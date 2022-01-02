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«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

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2 января 2022
Просмотр всех частей «Гарри Поттера» на новогодние праздники стал своего рода традицией (по крайней мере, в России), однако 2022 год начинается не с повтора восьми фильмов франшизы, а с, так сказать, эпилога: 1 января онлайн-сервисы HBO Max и российская Amediateka показали 100-минутный спешл «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Не художественный, а документальный фильм, в котором актеры саги встречаются в декорациях школы волшебства и вспоминают, как впервые оказались на этой съемочной площадке и что делали на ней в течение 10 лет, отдают дань памяти тем, кто навсегда ушел и нет-нет, да и произносят имя той, кого нельзя называть, — частично «отмененной» писательницы Джоан Роулинг.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

Наталия Григорьева: «В финале все будут рыдать уже в голос»

Фанатов Поттера авторы «Возвращения в Хогвартс» не щадят, начиная фильм с канонических писем-приглашений, которые по сюжету получают актеры: их не приносят совы, но магия ощущается. У Эммы Уотсон, Руперта Гринта, Тома Фелтона, Мэттью Льюиса, Эванны Линч, Бонни Райт, других когда-то юных волшебников и зрителей вместе с ними — мгновенно наворачиваются слезы (спойлер: в финале все будут рыдать уже в голос). А дальше — платформа 9 ¾, поезд, массивные двери и тот самый зал с парящими свечами (они, к слову, тогда были самыми настоящими, весели на невидимых лесках и частенько падали, норовя спалить все вокруг). Настоящая встреча выпускников, перетекающая из общего сбора в более интимные разговоры и камерные (относительно огромного зала) помещения. Торжественный пролог завершается появлением заглавного персонажа — мальчика, который выжил и вырос, исполнителя роли Гарри Поттера актера Дэниэла Рэдклиффа. Вместе с Гермионой Эммой Уотсон и Роном Рупертом Гринтом они рассаживаются в гостиной родного факультета Гриффиндор, отправляясь в сентиментальное путешествие в глубины общего омута памяти.

«Гарри Поттер 20 лет спустя» устроен так же, как и другой недавний реюнион на HBO Max – сериала «Друзья». Посиделки в воссозданных декорациях и разговоры в духе «А помнишь?» позволяют поклонникам заглянуть за кулисы и узнать некоторые ранее неизвестные подробности: в кого была влюблена Эмма Уотсон, кто сломал два ребра режиссеру четвертого фильма Майку Ньюэллу, кому писал игривые любовные записки Дэниел Рэдклифф, кто хотел бросить проект на половине пути, а кто стащил с площадки кучу реквизита. Забавные случаи перемежаются трогательными моментами, служащими самым очевидным доказательством феномена «Гарри Поттера» и его экранизации. Пришедшие на площадку детьми, ровесниками героев, исполнители главных ролей росли на ней и на глазах миллионов зрителей, срастаясь с персонажами — и переживая все этапы взросления: ведь и сценарий органично повторял путь любого подростка.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

В кадре появляются и режиссеры всех восьми фильмов: от Криса Коламбуса, снявшего первые две части и нашедшего общий язык с совсем еще малышами, толпой талантливых, но малоуправляемых детей, до Альфонса Куарона, впервые показавшего подростками в третьем фильме Поттера и остальных, уже упомянутого Ньюэлла и Дэвида Йейтса, — которым выпала задача вывести актеров и героев во взрослую, куда более мрачную жизнь, полную не только магии, но и суровой реальности с ее опасностями… и смертью. Впрочем, не стоит думать, что «Возвращение в Хогвартс» целиком состоит из слезливых историй, признаний в вечной любви, дружбе и рассказов о том, как «Гарри Поттер» изменил жизни — без шуток, пересказов классических смешных случаев на съемках и прочего хулиганства, вроде Хелены Бонэм Картер со вставными зубами или искреннего комичного удивления Гэри Олдмана, узнавшего, что его коллега Алан Рикман, игравший профессора Снэгга, оказывается, с самого начала знал, что ждет его персонажа в финале – и только на таких условиях согласился сниматься. Вот негодяй!

Такое радостное событие, как воссоединение авторов «Гарри Поттера» тем не менее оказалось омрачено скандалом: уличенную в трансфобных высказываниях писательницу Джоан Роулинг в спешл не взяли. Есть, правда, информация, что она отказалась сама — и это, в общем, ставит под сомнение благие, во имя «культуры отмены», намерения продюсеров «Возвращения в Хогвартс». Как бы то ни было, Роулинг не встречается с актерами и режиссерами, превращаясь в этакого Волдеморта — ту, кого нельзя называть и показывать. Как и в случае со злодеем из придуманной ей вселенной, все беспрестанно произносят имя Роулинг и делятся воспоминаниями. Да и вставки из интервью с ней, помеченного 2019 годом, — те еще двойные стандарты. С одной стороны, фактически без нее не было бы ни восьми фильмов, ни этого реюниона, с другой — если уж отменяете, то без полумер.

«Возвращение в Хогвартс» не только проносит героев и зрителей на 20 лет назад и по основным эпизодам, событиями и вехам поттерианы. В этом пути реюнион напоминает, почему литературная, а вслед за ней и кинематографическая серии стали (здесь это слово действительно уместно) культовыми. «Гарри Поттер» с самого начала был больше, чем просто сказкой, — это история про то, что великими не рождаются, а становятся, про то, что быть иным, не похожим на остальных, — сила, про то, что все мы из детства, сотканы из слез, травм, обид, которые могут ожесточить, о том, что есть место преображению и чуду, про то, что нет ничего важнее и сильнее любви. И уже взрослые герои будут наперебой, смущаясь, краснея, смеясь сквозь слезы, обнимаясь, признаваться друг другу в этом чувстве, связавшем их на экране и в жизни. После стольких лет. Навсегда.



