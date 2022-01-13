«Трагедия Макбета» Джоэла Коэна: 50 оттенков серого

На цифровой платформе Apple TV+ выходит первый сольный фильм Джоэла Коэна «Трагедия Макбета», снятый режиссером с (и для) Фрэнсис МакДорманд, а также Дензелом Вашингтоном в заглавной роли. Михаил Моркин рассказывает, чем эта версия самой кровавой трагедии Шекспира отличается от прошлых, кто пополнил коллекцию монстров студии А24 и чем сейчас занят Итан Коэн.
Прекрасный и страшный день. Бравые шотландские полководцы Макбет (Дензел Вашингтон
) и Банко (Берти Карвел
) разбили сразу две вражеских армии: заморских норвежцев и соседей-ирландцев под предводительством бунтовщика Макдональда. По дороге домой воеводы встречают у болота трех ведьм (Кэтрин Хантер
), которые предрекают Макбету «новый сан и королевский титул», а Банко сулят стать «предком королей, но не королем». Предостерегают, что первый «будет без счастья, но счастливее второго», но эту фразу герои пропускают мимо ушей. Когда Макбету даруют титул кавдорского тана, его скептицизм по отношению к пророчествам медленно испаряется. Он рассказывает о пророчествах амбициозной супруге (Фрэнсис МакДорманд
), которая предлагает не медлить и захватить трон, убив благородного короля Дункана (Брендан Глисон
) во время его скорого визита в их замок в Инвернессе.
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«Макбет» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр
Сюжет самой короткой и самой кровавой трагедии Уильяма Шекспира
хорошо известен. Макбет зарежет Дункана и займет трон. Чувство вины и страх превратят его в тирана, которому придется убивать все больше и больше, чтобы защитить себя от потенциальных врагов. Резня приведет бездетных супругов Макбетов к излишней самонадеянности, безумию, отчаянию и смерти. «Людей погибель — в похвальбе, в уверенности их в себе
» — и далее по тексту.
«Макбета» неоднократно экранизировали классики: в 1947-м Орсон Уэллс снял
версию с собой в главной роли, в 1957-м Акира Куросава перенес
действие в феодальную Японию, в 1971-м Роман Полански
отходил на съемках
от убийства Шэрон Тейт
. Всего шесть лет назад Макбетов у австралийца Джастина Курзеля
играли Майкл Фассбендер
с Марион Котийяр
. Сразу стоит отметить, что все эти фильмы — в целом удачные и небезынтересные — терялись в фильмографиях создаетелей и едва ли вызывали резонанс. Их было сложно финансировать (Уэллс использовал декорации дешевых вестернов, Полански нашел деньги только у Хью Хефнера
и Playboy), и они не имели кассового успеха (недавний «Макбет»
Курзеля не смог отбить бюджет и вкупе с провалом «Кредо убийцы
» вернул Курзеля в Австралию
).
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Вряд ли и Джоэл Коэн
смог поставить фильм, если бы независимая и всегда поддерживающая авторов студия A24 не объединилась со стримингом Apple TV+, для которого «Трагедия Макбета
» — явно проект престижа. Впервые в жизни оставшись без брата Итана, который якобы устал от кино и ушел работать в настоящий театр, старший Коэн, словно сам Макбет, попал под влияние супруги. Именно Фрэнсис МакДорманд убедила режиссера снять свою версию трагедии: обладательница четырех «Оскаров» на протяжении всей карьеры совмещала кино со сценой и уже играла леди Макбет в Театре Беркли в 2016-м. Правда, ни МакДорманд, ни ее партнер Дензел Вашингтон не пытаются найти особенно оригинальный подход к материалу (не считать же за таковой их почтенный возраст?). МакДорманд передает все эмоции через проникновенный ледяной взгляд, за который ее все полюбили. Вашингтоновский Макбет — именно такой, какого ждешь от актера, который уже 20 лет играет уставших и ошибающихся работяг, умело обращающихся с оружием. Настоящее актерский бриллиант здесь — суперзвезда британского театра Кэтрин Хантер, которая в образе сразу трех ведьм сворачивается в узел, каркает и плюется младенческими пальцами. Еще один запоминающийся монстр в активе студии A24!
«Шотландская пьеса» — не типичное коэновское кино. Здесь нет фирменного черного юмора и обаятельных или наоборот раздражающих идиотов. Ближайший аналог в их фильмографии — это трагичный нуар «Человек, которого не было
», высушенная черно-белая история о дурном влиянии жены на мужа (там МакДорманд издевалась над Билли Бобом Торнтоном
). Джоэл Коэн лишь слегка сокращает оригинальные шекспировские строки, не пытаясь найти в них новое звучание. По сути, весь фильм — формалистский эксперимент, в котором классический театр объединяется с предельно стилизованной эстетикой нуара и немецкого экспрессионизма. Художник-постановщик Стефан Дешан
(«Аватар
», «Алиса в стране чудес
») составил декорации из холодных бруталистских зданий, вдохновившись сюрреалистическими черно-белыми работами фотографа-архитектора Хироси Сугимото
и постановками театрального режиссера — декоратора-модерниста Эдварда Гордона Крэга
, разводившего мизансцены на фоне простых форм. Французский оператор Бруно Дельбоннель
, с которым Коэн уже в третий раз изменяет Роджеру Дикинсу
, передает все оттенки серого, находя в освещении рифму с настроением Макбета, а лицо актеров не выпускает из академического, почти квадратного формата кадра. Постоянный коэновский композитор Картер Бёруэлл
исполняет печальную предостерегающую музыку, которая подсознательно выстраивает связь с предыдущими фильмами режиссера. Все-таки большинство из них — скажем, «Фарго
» или «Старикам тут не место
» — как и «Макбет», рассказывали о жажде наживы, непродуманных преступлениях и неотвратимом роке.
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«Большой Лебовски» братьев Коэн
Как известно, Макбет не догадался, что ведьмовское пророчество — образно, и его убийца мог родиться с помощью кесарева сечения, а вражеская армия пойти в атаку под прикрытием отрубленных ветвей Бирнамского леса. Не хочется, чтобы зрителей, как и тана, погубила неспособность разглядеть метафоры, ведь коэновские фильмы как раз славятся богатством возможных прочтений (в конце концов, в «Большом Лебовски
» спрятан комментарий на тему войны в Персидском заливе). Однако «Трагедия Макбета» — невероятно классицистская, а оттого лишенная новых интерпретаций шекспировская экранизация. Идеальный домашний театр в пандемию.
Смотрите «Трагедию Макбета» с 14 января на Apple TV+
.
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