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«Чемпион мира»: Партийные фигуры

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30 декабря 2021
Спустя год с небольшим после премьеры мегауспешного сериала «Ход королевы», возродившего популярность шахмат, в российский прокат выходит отечественный «Чемпион мира». Работа над ним началась задолго до шоу Netflix, так что все совпадения случайны. Более того «Чемпион мира» наглядно демонстрирует, насколько в параллельных реальностях могут создавать произведения на схожую тему. Там речь идет о женщине, в которой уживаются гений и всевозможные аддикции. У нас – исключительно о мужчинах, единственный порок которых — разве что предательство Родины.

«Чемпион мира»: Партийные фигуры

На дворе 1970-е, шахматы – едва ли не самый популярный в СССР вид спорта. Финальная схватка между опытным Виктором Корчным (Константин Хабенский) и юнцом Анатолием Карповым (Иван Янковский) проходит при аншлаге в Колонном зале Дома Союзов. Карпов выигрывает и уже готовится сразиться за звание чемпиона мира с кумиром Бобби Фишером. Корчной, кажется, сходит с ума и раздает югославской прессе комментарии, в которых намекает на заинтересованность в победе Карпова партийного руководства. В высоких кабинетах Госкомспорта неспокойно: министр Градов (Владимир Вдовиченков, кажется, переместившийся в «Чемпиона мира» из сериала «Оптимисты» вместе с кабинетом) и его зам (Давид Бродский) обсуждают дальнейшие политические ходы. Исключительно пословицами в духе: «А по медвежонку ли дерево?» Фишер отказывается от поединка, и Карпов становится чемпионом мира. На бумаге, а не по-настоящему, что, конечно, амбициозного гроссмейстера вовсе не радует. Холодная война в шахматное поле не умещается, но вот гражданская, как считают создатели «Чемпиона мира», – вполне себе.

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Насмотревшись на митинг за свободу в Амстердаме, обиженный Корчной идет просить политическое убежище, чтобы спустя пару лет вновь встретиться в финале Чемпионата мира с Анатолием Карповым. Тот все это время пытался доказать, что чемпион он не номинальный, а вполне реальный. Как бы ни настаивала на обратном партия (кабинет товарища Градова снова в деле). Финальный поединок 1978 года в филиппинском Багио продлился три месяца. По ощущениям и фильм, большую часть которого занимает именно этот матч, длится примерно столько же. Уступая, впрочем, в логике шахматному первенству. Фигуры на доске — в порядке. Люди в зале – кажется, не очень. Демонстрируя игру исключительно в графической манере «300 спартанцев», режиссер, он же — автор идеи и сценарист Алексей Сидоров, в зрительном зале разыгрывает ретроводевиль – с экстрасенсами, сектантами, плохими иностранцами и, конечно, молчаливыми кагэбэшниками.

«Чемпион мира»: Партийные фигуры

Во главе этого цирка с конями — последние, к счастью, только на шахматной доске – народный и заслуженный артист РФ Константин Хабенский. Ролью Корчного он будто бы пытается намекнуть Ридли Скотту, какую непростительную ошибку тот совершил, когда взял играть эксцентричного Паоло Гуччи американского артиста Джареда Лето, а не нашего Константина Юрьевича. И по режиссерской задаче, видимо, чем больше Корчной ассимилируется в статусе иноагента, тем большую карикатурность его образу придает Хабенский. Неловко от этого, кажется, не только зрителям, но и исполнителю роли Карпова – Ивану Янковскому. В противовес сконцентрированному исключительно на внешнем Хабенскому, он ведет свою, кстати, довольно небанальную, внутреннюю игру.

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Режиссер Алексей Сидоров, набивший руки на боксерском ринге в «Бое с тенью» и на поле патриотических игр в «Т-34», кажется, теряется в этой интеллектуально-джентльменской лиге, где каждый ход продумывается заранее. Играет он не в шахматы и даже не в шашки, а «в Чапаева», выбивая из истории все более-менее настоящее. «Шахматы – это война», – вкладывает Сидоров в уста Корчного-Хабенского главную мысль. И за этим оголтело-брутальным настроем в фильме теряется все остальное: и невероятный путь становления Карпова, и его отношения с отцом (Федор Добронравов), и, в общем-то, драма эмигранта Корчного. Что уж говорить про какие-то женские линии. В «Чемпионе мира» расщедрились аж на трех героинь — одной, правда, не написали ни слов, ни характера, как будто «подруга Корчного» — известный архетип. Матери Карпова досталась пара реплик, его девушке (Диана Пожарская) – три сцены: две из них – ссоры с героем Янковского. Впрочем, и мужской второй, меченый фамилиями известных советских шахматистов, состав особо смыслами не нагрузили.

«Чемпион мира»: Партийные фигуры

В плане зрелищности «Чемпион мира» проигрывает предыдущим отечественным фильмам о спорте, от которых берет исключительно линию противостояния «наших» и нет, да кадры с болельщиками, которые, естественно, следят за поединком и в далекой тундре, и на полях других спортивных сражений. Да, расписываясь в собственной неспособности снять зрелищно и напряженно шахматный турнир, Сидоров не стесняется пустить в ход кадры с футболом и баскетболом. Разве что хоккея нет. Зато есть космос – еще одна наша гордость. За него отвечает болельщик Севастьянов (Дмитрий Миллер), с которым накануне решающего поединка Карпов ездил в Манилу, где на ЧМ по баскетболу играла сборная СССР.

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В этой отечественной метавселенной не хватает только случайно оказавшихся на Филиппинах танков, хотя будем считать, что актер Антон Богданов, исполняющий роль повара команды Карпова, олицетворяет отсылку к «Т-34». Если бы в финале Карпова встречали все спортивные звезды нашего кино, из «Чемпиона мира» мог бы выйти даже недурной комикс по мотивам реальных событий. Но серьезность, с которой отечественные кинематографисты подходят к созданию патриотического кино, в особенности, про спорт, все еще зашкаливает. О спорт, ты – мир! Но война – войной. Других скреп пока не придумали.

«Чемпион мира» в прокате с 30 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Дарья Деркач   30.12.2021 - 12:50
Ну вот как казалось мне, что не стоит гнаться за популярными сериалами, так и кажется.. Идея хорошая, но сейчас очень вторичная читать далее>>
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«Чемпион мира»: Партийные фигуры фотографии
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