Алексей Филиппов: Вечное возвращение

«Возвращение в Хогвартс» — во всех смыслах удачный заголовок, потому что выводит на первый план не только ключевую координату, но само движение, перенос (спасибо трансгрессии). «Перенос» — лозунг последних двух пандемических лет: регулярные вести о тектонических сдвигах в графике премьер сменились бесконечными возвращениями, приглашающими перенестись на Х лет назад. В миг «до нашей эры»: будь то реюнион «Друзей», «просто так в большом городе», финал «Евангелиона» или новый (первый за десять лет) фильм Леоса Каракса.

«Гарри Поттер 20 лет спустя», инициированный Warner bros. для своего стриминга HBO Max, тоже отдает коммерческой жилкой: от проработки формата «Иногда они возвращаются» до карточек-приглашений, которые находят в самых неожиданных местах звезды франшизы. Эмма Уотсон (Гермиона) — в книжном магазине, а Мэттью Льюис (Невилл) — в кипе вещей на заднем сиденье такси, застрявшего в пробке. Такие призывают на звездную премьеру, светское мероприятия, но никак не на семейную встречу, «возвращение домой».

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

Хорошая новость: это не ток-шоу, шуточных показов мод тоже не будет, а если кого-то из артистов и позвали посидеть перед камерой — то дадут предаться воспоминаниям, а не только исполнить фирменную фразочку или сделать ручкой. Это полноценная документальная открытка в жанре «в предыдущих сериях», проводящая экскурсию по всем восьми фильмам и отдающая дань львиной доле создателей франшизы: режиссерскому квартету (Коламбус, Куарон, Ньюэлл, Йейтс), арт-директору Стивену Крэйгу, артистам, живым и покойным, а также, конечно, Джоан Роулинг. Компромиссом стали вставки из ее интервью 2019 года — времен до трансфобных твитов и войны с общественностью, часть которой не поняла, если бы создательница «Гарри Поттера» не появилась в кадре вовсе.

Новость похуже: это все-таки парадная рождественская открытка, где минимум половина фраз — трюизмы и общие места. Эпиграфом символически выступает мудрое наблюдение Дамблдора: «Удивительная вещь — время». Впрочем, трудно себе представить зрителей, включающих «Возвращение в Хогвартс» с целью узнать что-то эдакое, меняющее взгляд на мир. Еще сложнее — чтобы студия пустила в фильм о вехе хотя бы одну черную снежинку: в этой роли выступает откровение, что вся троица в какой-то момент съемок думала, как все закончить.

И это самый интересный аспект «20 лет спустя» — монтаж памяти, который превосходит даже ту колоссальную работу, которую проделали монтажеры фильма, подбирая нужные сцены-иллюстрации и даже создавая визуальные гэги. Забылось, что высоченный и шумный британец Ньюэлл снял самую выхолощенную часть франшизы, которая якобы рассказывает о пробуждении чувств, а терпеливый Йейтс, ответственный сразу за всю вторую половину фильмов, слыл ремесленником, но никак не волшебником. Да и вся актерская рать ближе к финалу волшебного марафона как будто уже мечтала вырваться из образов, чьи вставные челюсти радостно принесла под елку.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

Нет, «Возвращение в Хогвартс» — это невероятно трогательно, настоящий праздник для тех, у кого есть хотя бы три странички добрых чувств к «Гарри Поттеру», тем более — для тех, кто поставил мелодию Джона Уильямса на звонок (и до сих пор не поменял). Приобретенные создателями и зрителями чувства — бесценны, как бы ни крепли позиции шутки «прочитайте уже другую книгу». Однако объяснение феномена «Гарри Поттера» теми душевными качествами, которые он воспитал, — такое же искажение, как заверение, что 20 лет спустя мы помним эти фильмы из-за их запредельного мастерства.

Лучше всех это сформулировал Робби Колтрейн (Хагрид), за минувшие годы приобретший остеоартроз: «Это были десять лет моей жизни, за это время выросли мои дети». Снова «перенос»: для многих «Гарри Поттер», на экране и в жизни, впитал все ключевые события десяти, а то и 20, если считать от первой книги, лет. Взросление и потери, поиск идентичности и друзей. Сколько бы раз за 100 минут продюсер Дэвид Хейман и артисты ни произнесли слово «уникальный», столько же раз можно добавить «для меня». Это, в целом, механизм взросления, многолетней совместной работы и привязки к наиболее ценным событиям и переживаниям.

Как десять лет школы, которая бывает и ужасной, и подавляющей. Не «Гарри Поттер» сделал из Эммы Уотсон, Бонни Райт и Кэти Льюнг активисток (есть в фильме такая мысль), но стал декорацией и средой для трех молодых актрис, росших в трех разных образах, чтобы прийти к тем жизненным позициям, которые они занимают сейчас. Так и Гарри Поттер — мальчик, который выжил, — десять лет учился, как из «уникального» стать просто собой. А это чувство очень сложно выразить в «родительском доме», где время как будто отменено. Другой вопрос, что многим сегодня хочется просто порадоваться и ощутить, что ты не один.

Смотрите «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» на онлайн-сервисе Amediateka с 1 января.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла

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«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла фотографии
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