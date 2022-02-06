Волки, Турбо, волки: «Штурм» — казахстанский фильм о захвате школы и безразличии мира

На фестивале в Роттердаме состоялась премьера новой картины Адильхана Ержанова «Штурм» (6 февраля ее также покажут в Москве, в киноцентре «Октябрь»). Один из самых известных современных режиссеров Казахстана снял напряженный триллер о том, как учителя сами берутся спасти класс заложников, не дожидаясь помощи из далекого города. Среди продюсеров фильма — Борис Хлебников, Наталья Дрозд и Александр Плотников. О знакомых проблемах и жанровом миксе фильма рассказывает Алексей Филиппов
.
«Тебя туалет когда-нибудь убьет
», — бурчит физрук (Берик Айтжанов
), отпуская по нужде одного из учеников. Урок проходит на улице, школьники пытаются что-то изобразить на металлических брусьях, рядом с учителем машет нунчаками его брат Турбо (Данияр Алшинов
), у которого, вероятно, синдром Дауна. «Жизнь — это одна сплошная драка
», — продолжает брутальный бородатый учитель, поклонник Брюса Ли
, пока у него за спиной уверенно проходят фигуры в сине-серых спецовках и белых масках из папье-маше. Не мешают им и пьяный охранник (Еркен Губашев
) с директором (Теоман Хос
), занятые у черного входа перебранкой: «Такие люди, как ты, ****, портят авторитет нашей школы, *****». Внутри — учитель музыки (Нурлан Батыров
) ругается с завхозом (Нурбек Мукушев
), который на все претензии к своей работе отвечает тюремно-гомофобными оскорблениями.
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Другие фильмы Адильхана Ержанова
В одном из классов — учитель математики Тазши (Азамат Нигманов
) объясняет детям, что такое прагматизм. Пересказывает Уильяма Джеймса
(«Лучшая философия та, что не имеет догматов и учений, а применяет только собственный метод
») и переводит тему в «практическую« плоскость: «Перед вами выбор: давить тещу или жену. Очевидно — жену. Прагматизм. Ребята, это и есть математика
». После столь убедительной презентации предмета, он выходит в коридор к жене-москвичке Лене (Александра Ревенко
), требующей развода, и закатывает ей сцену на глазах сына (Тимур Муратов
), который сидит в классе. Пока супруга уходит за участковым, чтобы добиться подписи адепта прагматизма, Тазши идет в туалет перекурить, предварительно заперев учеников на ключ, чтобы не разбежались. Тут-то и начинается стрельба. Учитель сбегает, бросив сына и других учеников.
На календаре — 25 января, на карте — вымышленный поселок Каратас, где происходит действие большинства фильмов Адильхана Ержанова
(«Черный, черный человек
», «Желтая кошка
»). В отличие от классического «города N», по Казахстану разбросано несколько одноименных сел, однако режиссер использует его с тем же символическим смыслом: это место, существующее нигде и везде. Много где — и тут хватает узнаваемого постсоветского — встречаются прокуренные туалеты и формальный подход к технике безопасности, учителя с погасшим взглядом и вкраплением жизненных неурядиц в «философию» предмета, безликие школьные корридоры, которым нипочем ремонт и разруха, а также милиционеры, не готовые идти под пули за 150 тысяч тенге (это чуть больше 25 тысяч рублей). Средняя школа №6 оторвана от города не только расстоянием, но и непогодой: дороги замело, ждать «штурмовиков» придется не меньше двух суток. Немногочисленные учителя, чьи дети остались в злосчастном классе, начинают подготовку к импровизированному штурму. Начинают так, как может быть только в кино: чертят полноразмерный план школы, чтобы отрепетировать проникновение; выбирают снайпера, поочередно шмаляя в манекен (лучше всех получается у Лены в кроваво-красном пальто); подобраться к школе планируют в овечьих шкурах, под прикрытием настоящего стада; обезвредить человека с детонатором доверяют Турбо, который, как выясняют опытным путем, носится быстрее всех, даже участкового (Нурлан Смаилов
). Прагматизм, ребята.
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«Темный рыцарь» Нолана
Впрочем, идеолог этой философии Джеймс вряд ли одобрил пары метафизики, исходящие от напряженного казахстанского триллера. Богатая фактура — вплоть до воспоминаний сторожа о травмирующем опыте афганской кампании, особенно для юношей, впервые выехавших из Ташкента, — контрастирует с абстракцией угрозы. Люди в масках не выдвигают никаких требований, не несут никакой идеологии и опознавательных знаков (разве что выбивается из арсенала старинный мушкет, совершающий первый выстрел). Они — чистые агенты хаоса, подчеркивающие хрупкость, извращенность существующего порядка, где лишь замкнутость и бессилие поддерживают бесконечный бег.
Ержанов признается, что в качестве жанрового определения ему нравится термин «слоубернер», то есть вид хоррора, когда медленно нарастающее напряжение получает интенсивную и кровавую разрядку лишь в финале. Сила «Штурма» однако в том, что жанровые законы в нем сменяются, как разномастные персонажи в кадре, связанные непредвиденными обстоятельствами. По интонации это и черная комедия, и морозный триллер, и абсурдистская драма, вынуждающая персонажей-обывателей нарядиться в овечьих шкуры («Январские волки самые голодные
»). Люди в масках проворачивают операцию с хладнокровием персонажей «Схватки
» Майкла Манна
(или их коллег из «Темного рыцаря
» Кристофера Нолана
). Сбор и подготовка родительской штурмовой группы напоминает о правилах вестерна, где «великолепная семерка
» (или «омерзительная восьмерка
») формируется именно по принципу индивидуальных талантов и различий. Маячащий на периферии сюжет о разводе — традиция фильмов-катастроф, где семейная драма получает эквивалент в виде глобального катаклизма (от нападения динозавров, как в «Парке Юрского периода
», до конца света, как в «Войне миров
»).
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Шпорная территория: 10 вестернов, которые изменили жанр
«Штурм», в целом, и есть галерея разрозненных частных катастроф, которые составляют общество. У каждого персонажа есть «философская» маска — будь то вера в Брюса Ли, Уильяма Джеймса или закон и порядок. Экстремальная ситуация обнажит этот зазор между «догматами» и «практикой», вынудит всех проявить себя, чтобы войти в актовый зал, где произойдет «финальная битва», собой настоящими. Хэппи-энда, разумеется, не будет: концовка намекает, что из свидетелей этого двоемирья и рождаются люди в масках. Те, кто больше не верит в звездное небо и нравственный закон внутри нас.
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