«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

Пока на первых полосах больших международных изданий обсуждается гипотетическое вторжение России в Украину, к отечественному прокату подбирается «Однажды в пустыне» — фильм о другой, совсем не нашей войне. Впервые замысел ленты под рабочим названием «Пальмира» продюсер Алексей Учитель описал еще три года назад на питчинге Фонда кино. Тогда же выяснилось, что бюджет ленты составит около 600 миллионов рублей – господдержка оценивается, судя по питчингам, в 400 миллионов, точных данных в открытых источниках нет. Есть еще и организационно-идеологическая сторона: кажется, Министерства обороны тут все же одержало верх над искусством. Задуманный как проект про военных, участвовавших в подготовке Пальмиры к знаменитому концерту Гергиева, «Однажды в пустыне» превратился в скучнейший процедурал о саперах, который не спасает даже режиссер Андрей Кравчук, давно набивший руку на идеологическом военном кино.
Новобранцев сирийской арабской армии тренирует российский сапер Шаберов (оцените звукопись, особенно в исполнении артиста Александра Робака
, который, как многим известно, не отличается четкой дикцией). Он, судя по фильму, единственный представитель этой военной или полувоенной категории, который на себе доказал неверность тезиса о том, что сапер ошибается один раз. Шаберов настолько пошел против стереотипов, что ему дали прозвище «Уже»: выжил, хоть и потерял два пальца. Сирийский молодняк он учит прописным истинам: все, что с проводами, может рвануть, а киношный штамп про выбор из двух цветов вообще не действует – опасным может оказаться хоть красный, хоть синий, хоть зеленый, хоть серо-буро-малиновый. Надо, в общем, полагаться на чутье.
В отличие от Шаберова, чутье новобранцев не подводит, а вот с техникой безопасности дела обстоят не очень. Почти десяток юных солдат гибнет просто потому, что сразу же решили пойти делать селфи, а не утилизировать смертельно опасные отходы. Герой Робака винит в этом себя, а усугубляет душевную смуту тот факт, что взрывом задело эффектную сирийку Джамилю (Екатерина Нестерова
), отлично владеющую русским языком. Девушка вроде как выжила, и Шаберов надеется ее разыскать, тем более терять ему нечего: с мирной землей сапера связывает только дочь, которая не особо горит желанием с ним общаться. Но высшее командование хочет отправить горе-наставника домой, а на смену ему в Сирию приезжает опытный капитан Жилин (Павел Чинарев
) и его помощник (Александр Метелкин
). Оба, правда, отчасти ученики Шаберова.
Долго затеваемый «Однажды в пустыне» выглядит так, будто снимался на коленке: даром, что в режиссерском кресле — Андрей Кравчук
, решивший, видимо, взять отпуск после масштабных постановок «Викинга
» и «Союза спасения
». Кравчук, может, со времен «Адмирала
» и слывет мастером проектов-долгостроев о судьбах родины, но без сценария работать все же не способен. Здесь он таков, что история угрожает разлететься на мелкие кусочки в любую минуту. Что удивительно, учитывая послужной список Арифа Алиева
, который раньше работал над качественными драмами «Монгол
» и «Кавказский пленник
», а также над популярным сериалом про Екатерину
с Мариной Александровой
). Драматургия сирийское пустыни предлагает Кравчуку метаться между сиюминутную любовью Шаберова к Джамиле и высосанным из пальца конфликтом учителя (Робак) с учеником (Чинарев). Режиссер принимает единственно верное решение: взрывать!
Министерство обороны, судя по количеству представителей (в том числе консультантов) на премьере, выбранный вектор единогласно, как и принято в военной среде, одобряет. Того же Робака, кстати, просят позировать
для памятника русскому саперу. Зрителям без погон, однако, ловить тут нечего: «Однажды в пустыне», с одной стороны, не оборачивается идеологической вампукой в духе «Августа. Восьмого
», но и особо не стремится рефлексировать очередную «не нашу войну», как, например, «Братство
» Павла Лунгина
. Получается дорогой муляж бомбы, сделанный для финансовой галочки: и взрыва нет, и облегчения тоже.
«Однажды в пустыне» в прокате с 17 февраля
.
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