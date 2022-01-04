Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он

Рецензии на фильмы >>
4 января 2022
В российский прокат 6 января выходит фильм «Черный ящик» – неожиданная для празднично-выходного периода детективная драма о расследовании причин большой авиакатастрофы. С одним из самых интересных французских артистов Пьером Нине в образе талантливого специалиста по расшифровке бортовых самописцев.

«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

Над Альпами терпит крушение огромный лайнер, следовавший по маршруту Дубай-Париж. Несколько сотен человек – все пассажиры и члены экипажа – погибли. Громкая авиакатастрофа требует тщательного, но быстрого расследования – журналисты уже забросали своими вопросами французское Бюро по управлению полетами. Все силы отдела по расшифровке «черных ящиков» брошены на это дело. К расследованию не привлекают только аналитика Матьё Вассера (Пьер Нине), имеющего слишком острый слух и, как считают коллеги, склонность додумывать то, чего на самом деле нет, слишком усложнять даже рядовые дела. Такая скрупулёзность однажды уже привела Матьё к ошибке, которую не могут простить ни коллеги, ни широкая общественность.

Пока Матьё использует свои выдающиеся данные для расшифровки самописца, упавшего во время учебных испытаний вертолета, аналитический отдел уже готов предоставить первые данные по авиакатастрофе. Вывод неутешительный – скорее всего, в кабину пилотов рейса Дубай-Париж проник – вслед за стюардессой, принесшей завтрак, – террорист. Находившийся на борту египтянин, предположительно имевший связь с запрещенными организациями, которого должным образом не распознали власти ОАЭ. Но Матьё, конечно же, тоже пытающийся разобраться в причинах катастрофы, уверен, что все не так просто. Ситуация осложняется тем, что неожиданно исчезает глава отдела расследований Виктор Поллок (Оливье Рабурден), а жена Матьё – Ноэми (Лу де Лааж), собирающаяся перейти из Бюро в крупную авиакомпанию, которой как раз принадлежал разбившийся лайнер, что-то скрывает от мужа.

«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

«Черный ящик» французского режиссера и сценариста Яна Гозлана продолжает его исследование природы лжи и тайн, раскрывать которые столь же опасно для психического здоровья, как и их хранить. Его предыдущий фильм на эту тему «Идеальный мужчина» все с тем же Пьером Нине в роли писателя, которого, кстати, тоже звали Матьё Вассер, рассказывал как раз о том, как один почти случайный обман может кардинальным образом изменить личность человека. В «Черном ящике» он меняет судьбы уже множества людей. При этом Пьер Нинэ одинаково органично выглядит и в образе завравшегося литератора, и в бросившего все силы на поиск истинных причин авиакатастрофы кропотливого аналитика. И если в «Идеальном мужчине» Гозлан делал упор на внешнем противопоставлении идеальной иллюзорности и реальной правды, буквально разделяя светлыми и темными кадрами жизнь на до и после, то в «Черном ящике», что неудивительно, он сконцентрировался на звуковой драматургии, противопоставляя течение реальности с повседневными диалогами и вечными шумовыми эффектами с концентрацией на аудиозвучании записи бортовых самописцев. Так, что зажимая на повторе или замедленном проигрывании один и тот же «трек», зритель вместе с Матьё слышит всё новые и новые подробности страшной катастрофы.

«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он
фото: кинопрокатная компания "Про:взгляд"

Фильм Гозлана – исследование при этом столь же подробное, как и поиск истины его главным героем. Не основанный на конкретных фактах – режиссер признается, что использовал во время подготовки к фильму информацию о совершенно разных авиатрагедиях, но создавал на их основе исключительно художественное произведение – «Черный ящик» по количеству деталей дает сто очков вперед большому количеству других картин, так или иначе отсылающих к реальным событиям. Более того, здесь, пожалуй, впервые так тщательно, но при этом понятно и рядовому зрителю, показан процесс расшифровки бортовых самописцев, за которым стоят обычные люди с их правом на ошибку. Единственный минус картины – нещадный для медленного звукового триллера, практически лишенного экшна в обычном его понимании, более чем двухчасовой хронометраж. При этом «Черный ящик» был бы идеальным материалом для интеллектуального детективного мини-сериала, где нашлось бы место не только скрупулезному расследованию, но и, как сейчас актуально, раскрытию всех психологических травм и характеров героев во главе с Пьером Нине.

Фильм «Черный ящик» в кинотеатрах с 6 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября
Жану Дюжардену дали молодого напарника в эксклюзивном трейлере фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»
Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
«Притворись моим парнем»: Французский стиль
Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Марион Котийяр и Анастасия Задорожная
20 фильмов осени и где они обитают
Поиск по меткам
ДетективМария ТокмашеваФранцузское кино
персоны
Лу де ЛаажПьер НинеОливье Рабурден
фильмы
Идеальный мужчинаЧёрный ящик

фотографии >>
«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он фотографии
«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он фотографии
«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он фотографии
«Черный ящик»: Слышу звон и знаю, где он фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Городничев
3 января ушёл из жизни актёр Владимир Городничев.
Анатолий Романюк
2 января ушёл из жизни актёр Анатолий Романюк.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Татьяна Ленникова
Елизавета Лотова
Николай Пеньков (II)
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Леван Хотивари
Иван Чувелёв
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Барбара Раш
Марта Харелль
Фабиян Шовагович
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram