«Первый снег»: Я уеду жить в Арктику

3 марта в российский прокат выходит «Первый снег» – полнометражный дебют Наталии Кончаловской, представительницы еще одной кинематографической династии. Несмотря на название, не созвучное дате выхода на экраны, в этой работе много по-настоящему светлого и весеннего.
Для выпускницы МГИМО Кристины (Юлия Шульева
) знакомство со взрослой жизнью начинается с нелюбимой работы: девушка проходит стажировку в консалтинговой компании, занимающейся продвижением кукурузных шариков и многозлаковых хлопьев. Разумеется, такой выбор сделала Марина (Елена Морозова
), мама Кристины, всегда знающая «как лучше». С ее подачи в их матриархальной семье из двух человек ведутся чуть ли не ежедневные разговоры о поисках достойного мужчины и правилах соответствия ему. В этих речах – буквально кладезь гендерных стереотипов о том, что настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостях и далее по списку. Марина работает риелтором, но, кажется, рынок невест интересует ее гораздо больше, чем рынок жилья в Москве. Устав от упреков и допросов матери, Кристина начинает врать о существовании богатого ухажера. Однако на самом деле у нее завязываются отношения с Павлом (Марк Эйдельштейн
), соседом сверху, который, как в той песне, недавно появился в доме и играет на трубе. В попытке произвести впечатление на героиню старшеклассник представляется ученым и рассказывает об изучении льдов в Арктике.
Судьбы вышеперечисленных персонажей тесно переплетаются с еще одной семьей, в прямом смысле возглавляемой начальницей Кристины – Оксаной (Марина Маныч
). Она решила обеспечивать родных финансово, пока муж работает тренером по айкидо и воспитывает 10-летнюю Софи (Анка Пересильд
). Модель в России, мягко говоря, не распространенная, а здесь еще и плохо работающая – но вовсе не потому, что «место женщины на кухне», а потому, что Оксана днями и ночами пропадает в офисе, злится, что муж зарабатывает меньше, и взамен общению с дочерью отправляет ее на совершенно ненужные сеансы психотерапии. Женщина попросту боится сказать ребенку, что променяла третий по счету отпуск на срочный запуск проекта. Поговорить по душам у Оксаны получается только с офисным фикусом.
В своих короткометражных фильмах Кончаловская уже касалась тем недопонимания и напряженных отношений между родными. «Праздник
», где Манана Тотибадзе
гуляет по центру столицы во время празднования 9 мая, стал иллюстрацией одиночества в толпе. Картина «Весна
» – тоже с открытым финалом – показала мать и дочь, одна из которых разучилась слушать, разрушая таким образом и без того хрупкую связь.
Героев Кончаловской объединяет чувство потерянности и неопределенности, и в «Первом снеге» они тоже продолжают бежать от себя. Марина, поучающая дочь, не в состоянии устроить свою же личную жизнь — зато ночами она сочиняет романы, где в антураже средневековья мужчины падают к ее ногам. У маленькой Софи нет друзей, а мама застряла на работе, поэтому девочка начинает вести видеоблог «Алиса в стране хомяков», рассказывая об уходе за джунгариками. Павел врет Кристине, чтобы понравиться. Кристина врет маме, чтобы та отстала. Для прекращения бессмысленного бега придется вне зависимости от возраста задать себе и близким неудобные вопросы и честно поговорить – словами через рот, что зачастую относится к разряду суперспособностей.
Кроме того, Кристина, увлеченная мыслями об Антарктике, как олицетворении свободы выбора, часто возвращается к одному и тому же видению, в котором она стоит посреди бескрайнего снежного поля. Эта небольшая сновидческая часть заставляет вспомнить «Герду
» Натальи Кудряшовой
. Но если там хождение во снах было по сути хождением по кругу, погружением в бездну провинциальных панелек, то здесь Кристине удается переломить ситуацию. Порвав с консалтингом, она возвращается в любимую секцию айкидо, и даже белый цвет кимоно видится попыткой начать жизнь с чистого листа.
«Первый снег» в кинотеатрах с 3 марта.
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