«Крик»: Бойня номер пять

В прокат выходит пятая часть «Крика» — самой важной хоррор-франшизы 1990-х, определившей новый стиль для жанра на годы вперед. О том, каким получилось возвращение легенды на экраны, — впервые без Уэса Крэйвена — рассказывает Дмитрий Соколов.
В городке Вудсборо снова объявился маньяк, охотящийся на тинейджеров. На этот раз убийца охотится, в первую очередь, за сестрами Тарой и Самантой Карпентер (Дженна Ортега
и Мелисса Баррера
), так что девушки обращаются за помощью к выжившим после прошлой бойни. Но неизвестно, смогут ли ветераны резни в Вудсборо защитить молодое поколение — ведь маньяк играет по новым правилам, отменяющим привычные жанровые клише. И раскрывать их он совершенно не готов.
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«Крик» Уэса Крэйвена
Четверть века назад «Крик
» стал первым слэшером, собравшим больше $100 миллионов в американском прокате, и переопределил жанровые стандарты, вызвав мощный ренессанс молодежного хоррора, продержавшийся вплоть до конца 2000-х. Справедливости ради стоит отметить, что у истоков феномена стоит не только режиссер Уэс Крэйвен
(«Кошмар на улице Вязов
»), но и сценарист Кевин Уильямсон
(«Я знаю, что вы сделали прошлым летом
»). Если Крэйвен первыми тремя фильмами франшизы создал и закрепил новый визуальный стиль мейнстримного хоррора, то Уильямсон привнес в него постмодернисткую иронию, которая с тех пор стала неотъемлемой чертой жанра. Без определяющего влияния «Крика» нельзя представить ни девятый вал ремейков классики, захлестнувший кинотеатры в 2000-е, ни новый формат слэшеров, популярный в 1990-е – с гламурной картинкой и модными актерами из телесериалов. Через десять лет в четвертой части
Крэйвен сам подвел итоги тренда, высмеяв зацикленность Голливуда на постоянных переделках старых сюжетов.
Над пятым фильмом
работала новая команда: за режиссуру отвечают Мэтт Бетиннелли
и Тайлер Джиллетт
, за сценарий — Джеймс Вандербильт
и Гай Бьюсик
, чей самый известный проект — комедийный хоррор «Я иду искать
» с Самарой Уивинг
. И главное, что им удалось — снять сиквел, верный традициям франшизы и вместе с тем переворачивающий все с ног на голову. Иными словами, новый «Крик» — это самоироничный слэшер, созданный насмотренными людьми для насмотренных (и пресытившихся) людей, однако в этом он на редкость последовательно продолжает курс Крэйвена из четвертого фильма. Все герои хорошо понимают, что имеют дело с маньяком (или маньяками, убийц ведь обычно двое), помешанным на хорроре, и пытаются вскрыть его логику, опираясь на современные им жанровые тренды. Эти диалоги прописаны с явным уважением к крэйвеновской классике, причем ко всем частям: вот убийца обсуждает «возвышенный хоррор» по телефону, вот хоррор-эксперт поясняет различие между ребутом и ремейком, а вот один из персонажей отказывается лишать возлюбленную девственности, чтобы не быть убитым — ведь в слэшере секс смертелен.
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Но — и это главное нововведение пятой части — ирония в том, что именно знание и соблюдение жанровых правил ведет многих персонажей к гибели. Кто-то погибнет, решив сделать контрольный выстрел в голову, чтобы маньяк не очнулся. Кто-то не успеет вовремя обернуться, и получит удар ножом. И так далее. В пятом «Крике» ярко обрисовано одно из важнейших противоречий современного мейнстримного хоррора: всем хочется снять что-то новое с опорой на классику, но при этом не растерять преданных фанатов.
Впрочем, авторы никогда не забывают, что ироническая рефлексия во франшизе хоть и важный, но далеко не единственный компонент. «Крик» — это слэшер, а его ключевым аттракционом всегда были убийства — и здесь этот аттракцион работает в полную мощь. В отличие от бескровных сиквела
и триквела
, пятая часть наследует первой и четвертой
: маньяк вовсю орудует ножом, обильно хлещет кровь, а героев практически не жалеют. Особенно удалось в этом смысле финальная разборка, когда героиня дает волю ярости, взяв в руки тот самый нож.
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Разумеется, пятый «Крик» в плане проработки персонажей остается столь же схематичным, как и прошлые фильмы. Новая компания друзей — блеклое подобие той, что была в первой части. Под конец парочка персонажей, получив не самые тяжелые ранения, стремительно выбывает из сюжета. Несмотря на орудующего в городе убийцу, тинейджеры закатывают шумную вечеринку. Из новичков в касте почти никто не запоминается, зато старая гвардия (Кортни Кокс
, Дэвид Аркетт
, и, конечно, Нив Кэмпбелл
) блистает, легко затмевая молодняк. Но это родовая черта франшизы, в которой главным было угадать кто умрет следующим, — и понять, кто же все-таки убийца. По этим критериям пятая часть вполне может сравняться с предшественниками: смотреть ее весело, не слишком страшно (ирония напрочь убивает саспенс), но вполне интересно. Можно с уверенностью сказать, что возвращение еще одной культовой франшизы — не всхлип, но «Крик».
«Крик» в прокате с 13 января
.
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