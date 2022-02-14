«Падение»: Природа настолько очистилась, что люди научились ладить

На Netflix вышел тайваньский фильм «Падение» — трогательная драма об отношениях матери и дочери, которые проходят проверку пандемией, конфликтом поколений и экономическим кризисом на фоне коронавируса. Фильм режиссера Чун Мунхуна побывал на фестивалях в Венеции и Торонто, а почему его будет интересно посмотреть зрителям в России, рассказывает Алексей Филиппов
.
2020 год. В Тайване, как и везде, пандемия — действуют повышенные меры безопасности. В женской школе камеры фиксируют наличие у учениц масок, но все же бывают случаи заражения. Вот и одноклассница Сяо Джин (Джингл Ван
) заболевает — и весь 12-й класс отправляется на двухнедельную самоизоляцию. Вместе с дочерью, готовящейся к важному экзамену по английскому, остается дома и мать Пин-Вэн (Алисса Чиа
), работающая в крупной международной конторе, где недавно начались сокращения из-за финансовых потерь на фоне эпидемии. Карантин не укрепит родственные связи, а наоборот, укажет на растущую брешь: дочь будет демонстративно избегать матери и все явственнее выражать пренебрежение.
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«Падение
» будет длиться долго: Сяо Джин с матерью живут в высотном здании с суетливым консьержем и видом на строительные леса, возведенные ради ремонта. В ходе пандемии все начало перестраиваться: от бизнеса до человеческих отношений с родственниками и собой, — потому синяя строительная сетка, отгородившая высотку от внешнего мира не только статусом жильцов, но и осязаемой завесой, недвусмысленно рифмуется с медицинской маской. Прежде чем помогать окружающим — нужно разобраться в себе.
А разбираться есть в чем: старшеклассница растет без отца, хотя мать продолжает ждать, что супруг, несмотря на развод трехлетней давности, вернется в семью со дня на день. Эта фантомная, параллельная реальность вскоре прорастает в неспешное бытописание с вялотекущим конфликтом поколений, обнажив у Пин-Вэн психоз (хотя сложности с когнитивными связями — еще и симптом/последствие коронавируса). Вообразив, что дочь сбежала в жуткий ливень, нарушив правила самоизоляции, мама отправляется за ней — и вскоре как будто меняется с Сяо Джин местами. Пока одна делает первые шаги во взрослой жизни — уже не как школьница, а менеджерка семейного уклада, — вторая пошагово привыкает контактировать с реальностью заново и узнавать в ней себя.
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За незамысловатым синопсисом прячется богатая на оттенки драма, на что видеоряд указывает раньше сюжета. Привычное для жителей мегаполиса торжество синего и желтого не сливается в пятно сумерек, а делает изображение контрастнее и четче — как взгляд через тонированное стекло. Кстати, оператор фильма — Чун Мунхун
, он же — сценарист и режиссер: неудивительно, что драматическое и хроматическое движение фильма синхронизируются. От пандемического триллера о непонимании в синих тонах отчуждения — к слегка абсурдистской трагикомедии, теплой и свежей, как улица в лучах солнца после дождя.
Чун Мунхун последовательно стирает границы непонимания между людьми: как в оптимистичной версии «Паразитов
» (2019), мать и дочь спускаются из дорогостоящего лофта к своим менее зажиточным и меркантильным согражданам; Сяо Джин, столкнувшись с бюрократией и ценами за ЖКХ, начинает ценить акты заботы, а от очной встречи с отцом в его еще более роскошном доме — улетучивается таившаяся обида на мать, которая без мужчины будто не чувствовала себя полноценным человеком. (Примечательно, что ослепительную в будничной замотанности Пин-Вэн играет актриса и телеведущая Алисса Чиа, мать троих детей, о которой последние годы СМИ без остановки писали как о примере невероятной юности).
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«Падение» фиксируют маленькие шаги новой жизни и громкий шум в ушах от страха что-то менять (в этом смысле The Falls было бы уместно адаптировать как «Перемен!», вторя гимну Виктора Цоя
). Однако доверие к окружающим и миру, обретенное в собственной слабости и хрупкости, дарит Сяо Джин и Пин-Вэн невероятную, как будто магическую силу. И устрашающий финал — который в других обстоятельствах можно было бы счесть чересчур манипулятивным — здесь оказывается высшей точкой этого доверия. Природа настолько очистилась, что люди начали возвращаться к настоящим себе.
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