копий ничего не подозревающим семьям нельзя. Однако нельзя отрицать и очевидные «но», тем более что в самой «Лебединой песне» за всей грустной идиллией проступает что-то неизвестное, темное, противоречащее природе и не предвещающее ничего хорошего. Да и этических вопросов по-прежнему много, даже к этой вымышленной истории. Что уж говорить про жизнь — пусть уж исследования пока остаются теорией, а не практикой.

Фильм «Лебединая песня» доступен на Apple TV+ c 17 декабря.


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«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два фотографии
«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два фотографии
«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два фотографии
«Лебединая песня»: Махершала Али – дайте два фотографии
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