А если найду? Заслуживает ли «Анчартед: На картах не значится» путешествия в кинотеатр?

Кажется, « Анчартед » обречен спровоцировать два извечных разговора. Первый — о провальности всех игровых адаптаций (« Макс Пэйн » и « Сайлент Хилл » не дадут соврать), второй — о несостоятельности игр как искусства вообще (видимо, потому, что их нельзя конвертировать в более «высокий» формат). У экранизаций видеоигр практически всегда есть вполне коммерческий смысл, поэтому их удобно костерить. «Анчартед», например, явно призван познакомить более молодую аудиторию с оригинальной приключенческой франшизой (последняя номерная часть вышла, страшно подумать, почти шесть лет назад). Неспроста у фильма довольно травоядный рейтинг PG-13 и Том Холланд , звезда тинейджеров, в роли искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Из локализованного названия ясно и то, что фильм — побочный, вроде романа-новеллизации или комикса по мотивам: вторичный продукт, который позиционируют как наследника родственника-звезды.«На картах не значится» — первый фильм, который выходит под эгидой Playstation Productions. Судя по заставке, которая демонстрирует героев других эксклюзивов Sony, планы у компании амбициозные и это название мы услышим еще не раз. Экранизация видеоигры, ставшей важным явлением массовой культуры минувшего десятилетия, была вопросом времени: голливудские продюсеры заинтересовались Uncharted еще после релиза первой части (вышла она в далеком 2007-м), но производство долго буксовало. В разное время к проекту были прикреплены несколько жанровых режиссеров — например, Нил Бёргер (« Дивергент »), Дэн Трахтенберг (« Кловерфилд, 10 ») и Шон Леви (« Главный герой » с Райаном Рейнольдсом ), — сценаристы постоянно менялись, но съемки не могли покинуть порт. Продюсерами фильма с конца нулевых значились Чарльз Ровен и братья Арад , которые сделали главные супергеройские фильмы XXI века. В итоге режиссером «Анчартеда» выступил Рубен Флейшер , с которымсделал, пожалуй, самый архаичный супергеройский фильм 2010-х — « Венома ».«Веном» — удобная отмычка: «Анчартед» тоже стопроцентно мальчиковое приключенческое кино со взрывами и перестрелками, практически идеальная открытка на 23 февраля. Древние сокровища, исторические загадки, опереточные злодеи — если закрыть глаза, несложно представить «Анчартед» в репертуаре кинотеатра нулевых, где-то между « Сокровищем нации », « Пиратами Карибского моря » и очередной экранизацией. Формально фильм не следует за сюжетом ни одной из игр, но в нем чувствуется сильное влияние четвертой, финальной части франшизы.История берет начало в детстве Нейтана Дрейка (Холланд). Осиротевший подросток расстается со старшим братом Сэмом (), который отправляется странствовать по миру в поисках сокровищ. Годы идут, Сэм так и не возвращается, а уже повзрослевший Нейтан работает барменом и по мелочи подворовывает у посетителей. Неожиданно в баре появляется некто Виктор «Салли» Салливан ( Марк Уолберг ) — якобы спутник Сэма, с которым они вместе искали золото команды Магеллана, но зашли в тупик. Сэм исчез, поэтому Салли решил обратиться к Нейтану, чтобы тот помог ему в поисках. Тот сомневается, но в итоге принимает предложение. Позже к ним присоединится авантюристка Хлоя Фрейзер ( София Али ), у которой есть важный для поисков артефакт. Ситуацию осложняет то, что сокровища Магеллана параллельно ищет еще и член влиятельной испанской фамилии Монкада ( Антонио Бандерас ).«Анчартед» не обманывает ожиданий и дает ровно то, что обещал: два часа незатейливого боевика и щепотку приключений. Фильм хоть и не следует за игрой слово в слово, все-таки наследует кое-что поважнее — дух серии. Правда, если игры представляют собой сплошной безумный аттракцион с редкими перерывами на средней сложности головоломки, фильм в этом отношении куда спокойнее. На весь хронометраж найдется, пожалуй, две по-настоящему захватывающих экшн-сцены. Первую — с самолетом — щедро тизерили; вторую, о которой лучше тактично промолчать, — практически не показывали. Оправдывает ли это поход в IMAХ или даже билет в кино — вопрос открытый.Другой козырь франшизы — харизматичные персонажи и отношения между ними: именно поэтому злодеи тут подчеркнуто карикатурные — фокус должен держаться на героях. Структурно «Анчартед» — ориджин, то есть история появления героя, глобальная экспозиция, пилотная серия. Ключевое трио героев в нем только притирается друг к другу и проходит испытанием доверием (Елену Фишер, возлюбленную Нейтана, оставили на следующую серию). Как известно по играм, Салли для Нейтана станет символическим отцом, которого тот потерял в детстве. В фильме этого пока не ощущается, но артистический дуэт Холланд-Уолберг, нет сомнений, еще раскроется. Кассовая судьба «Анчартеда», кстати, интригует сильнее, чем сам фильм. Недавний триквел « Человека-паука » с тем же Томом Холландом стал рекордсменом в постковидном прокате, приблизившись в мировом зачете к $2 миллиардам. « Веном 2 », к слову, тоже пробил потолок кассовых ожиданий и собрал более $500 миллионов.Если для детей нулевых Индианой Джонсом был Джек Воробей, то сегодня импровизированные шляпу и хлыст может взять именно Нейтан Дрейк. Нарочитая несерьезность серии выдает в нем пародию — в первую очередь, на Индиану Джонса. Незадачливый, во многом комичный авантюрист, Дрейк казался своеобразной деконструкцией древнего маскулинного образа расхитителя гробниц и постижителя мировых загадок. Парадокс тут в том, что и сам Индиана был такой любовной деконструкцией, так что «Анчартед», выходит, пародия на пародию.Тупиковость ситуации подчеркивает, что «Анчартед» — культурно устаревший продукт, артефакт давно ушедшей эпохи. Неудивительно, что женские персонажи в нем вновь играют декоративную функцию, а в моменте ласкает слух знакомая до ностальгической дрожи музыкальная тема игры. Для фанатов серии создатели припасли еще и одно вполне ожидаемое камео. Если фильм преуспеет в прокате, можно будет говорить об архаизирующем движении в мейнстримном кино, инициированным компанией Sony, из-под крыла которой, напомним, скоро выйдет еще и « Морбиус ».Здесь можно резонно возразить: «» Ответ одновременно прост и сложен. Uncharted, во-первых, предлагает совершенно иной перцептивный опыт: зритель сам встает за камеру, которой волен управлять с помощью джойстика или мышки. Сюжет с поиском сокровищ в ней, скорее, необходимый костыль для парка развлечений, а не самоцель. За сложные драматические сюжеты у студии Naughty Dog, выпустившей Uncharted, отвечает Last of Us, экранизация которой тоже подоспеет в обозримом будущем. Из этого, во-вторых, следует простая мысль: мало просто перенести фабулу, нужно еще и обеспечить ее адекватным интерфейсом. Для «Анчартеда», возможно, больше подошла бы аркадная структура последнего « Безумного Макса ». Вряд ли кто-то будет отрицать значимость драматургии в фильме Джорджа Миллера , но вместе с тем очевидно, что там она была важна именно своей вспомогательностью. Едва ли кто-то всерьез упрекнет «Дорогу ярости» в том, что недостаточно раскрыт титульный герой или Фуриоса. Может быть, и Нейтану не стоит весь фильм держаться за брата?По правде говоря, Uncharted вообще не нужна экранизация, потому что игра сама — кинематограф поболе, чем иные фильмы. Не секрет, что анимация и, следовательно, игры просто в силу технологических особенностей способны на большее, чем кинематограф. Если фильм предлагает 10-20 минут чистого развлечения, то игра — минимум несколько часов. Суперзвезда медиатеории Лев Манович в книге «Язык новых медиа» писал, что «кинематограф был разрушен трехмерной компьютерной анимацией», поскольку «цифровые изображения уже сейчас гораздо реалистичнее фотографических… Они слишком реалистичны». Когда Манович 20 лет назад формулировал эти строки, он, конечно, еще не играл в Uncharted и главным образом имел в виду компьютерную анимацию в фильмах, — но сейчас его соображения кажутся актуальнее именно для игр. Ведь их создатели стремятся к достоверной репрезентации воды, шелеста листьев и движения дыма. Если «Анчартед» Рубена Флейшера и Ави Арада — это взгляд в прошлое, на события, произошедшие на съемочной площадке, то Uncharted от Naughty Dog — взгляд в будущее, в котором тело человека, виртуальный глаз и цифровая реальность сходятся в нескольких кнопках на геймпаде. Серия игр Uncharted — наши готические соборы, которые тоже возводились годами. Удивится ли кто-нибудь, если в обозримом будущем над голливудскими холмами взойдет пиратский флаг?