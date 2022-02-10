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«Смерть на Ниле»: Убийство в восточном Египте

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10 февраля 2022

В российский, как и в мировой прокат, 10 февраля наконец выходит детектив «Смерть на Ниле» – второй после успешного «Убийства в Восточном экспрессе» опыт британского постановщика и актера Кеннета Браны по адаптации классических романов Агаты Кристи для нынешних кинотеатральных зрителей. Прокат «Смерти на Ниле» откладывался – сначала из-за пандемии и неработающих кинотеатров, а затем из-за скандальной истории с Арми Хаммером, который тут и впрямь играет довольно большую роль. Избавиться от него в фильме – значит его практически полностью переснять, на что все же не пошли продюсеры. Все равно эта экранизация и так значительным образом устарела.

«Смерть на Ниле»: Убийство в восточном Египте

«Смерть на Ниле» начинается не как продолжение «Убийства в Восточном экспрессе», что казалось бы вполне логическим подходом, а словно фильм Сэма Мендеса «1917». В окопах Первой Мировой тогда еще совсем молодой бельгиец Пуаро сталкивается с серьезными страхами и потерями. Остается без любви всей своей жизни, но с уже ставшими фирменными усами, прикрывающими шрамы от этой боли – не столько физической, сколько моральной. Разгадка преступлений, очевидно, единственное, что заставляет его жить дальше. Пусть и дела выпадают далеко не самые интересные – опять же про «Восточный экспресс» в «Смерти на Ниле» практически не упоминается.

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На одной из вечеринок, куда Пуаро пришел, конечно, по делам, он видит не только эффектную блюз-певицу Саломею Оттерборн (Софи Оконедо), но и знакомую Жаклин де Бельфор (Эмма Маккей) с женихом Саймоном (Арми Хаммер). Именно на той вечеринке Саймон встречается с давней подругой Жаклин – богатой наследницей Линнет Риджеуэй Дойл (Галь Гадот), которая спустя каких-то полгода уже готова обручиться с красавцем Саймоном. Проблема одна – во время медового месяца их продолжает преследовать Жаклин.

«Смерть на Ниле»: Убийство в восточном Египте

Тут-то и приходит на выручку Эркюль Пуаро, которого новоиспеченное семейство Дойлей приглашает на пароход «Карнак», следующий по египетским достопримечательностям под блюз (от той самой Саломеи) и щедро разливающееся шампанское. На корабле – сплошь знакомые и якобы друзья Линнет, уже давно, впрочем, не верящей в бескорыстность чувств и убежденной, что жить ей осталось недолго. Надо ли говорить, что героиня Галь Гадот оказывается права, а убийца – по всем заветам Агаты Кристи – кто-то из того самого ближнего круга, присутствующего на корабле.

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Реинкарнация в полнометражном кино классических детективов Агаты Кристи в XXI веке и без того выглядела перспективой сомнительной – мало того, что большинство взрослой аудитории (а на молодежь эти фильмы вряд ли рассчитаны) перечитали цикл про Эркюля Пуаро от корки до корки, так и большинство предыдущих полнометражных или сериальных экранизаций смотрели. Но Кеннет Брана, очевидно, уж слишком хотел и сам предстать в образе знаменитого сыщика. Настолько, что решил не только сыграть Пуаро, но и срежиссировать новый киноцикл по классическим романам.

«Смерть на Ниле»: Убийство в восточном Египте

«Убийство в Восточном экспрессе», обеспеченное суперзвездным кастом (Джонни Депп, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Пенелопа Крус), собрало неплохо: все-таки детективы, как и ромкомы, – жанры вечные. Чем обеспечило зеленый свет «Смерти на Ниле», хотя, если говорить о касте, он в этом случае выглядит все же скромнее предыдущей ленты. Брана вместе с автором сценария Майклом Грином вновь не переписывают Агату Кристи, не пытаются ее осовременить, как было, например, в недавнем сериале по «И никого не стало». Нет, это действительно старая-добрая экранизация классического детектива, где, правда, нет дворецкого, но есть горничная (Роуз Лесли), злостный опекун-кузен (Али Фазал), идеологическая коммунистка-крестная (Дженнифер Сондерс), а еще старый знакомый Пуаро Бук (Том Бейтман) вместе с благообразной матерью-художницей (Аннет Бенинг). И все жертвы и подозреваемые вновь заперты в одном пространстве. Хотя «Смерть на Ниле» все-таки дает какой-никакой египетский антураж, особенно в первой части повествования. Вторая же по сути повторяет «Восточный экспресс», только вместо поезда теперь целый пароход – по роману, кстати, густонаселенный, по фильму, арендованный исключительно для торжества по случаю нового брака, ну или для убийства. Тут уж как кому удобнее.

Смотреть онлайн Сериал «И никого не стало»

«Смерть на Ниле», как и предыдущая экранизация Кристи в постановке Браны, от литературного оригинала отличается лишь незначительными деталями, поэтому перечитывать классику детективного жанра перед просмотром точно не стоит. Хороших детективов – особенно в кино – по-прежнему не хватает, но «Смерть на Ниле» выглядит в лучшем случае как неплохой фильм для домашнего просмотра. И лучший киноцикл про Эркюля Пуаро – с Дэвидом Суше — еще никому не удалось переплюнуть.

«Смерть на Ниле» в кинотеатрах с 10 февраля.


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