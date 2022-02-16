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Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

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16 февраля 2022
На протяжении своей карьеры Зак Эфрон борется с амплуа красавца-обольстителя, обращая внимание на непохожие драматические роли. 17 февраля в российский прокат выходит камерный триллер «Жажда золота», где артист предстал в образе самоуверенного чужеземца, которому пришлось поплатиться за собственную алчность. У героев этого фильма нет имен, а время действия обозначено как недалекое будущее. Персонаж Эфрона нанимает местного водителя (Энтони Хэйес), чтобы добраться до приисков, но в пути мужчины неожиданно обнаруживают золотую глыбу. Сдвинуть ее с места невозможно, поэтому водитель отправляется за экскаватором, а его попутчик остается посреди прожженной солнцем пустыни – чахнуть над золотом. Собрали несколько интересных фактов об этом кинопроекте.


Энтони Хэйес не только сыграл грубого перевозчика, но и занял режиссерское кресло

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

В фильмографии австралийского актера Энтони Хэйеса около 90 проектов, включая сериалы «Ничего не происходит» и «Таинственный путь». В качестве режиссера и сценариста он дебютировал в начале нулевых. «Жажда золота», как и предыдущие работы, снята по его сценарию. По словам постановщика, это история о человеческой жадности. Для запуска проекта Хэйесу было важно заполучить известного актера на главную роль – чтобы обеспечить международные продажи. Они не были знакомы с Заком Эфроном до съемок, тем не менее сценарий сразу же зацепил голливудскую звезду.


Кинематографистам удалось заснять реальную песчаную бурю

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Изначально воссоздать бурю на экране планировали с помощью искусственного песка и промышленных вентиляторов, однако в день съемок стихия разбушевалась прямо на съемочной площадке в Южной Австралии. Плотный график не позволял останавливать производство, и режиссер Энтони Хэйес воспринял ситуацию как знак, предложив запечатлеть Эфрона во время реального природного бедствия. Команда не рассчитывала на положительный ответ, однако артист без колебаний вписался в опасную авантюру. «Это были самые волнительные три часа в моей жизни. Я ни черта не видел, и это было абсолютное безумие», – отметил постановщик. К спине оператора была привязана портативная камера, при этом большая часть оборудования вышла из строя.


На съемках Зак Эфрон проявил невероятную выносливость

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Хотя артист назвал «Жажду золота» самым непростым проектом в его жизни, он никогда не жаловался, невзирая на сложный грим и постоянную жару. Хейес восхищался его стойкостью – артист был на площадке, даже когда температура воздуха поднималась до 70 градусов. Только после окончания смен режиссер узнал, что Эфрон повредил руку в процессе съемок, но умышленно скрыл травму от коллег, так как это могло остановить работу — а ведь у команды было всего 20 съемочных дней. «Есть причина, почему такие парни, как Зак, имеют статус мегазнаменитостей. Вы можете сделать с ним все, что угодно, буквально облить помоями, а он все равно будет выглядеть, как кинозвезда», – подытожил Хейес.


В Австралии, где проходили съемки триллера, действительно находили огромные золотые самородки

Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота»

Несмотря на отсутствие привязки к локации и цветокоррекцию в стиле «Безумного Макса», ландшафт все равно выдает Австралию – страну, лидирующую по количеству самых крупных самородков в мире. Так что именно в этом регионе возможно отыскать неподъемный кусок золота – подобно тому, что попадается главным героям фильма. По габаритам его можно сравнить с плитой Холтермана длиной в 144 сантиметра и весом в 285 килограмм.

«Жажда золота» в прокате с 17 февраля.


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Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
Там Зак Эфрон над златом чахнет: интересные факты о триллере «Жажда золота» фотографии
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