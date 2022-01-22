Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Этерна»: Игра в гардемарина

Рецензии на фильмы >>
22 января 2022
В онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD вышла первая часть исторического фэнтези Евгения Невского «Этерна» — дорогостоящей масштабной экранизации цикла Веры Камши «Отблески Этерны», состоящего на данный момент из 17 книг. Съемки адаптации, заявленной ранее в виде сериала, а теперь выходящей отдельными фильмами, стартовали в январе 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге. В планах продюсеров Евгения Баранова и Евгения Рене было пять сезонов по десять серий в каждом, но вместо них зрителям представили пока лишь полуторачасовую первую часть.

«Этерна»: Игра в гардемарина

Действие как цикла, так и фильма разворачивается на пороге Излома Эпох в оставленных Богами «Золотых Землях», расположенных в мире под названием Кэтриана. Зрители попадают в парочку занимательных мест: королевство Талиг, где уже 400 лет правят узурпаторы, и священный город Агарис, расположенный на красочном морском берегу. В эпицентре пока еще только намечающихся событий оказывается герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин), Повелитель Скал и сын погибшего мятежника Эгмонта Окделла (Владислав Резник), который поступает в училище оруженосцев Лаик с целью отомстить убийце отца — Первому маршалу Талига Рокэ Алве (Юрий Чурсин), прекрасному фехтовальщику и опасному дуэлянту. Еще одним ключевым персонажем является Повелитель молний Робер Эпинэ (Павел Крайнов), взявшийся помочь королю в изгнании Альдо Ракану (Анар Халилов) вернуть трон предков.

Помимо этих фигур, в кадре появились и другие персонажи, которым уготована своя роль в будущем. Среди них — кардинал Сильвестр (Юрий Беляев), королева Катарина Ариго-Оллар (Юлия Хлынина), отец Герман (Сергей Гилёв), военачальник Лионель Савиньяк (Кирилл Зайцев) и многие другие.

Читайте также Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»

«Этерна», чья первая часть основана на романе «Красное на красном», привлекает, прежде всего, продуманным миром и аналогией с одной из самых великолепных эпох на Земле — XVI—XVII веками, знакомыми многим по незабываемым романам Александра Дюма, циклу Артуро Переса-Реверте про капитана Алатристе, «Гардемаринам» и прочей классике литературы и кино. За персонажем Нурулина угадывается Д'Артаньян, герой Чурсина вызывает в памяти Рошфора, а Агарис отсылает к нескольким локациям «Игры престолов» и частично похож на итальянские города вроде Венеции или Флоренции. Присутствуют здесь и бессменные атрибуты костюмного кино: потрясающие костюмы, неплохо скопированное оружие от шпаг до мушкетов, недурные батальные сцены и, конечно же, интриги в духе «Графини де Монсоро» и «Королевы Марго». В визуальном плане картина и вовсе выглядит потрясающе благодаря мастерству маститого оператора Александра Симонова и художника-постановщика Анастасии Каримулиной.

Впрочем, как раз интрига, а точнее ее минимум, если не полное отсутствие, и является одной из главных проблем этого, с позволения сказать, пилотного эпизода. Слишком много внимания сценарист Сергей Юдаков уделил знакомству с огромным количеством персонажей (а их заявлено 220), которые раскроются лишь в последующих частях, забыв при этом заинтриговать происходящим на экране. Даже при наличии пролога, знакомящего с миром, придуманным Камши, неподготовленному зрителю многое непонятно, а уж финал и вовсе некоторых ставит в тупик. Слишком много нераскрытых вопросов при низкой динамике действия, не хватает резких поворотов сюжета для того, чтобы зритель захотел посмотреть продолжение через год или два после выхода пилота. Все слишком обыденно и уже где-то было. К тому же перед нами совсем мало фантастического, что, опять же, не идет на пользу экранизации. Хотя при этом актеры захватывают внимание даже своим присутствием в кадре, как в случае с Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой или Андреем Смоляковым.

«Этерна»: Игра в гардемарина

Похоже, авторы просто не разобрались, что из себя должен представлять пилот и какова в нем роль финала. А ведь достаточно было вспомнить, чем заканчивается первая серия все той же «Игры престолов» или что произошло с Уолтером Уайтом, когда он впервые пустился «Во все тяжкие». Дождутся ли в таком случае зрители продолжения и будут ли они к нему лояльны, покажет время.

Смотрите фильм «Этерна» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD с 20 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши
Поиск по меткам
Исторический фильм/сериалМакс МилианпремьераРоссийские сериалыРоссийские фильмыфэнтезиЭкранизация
персоны
Евгений Баранов (II)Юрий БеляевЛеонид БичевинЕкатерина ВолковаСергей ГилёвКирилл Зайцев (II)Анастасия КаримулинаПавел КрайновЕвгений НевскийДенис НурулинВладислав РезникАлександр Симонов (III)Андрей СмоляковАнар ХалиловЮлия ХлынинаЮрий ЧурсинСергей Юдаков
фильмы
Во все тяжкиеГардемарины, вперёд!Графиня де МонсороД'Артаньян и три мушкетёраИгра престоловКапитан АлатристеКоролева МаргоЭтерна

фотографии >>
«Этерна»: Игра в гардемарина фотографии
«Этерна»: Игра в гардемарина фотографии
«Этерна»: Игра в гардемарина фотографии
«Этерна»: Игра в гардемарина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.
Мит Лоуф
20 января ушёл из жизни актёр Мит Лоуф.
Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Ольга Ушакова
18 января ушла из жизни оперная певица Ольга Ушакова.

День рождения >>

Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Юрий Леонидов
Лариса Малеванная
Сергей Мезенцев
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Гэбриэл Махт
Пётр Польк
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Камелот: Возвращение короля
комедия, приключения, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram