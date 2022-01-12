«Лакричная пицца»: Ослепительное затмение черного солнца

В прокате новый фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — история двух безбашенных юностей в американские 1970-е, когда ПТА был совсем маленьким, а все нужные подростковому сердцу эмоции умещались на один черный диск. Вероника Хлебникова — о самоупоении молодости, счастливой находке Андерсона и протуберанцах в сердце.
Когда режиссер Пол Томас Андерсон
был ребенком, грампластинки продавали в магазинах Licorice Pizza. Лакричной пиццей — круглой, лоснящейся, гуталиново-черной выглядит виниловый диск. Хрупкий как сама юность — платиновый чарт нашей жизни, — он будто заполняет эфир над калифорнийской долиной Сан-Фернандо, над пленкой, выцветшей от солнечных дней. Невидимые глазу пластинки вертятся, подобно жерновам волшебных мельниц, перемалывая в хруст печали и страхи, неуместные в этом фильме о веселой детской отваге жить без ясной цели и на 200% сразу, крутиться и вертеться так, что мир идет ходуном.
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Экранизация романа Пинчона «Врожденный порок»
Прыщавый, крупный 15-летний Гэри Валентайн (Купер Хоффман
) пускает в ход все свое обаяние актера-ребенка из семейных фильмов вроде «Твои, мои и наши
» (2005) и неотразимую уверенность, чтобы оказаться в обществе Аланы Кейн (Алана Хаим
). Старушке совсем 25, и она закисла среди старших незамужних сестер в ревностно иудейской семье, увязла на беспонтовой должности помощницы фотографа, застряла в дохлом сердце скуки. Ей пора бежать, и вместе с восьмиклассником Гэри они побегут — не сразу и кто куда, навстречу себе и друг другу. Камера, отклеившись от уравновешенных общих планов и внимательных крупных, срывается с ними, но забывает — зачем, и фильм заносит, куда глаза глядят.
Глаза разбегаются, и Алана с Гэри, вместе и порознь, влетают в как будто случайные боковые, но великолепные и бесподобные сюжеты, как в соседние павильоны, где снимают Хэл Эшби
или Мартин Скорсезе
. Один — о пробах и свидании Аланы с легендарным голливудским актером (Шон Пенн
), живущим в мире своих экзотических фильмов-снов. Другой — в штабе начинающего политика (Бенни Сэфди
), отказавшегося от личной жизни ради карьеры. Из третьего придется выруливать на грани саспенса — рисковым задним ходом, в грузовом фургоне, без бензина, вниз по серпантину узких улиц. Краткий, но мощный родео-драйв Аланы стоит всей прямо сфокусированной феминистской оптики наших дней, меняющей смысл сложенных буквой V пальцев c victory на vagina, — шутка героини фильма, чьим прототипом послужила Люсиль Болл
.
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«Фильмография такая большая, что не проходит в дом»: подкаст о Скорсезе
Рыжий пройдоха Гэри с его лишним весом еще меньше похож на романтического героя, чем ломака Алана — на принцессу-грезу. Дни его славы прошли, как у многих детей-актеров, но возраст не стирает неотразимую улыбку. Вспоминаются сэллинджеровские вундеркинды Глассы со всем грузом тревожных ассоциаций, но это ложный след. Андерсон выстраивает цепь профессиональных разочарований Гэри как цепочку смешных и грустных гэгов, на другом конце которой Симор Гласс не застрелится, а Гэри Валентайн откроет сверкающий дворец игровых автоматов.
Дебютанты Купер Хоффман и Алана Хаим, одна из музыкального трио сестер Haim, которые тоже появятся в эпизодах вместе с родителями, играют не самых симпатичных и удачливых людей, но это не мешает им устраивать жизни так, будто они суперзвезды. Комедия их самоутверждения и сближения набирает скорость, будто потеряв управление. Вместо литого сюжета — поток событий, спонтанно накрывающий персонажей. Их затягивает хаос и дурман жизни, полной каскадерских трюков. Вместо четкой романтической линии — призрачная нить, уводящая в лабиринт притяжения и отталкивания, соблазнения и самоотдачи, из которого не бывает выхода в жизни, а значит, и в хорошем кино. Вместо концентрации на гипотетическом романе — воронка отвлекающих от лирики обстоятельств, невесомая сцепка заглавной темы Джонни Гринвуда
и треков Нины Симон
, Бинга Кросби
, Чака Берри
, Дэвида Боуи
, Пола Маккартни
с Wings и абсолютной бомбы — Джима Моррисона
с Peace Frog про высокую кровь, приливающую выше щиколоток и колен к бедрам и городам.
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Я уеду жить в Лондон: рецензия на «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона
«Лакричная пицца» — мир непрошибаемого самоупоения и предприимчивого, деятельного кипения вопреки культовым мифам о ноющей от разочарования юности, вышибающей себе мозги, из любви или без любви. Его персонажи не рождены героями, но, не обращая на это внимания, становятся ими, чертыхаясь, пыхтя и задыхаясь не столько от нежности, сколько от темпа, в котором это вдруг происходит с ними и особенно с Аланой, для которой придумана эта лакричная взлетная полоса препятствий.
«Любовь, сбивающая с ног
» (2002) тоже изъяснялась отнюдь не вестсайдскими куплетами. В том фильме, принесшем Андерсону каннский приз за лучшую режиссуру и похожем на заглючившую цветомузыкальную стереоустановку, Эмили Уотсон
и Адам Сэндлер
влюбленно признавались друг другу:
— Я хочу кусать тебя за щеки, потому что они такие милые…
— А я смотрю на твое лицо и хочу просто раскрошить его, раздолбить его кувалдой в жижу, такое оно красивое!
— А мне хочется изжевать твое лицо…
Теперь вместо фильма о первой любви в мире, которому, буквально, не хватает топлива, Андерсон экранизирует первую энергию, ее электризующие сгустки и магнитные вихри, закручивающие любые дела и делишки. Безразлично, что мутить — продажу водяных матрасов, бестолковый флирт, театр у микрофона и телефона или месть продюсеру и спутнику Барбары Стрейзанд
, безумцу и засранцу (Брэдли Купер
).
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«Любовь, сбивающая с ног» с Сэндлером и Уотсон
Пол Томас Андерсон явно счастлив и опьянен находкой: он отыскал замену незаменимому покойному Филиппу Сеймуру Хоффману
, своей путеводной звезде от «Роковой восьмерки
» и «Ночей в стиле буги
» до «Мастера
» — его подросшего сына Купера Хоффмана, столь солнечного шельму в роли Валентайна, что воздух в кадре подрагивает от разгоняемого им тепла. Это расслабленное счастье питает весь фильм и каждый его крен, где все, включая томного Шона Пенна, прогорклого Тома Уэйтса
, Брэди Корбетта
и Джона Си Рейли
, кажется, играют свои лучшие эпизоды. Как будто на всех нашло затмение черного солнца — космического диска, центр которого везде, а окружность — нигде, на него и пишутся дни нелепые и золотые с прыщами на подбородке и Никсоном в Овальном кабинете, с жаром в чреслах и протуберанцами в сердце.
«Лакричная пицца» в прокате с 13 января
.
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