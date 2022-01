«Голос любви»: Музыка нас связала

фото: MEGOGO Distribution



фото: MEGOGO Distribution

В конце 1960-х в многодетной семье, живущей на окраине Квебека, рождается самая младшая дочка Алин. Девочка — поздний, а оттого самый любимый ребенок, проявляющая, к тому же, необыкновенные таланты. Уже с ранних лет она демонстрирует совершенно потрясающий голос. Так, что местные радиостанции, куда семья Алин высылает ее записи, не верят, что так поет совсем юная девчонка.Участие в местных шоу талантов делает Алин настоящей, пусть и локальной звездой, которую замечает успешный продюсер Гай-Клод Камар (). Именно с ним Алин и свяжет всю свою жизнь — не только творческую, но и личную. Пройдя через множество препятствий, она станет настоящей мировой звездой, исполнит хит My Heart Will Go On, от которого поначалу отказывалась, но главное — сохранит свой в чем-то наивный характер, семейные узы и, конечно, любовь к своему главному наставнику и партнеру Гай-Клоду.«Голос любви» лишь вдохновлен реальной судьбой Селин Дион. Создательница фильма, режиссер, сценарист и исполнительница главной роли Валери Лемерсье – давняя поклонница певицы, тоже, кстати, родившаяся в многодетной семье и с детства привыкшая к творчеству, как и ее канадская ровесница Дион. Так что неудивительно, что для своей режиссерской работы Лемерсье, успешная французская актриса, выбрала именно этот материал.В фильме она всеми силами пытается соблюсти баланс между карьерой и судьбой Алин. «Голос любви» наполнен музыкой — самыми яркими композициями и номерами Дион, чьи песни в картине исполняет французская певица. Но гораздо важнее оказывается в ленте разговор о настоящих чувствах, преданном партнерстве и корнях, без которых невозможно воспитание характера. Алин на протяжении всего фильма находится в окружении семьи — сначала родителей и многочисленных братьев, потом уже мужа и своих детей. Хотя создание собственной семьи сопряжено с не меньшим количеством преград, чем построение обычной девчонкой из канадской глубинки впечатляющей музыкальной карьеры — разница в возрасте с мужем, первой и единственной любовью, неудачные попытки забеременеть и решение сделать ЭКО.«Голос любви» сделан по всем канонам мелодрамы, но при этом не скатывается в лирическую слезоточивую фальшь. Валери Лемерсье, отчаянно берущая на себя ответственность и за постановку, и за исполнение роли Алин во всех возрастах, очевидно, относится к своему источнику вдохновения с подлинным уважением и даже пиететом, аккуратно иллюстрируя биографию Дион, пусть и с допущениями, но без трагических или скандальных подробностей. Тот случай, когда настоящая жизнь и так дает отличный кинематографический материал. Для Лемерсье история ее Алин, как и самой Дион, — это путь становления сильной талантливой женщины, которая, несмотря на множество преград, нет, не плачет у окна, а остается самой собой. Простой девчонкой из большой квебекской семьи, умеющей любить и быть любимой.