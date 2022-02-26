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Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем

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26 февраля 2022
В российский прокат выходит «Сирано» Джо Райта — режиссера «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной». В экранизации пьесы Эдмона Ростана главную роль играет Питер Динклэйдж. Кирилл Горячок — о том, что изменил в классическом сюжете британский постановщик, стоило ли делать из «Сирано» мюзикл и почему это лучшая роль Динклэйджа.

Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем

Париж, XVII век. Городской гвардеец Сирано де Бержерак (Питер Динклэйдж) — бунтарь, душа компании, поэт-острослов и блестящий фехтовальщик. Много лет он влюблен в красавицу Роксану (Хэйли Беннетт), но считает себя недостойным ее — поскольку родился маленьким человеком. И вот, когда Сирано, наконец, готов открыться, он узнает, что та влюблена в другого — молодого гвардейца Кристиана (Келвин Харрисон-мл.). При внешней красоте и добром нраве, как вскоре узнает де Бержерак, юноша совсем не интеллектуал, галантностью и остротой языка — тоже не блещет. Тогда, ради счастья возлюбленной, он решает поднатаскать соперника в этих науках.

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Британец Джо Райт — мастер стилизаций, когда дело касается сюжетов, основанных на исторических событиях или классических сюжетах. Через краски и мизансцены он передавал разные оттенки Второй мировой войны в «Искуплении» и «Темных временах», а основной конфликт «Анны Карениной» выстраивал при помощи ярких декораций и пышных костюмов. Экранизация классической пьесы француза Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» продолжает стилистические поиски Райта. Режиссер стремится осовременить и переосмыслить знакомую историю, ничего в ней кардинально не меняя и не перенося действие в наши дни.

Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем

Ключевое отличие нового прочтения от предыдущих — в образе героя. Характер и внутренний конфликт — остались прежними. Однако, если в оригинале Сирано страдал из-за слишком длинного носа, то в версии Райта все серьезнее: он родился маленьким человеком. Чувствуется, что и для самого Питера Динклэйджа эта история глубоко личная: актер и его герой в «Сирано» как будто неразделимы. Неудивительно, что для звезды «Игры престолов» это одна из лучших ролей в карьере. В сумме это не только заостряет проблематику оригинала, но и усиливает сопереживание Сирано.

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С не меньшим трепетом и вниманием Джо Райт воссоздает образ старой Европы. Персонажи выглядят так, будто сошли с полотен Веласкеса (к слову, художник любил рисовать карликов). И в этой стилизации — с нарядами по моде XVII века, избыточной мужской косметикой и париками — вообще и выражена основная мысль фильма. Нормы красоты — изменчивы и сиюминутны, но в моменте — они разделяют людей, из-за чего порой даже проливается кровь. В глазах общества — да и в собственных — Сирано уродлив и никак не может быть с такой красавицей, как Роксана. Однако по оригинальности ума и владению шпагой ему нет равных. Его соперник Кристиан — красив, но страшно прямолинеен. Другой ухажер Роксаны — граф де Гиш (блестящая роль Бена Мендельсона), весь в белилах и дорогих нарядах, не выделяется ни умом, ни природными данными — зато обладает высоким положением в обществе. Подобная контрастность героев, порой довольно комичная, позволяет актерскому ансамблю отлично дополнять друг друга.

Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем

«Сирано» — удачная адаптация классики, но, по правде говоря, не слишком хороший мюзикл. Здесь почти нет хореографии и танцевальных номеров, а песни запоминаются значительно хуже костюмов. Пожалуй, самый яркий музыкальный момент — рэп-баттл Сирано с заносчивым аристократом, который его оскорбил. Сцена эффектная и создает нужный градус условности на экране. Однако все остальные композиции, довольно разнообразные по настроению, не вызывают ничего, кроме желания, чтобы на авансцену вновь вышел основной сюжет.

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Именно в нем Джо Райт развивает тематику оригинальной пьесы, которая своеобразно показывает зыбкость границ нормативности, «красоты» и «уродства». Порой фильм доходит до неожиданных ноток драматизма, особенно — в финальной сцене. Но, кажется, напрасно режиссер ступил на территорию мюзикла, в котором, мягко говоря, не силен. Слабые песенные номера, в конечном счете, далеко не всегда способна компенсировать первоклассная игра Динклэйджа.

«Сирано» в прокате с 24 февраля.


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Кирилл ГорячокЭкранизация
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Хэйли БеннеттПитер ДинклэйджБен МендельсонДжо РайтКелвин Харрисон-мл.
фильмы
Анна КаренинаГордость и предубеждениеИгра престоловИскуплениеСираноТёмные времена

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Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем фотографии
Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем фотографии
Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем фотографии
Душа поэта: «Сирано» — экранизация классики с рэп-баттлом и Питером Динклэйджем фотографии
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