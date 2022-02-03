«Хинтерленд: Город грехов»: Экспрессионистский детектив

В российский прокат 3 февраля выходит фильм австрийского режиссера Штефана Рузовицки, создателя «оскароносных» «Фальшивомонетчиков», «Хинтерленд: Город грехов», получивший приз зрительских симпатий на фестивале в Локарно. В «Хинтерленде» постановщик вновь доказывает свой интерес к жанру исторического детектива, но экспериментирует с визуальным стилем, отсылающим к эпохе экспрессионизма.
В Вену 1920-го возвращается с группой бывших солдат Петер Перг (Муратан Муслу). Когда-то он был лучшим криминалистов в городе, а потом ушел на фронт Первой мировой и попал в плен. Вернулся – на обломки империи – выкинутый, опустошенный человек из прошлого. Для условных ветеранов – ни почести, ни славы. Лишь свинцовые мерзости жизни – ночлежка с бесплатным питанием, бывший дом, где уже давно не ждет ни жена, ни дочь. Вокруг – коммунисты и националисты, молодняк, почуявший эпоху перемен, и женщины, которые наконец добились равенства, в данном случае потому, что почти все мужчины погибли на фронте или в плену.
Перг – один из таких выживших, снующих по расшатанной (здесь в прямом смысле) Вене в поиске отчего дома, родины – уже не империи, но хоть чуточку похожей на ту Австро-Венгрию, которую он когда-то пошел защищать. Не обязательно кайзеровскую, но родную и ему понятную. Где воевавшим мужчинам отдают дань уважения, где нет места внутренним распрям и свободе оружия. На фронт он, кажется, и сбежал от этих постоянных преступлений, маньяков и уголовников, готовых зарезать женщину лишь потому, что она не согласна «только молиться и готовить» – в поисках идеального государства и режима. Иллюзии, актуальной во все времена.
Ветеран и бывший следователь так и остался не у дел, если бы эту – новую – Вену вдруг не начали сотрясать чудовищные убийства. Все жертвы – мужчины. Но истязали их перед смертью довольно беспощадно. То 19 колов по всему телу, то 19 отрезанных пальцев, то отданные на жертву крысам (их тоже было 19) конечности. Причем все эти жертвы так или иначе знакомы Пергу, вроде как не имеющему законного статуса следователя, но все еще пользующегося былым авторитетом среди нового сыска во главе с патологоанатомом Терезой Кернер (Лив Лиза Фрис
из сериала «Вавилон-Берлин
»), которую с Пергом связывают еще довоенные тайны.
«Хинтерленд: Город грехов» недаром в российском названии имеет ассоциацию с культовым комиксом Фрэнка Миллера
. С одной стороны, как и все аналоги этого жанра Marvel и DC, отсылающему ко временам Великой депрессии, случившейся в Америке на перепутье 1920-х и 1930-х отчасти из-за глобальных последствий Первой мировой, а с другой – рисующему тип выпивающего детектива-одиночки, и по сей день пользующегося большой популярностью в среде создателей классических детективов в кино и литературе. Петер Перг – человек того же формата. С обязательным посттравматическим синдромом, памятью о былом и думах, запоями в придорожных кафе в духе Фасбиндера
и преломленным сознанием относительно наступившего нового времени.
Оно здесь – будто в комиксах – дано нарочито визуально. Улицы Вены 1920-х перепутались и переломались, как в благочестивых рассказах О.Генри, только немножко с другой стороны. В объективе «Хинтерленда» нет классических общих зданий – здесь все нависает над актерами под определенным углом. Особенно над Муратаном Муслу, исполнителем роли Перга, чье изображение на фоне ни в одном из кадров не будет схоже с классическими фотографиями Вены. Его герой – Петер Перг – остается один на один с этой новой Веной, здесь специально будто бы наклоненной. «Хинтерленд» снимался в павильоне на «синем фоне», и только на пост-продашкне дорисовывались фоны, причем в искаженном формате. В кадре почти нет ровных линий и прямых углов, все здания стоят под наклоном, как в отражении кривого зеркала, Рузовицки таким образом отдает дань экспрессионизму, зародившемуся как раз в Австрии и Германии начала XX века, и сам признается, что на том самом «синем фоне» создал цифровую версию «Кабинета доктора Калигари
».
Тем не менее этот преломленный взгляд Перга порой оказывается гораздо актуальнее того, что мы наблюдаем даже в наших современниках. «Хинтерленд» в этом плане удивительный фильм, который во всегда популярном жанре детектива сталкивает не только старое и новое, но и консервативную маскулиннсть с женской самостоятельностью. Недаром на первый план выводятся именно отношения (в первую очередь профессиональные) Петера Перга и Терезы Кернер – людей разных полов и разных эпох, несмотря на это настроенных лишь на одно – борьбу со злом. А уж оно – как бы ни изменялась повестка – и впрямь одно во все времена.
«Хинтерленд: Город грехов» в кинотеатрах с 3 февраля.
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