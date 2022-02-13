Руссо туристо: каким получился фильм по мотивам тревел-шоу «Орел и решка»

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск решил отметить День всех влюбленных премьерой приключенческой комедии «Орел и Решка: Кино», вдохновленной украинским тревел-шоу. В прошлом году программа отметила десятилетие, и полный метр стал своеобразным поводом отрефлексировать круглую дату. Кино-Театр.Ру размышляет, стоит ли заглянуть на этот праздник.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Опытный продюсер «Орла и решки» Лера (Екатерина Варнава) сидит в кабинете телевизионного боса, отвечая за грехи — коллег и собственные. Рейтинги падают, ведущие Рита и Влад (Александра Бортич и Александр Молочников), несмотря на образ идеальной пары, близки к разводу, а география съемок не впечатляет. Как итог – начальство больше не собирается финансировать рассказы о «сказочных подворотнях Стамбула» (прозаично, что съемки самого фильма проходили в Турции), а некогда успешному шоу грозит закрытие. Однако Лера быстро выкручивается из ситуации и предлагает спасительный эксклюзив – поездку в страну, где не успела побывать ни одна съемочная группа. Это государство Абд-Эль-Акри (естественно, выдуманное), которое совсем недавно перестало быть закрытым от всего мира и сменило монархию на республику. К тому же новый прогрессивный правитель с внешностью звезды турецкого сериала лично пригласил телевизионщиков на свадьбу.
По приезде, правда, российскую делегацию ждут неприятные сюрпризы: согласно местным обычаям, Влад, случайно дотронувшийся до невесты, рискует остаться без рук. К счастью, шейх решает помиловать непутевого телеведущего, отменив варварскую казнь. Но местный генерал затевает бунт, и молодой правитель скоро оказывается в тюремной камере вместе с иностранными гостями. Бороться приходится уже не за золотую карту, а за жизнь.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Впервые о фильме по мотивам телешоу стало известно на питчинге Фонда кино в 2020 году: проект презентовала Нателла Крапивина, успевшая поработать продюсером в телевизионной, музыкальной и киноиндустрии. Она известна как создательница «Орла и решки» и бессменный продюсер Светланы Лободы, а в ее фильмографии – «Кислота», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Трое» и «Сказки Пушкина. Для взрослых». Довольно закономерно, что сильной женщине-продюсеру в «Орел и Решка: Кино» отведена ключевая роль. Героиня Екатерины Варнавы показана как барон Мюнхгаузен, способный вытащить сам себя из болота – вместе с остальной командой. Именно из ее уст звучит духоподъемный монолог о том, что на телевидении один за всех и все за одного. Другие герои до заданной моральной планки дотягивают далеко не во всем. Конечно, быть чудаковатыми, переигрывающими, хитрыми, невротичными или неуклюжими их обязывает жанр комедии положений, но действительно смешные эпизоды здесь можно пересчитать по пальцам. На помощь приходит только эгоцентричный режиссер в исполнении Александра Гудкова, чей самобытный юмор способен скрасить, кажется, любую историю.
В отличие от оригинального тревел-шоу, фильм не удивляет разнообразием локаций: смотреть в Абд-Эль-Акри толком нечего, а убранство недавно построенных дворцов отсылает к российскому шику из нулевых. Все это, разумеется, обыграно и высмеяно в сюжете, но в плюсы самоиронию не запишешь. Идея показать изнанку телепроизводства продолжает концепт самой программы, в которой на протяжении десяти лет демонстрировали подноготную путешественников с поправкой на кардинально отличающиеся бюджеты. Оказаться на киноэкране – равно как и провести уикенд с золотой картой – удастся единицам, в чей список явно не входит среднестатистический зритель. Остается только следить за рассказами непосредственных участников, которым далеко не всегда удается рефлексия рабочего процесса. Да и кто сегодня верит телевизору?
обсуждение >>