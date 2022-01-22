«Этерна»: Игра в гардемарина

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD вышла первая часть исторического фэнтези Евгения Невского «Этерна» — дорогостоящей масштабной экранизации цикла Веры Камши «Отблески Этерны», состоящего на данный момент из 17 книг. Съемки адаптации, заявленной ранее в виде сериала, а теперь выходящей отдельными фильмами, стартовали в январе 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге. В планах продюсеров Евгения Баранова и Евгения Рене было пять сезонов по десять серий в каждом, но вместо них зрителям представили пока лишь полуторачасовую первую часть.
Действие как цикла, так и фильма разворачивается на пороге Излома Эпох в оставленных Богами «Золотых Землях», расположенных в мире под названием Кэтриана. Зрители попадают в парочку занимательных мест: королевство Талиг, где уже 400 лет правят узурпаторы, и священный город Агарис, расположенный на красочном морском берегу. В эпицентре пока еще только намечающихся событий оказывается герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин
), Повелитель Скал и сын погибшего мятежника Эгмонта Окделла (Владислав Резник
), который поступает в училище оруженосцев Лаик с целью отомстить убийце отца — Первому маршалу Талига Рокэ Алве (Юрий Чурсин
), прекрасному фехтовальщику и опасному дуэлянту. Еще одним ключевым персонажем является Повелитель молний Робер Эпинэ (Павел Крайнов
), взявшийся помочь королю в изгнании Альдо Ракану (Анар Халилов
) вернуть трон предков.
Помимо этих фигур, в кадре появились и другие персонажи, которым уготована своя роль в будущем. Среди них — кардинал Сильвестр (Юрий Беляев
), королева Катарина Ариго-Оллар (Юлия Хлынина
), отец Герман (Сергей Гилёв
), военачальник Лионель Савиньяк (Кирилл Зайцев
) и многие другие.
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Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»
«Этерна», чья первая часть основана на романе «Красное на красном», привлекает, прежде всего, продуманным миром и аналогией с одной из самых великолепных эпох на Земле — XVI—XVII веками, знакомыми многим по незабываемым романам Александра Дюма, циклу Артуро Переса-Реверте про капитана Алатристе
, «Гардемаринам
» и прочей классике литературы и кино. За персонажем Нурулина угадывается Д'Артаньян, герой Чурсина вызывает в памяти Рошфора, а Агарис отсылает к нескольким локациям «Игры престолов
» и частично похож на итальянские города вроде Венеции или Флоренции. Присутствуют здесь и бессменные атрибуты костюмного кино: потрясающие костюмы, неплохо скопированное оружие от шпаг до мушкетов, недурные батальные сцены и, конечно же, интриги в духе «Графини де Монсоро
» и «Королевы Марго
». В визуальном плане картина и вовсе выглядит потрясающе благодаря мастерству маститого оператора Александра Симонова
и художника-постановщика Анастасии Каримулиной
.
Впрочем, как раз интрига, а точнее ее минимум, если не полное отсутствие, и является одной из главных проблем этого, с позволения сказать, пилотного эпизода. Слишком много внимания сценарист Сергей Юдаков
уделил знакомству с огромным количеством персонажей (а их заявлено 220), которые раскроются лишь в последующих частях, забыв при этом заинтриговать происходящим на экране. Даже при наличии пролога, знакомящего с миром, придуманным Камши, неподготовленному зрителю многое непонятно, а уж финал и вовсе некоторых ставит в тупик. Слишком много нераскрытых вопросов при низкой динамике действия, не хватает резких поворотов сюжета для того, чтобы зритель захотел посмотреть продолжение через год или два после выхода пилота. Все слишком обыденно и уже где-то было. К тому же перед нами совсем мало фантастического, что, опять же, не идет на пользу экранизации. Хотя при этом актеры захватывают внимание даже своим присутствием в кадре, как в случае с Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой
или Андреем Смоляковым
.
Похоже, авторы просто не разобрались, что из себя должен представлять пилот и какова в нем роль финала. А ведь достаточно было вспомнить, чем заканчивается первая серия все той же «Игры престолов» или что произошло с Уолтером Уайтом, когда он впервые пустился «Во все тяжкие
». Дождутся ли в таком случае зрители продолжения и будут ли они к нему лояльны, покажет время.
Смотрите фильм «Этерна» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD с 20 января.
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