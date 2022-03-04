Назло бывшему: как снимали фильм «Хочу замуж»

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Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля от иранского гения Асгара Фархади

Сумка раздора: «Герой» — социальный триллер в традиции Чехова

1 марта

«Первый снег»: Я уеду жить в Арктику

Полнометражный дебют Наталии Кончаловской о поиске своего места в жизни