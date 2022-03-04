Назло бывшему: как снимали фильм «Хочу замуж»

В российский прокат вышла романтическая комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях. Это история журналистки из Калининграда, которая решается на фиктивный брак – назло бывшему. Рассказываем, как создавался этот проект.
«Нормальная – это точно не про меня
», – говорит Люба, героиня Кристины Асмус. Однажды вечером на улице она просит у незнакомого мужчины (Милош Бикович) телефон, чтобы позвонить своему ревнивому жениху (Сергей Гилёв
). На следующий день будущий супруг уже начинает подозревать девушку в измене и грозится отменить бракосочетание. Встреча со случайным прохожим между тем оказывается вовсе не случайной: после нее героине предстоит изменить прическу, мужчину (на нового), представления об отношениях и, как следствие, всю свою судьбу. По словам Асмус, с первоначальным физическим страхом высоты (свадьба с бывшим планировалась на воздушном шаре) у Любы сопряжена боязнь по-настоящему любить и быть свободной.
Сорванная свадьба – хрестоматийный сюжет в кинематографе. Режиссер картины Соня Карпунина
рассказала, что при подготовке к проекту пересмотрела множество американских комедий на эту тему, включая всеми любимые «Ноттинг Хилл
», «Четыре свадьбы и одни похороны
», «Свадьба лучшего друга
», а из отечественных мастеров жанра ориентировалась в первую очередь на фильмы Георгия Данелии
, Эльдара Рязанова
и Леонида Гайдая
.
Милош Бикович уверен, что фильму будет чем удивить зрителей, которые придут в кинотеатры на 8 марта: «Сейчас немного действительно ярких и добрых историй, потому что в российской индустрии есть тренд на более жесткие сюжеты. «Хочу замуж» – это кино, дающее силы жить, смеяться и любить
». Размышляя о своем герое Сергее, преподавателе психологии в местном университете, артист отмечает: «Мне показалось достаточно правдивым и смешным, что мой персонаж не до конца разбирается в себе и своих чувствах, но при этом преподает – как сапожник без сапог. Кроме того, было интересно сыграть не самоуверенного ловеласа, а запутавшегося человека, поддающегося чужому влиянию
».
От появления идеи до первого съемочного дня прошло около четырех лет – за это время неизменной осталась только завязка, а роли были прописаны под главный актерский дуэт Милоша Биковича и Кристины Асмус. Компания им подобралась соответствующая – второстепенные роли исполнили Юлия Ауг
, Анастасия Уколова
и Марина Александрова
(ее, прямо скажем, неожиданный образ можно увидеть уже на пятой минуте).
Профессионалы несмотря на занятость работали строго по графику, но были на площадке и «артисты», способные одним взглядом остановить съемочный процесс. Так, по сюжету в одной из сцен Люба и Сергей оказались в прямом эфире с настоящим приматом. «Это самый убедительный актер, с которым я снялся (смеется). Там одна правда в глазах. Обезьяне достаточно полсекунды, чтобы оценить, представляю ли я угрозу, боюсь ли и за сколько секунд она может меня порвать. Рядом с ней моментально понимаешь, как действует закон джунглей – просто по взгляду. Хорошо, что у нас была безобидная сцена, где я даю ей конфеты. После восьмого дубля дрессировщик настойчиво сказал, что животное больше не будет есть конфеты в кадре. Мы недоумевали, до окончания смены оставалось еще два часа, но пришлось прекратить съемку. В какой-то момент обезьяна занервничала, а если это происходит, весь город в курсе. Это ведь дикое животное, которое только кажется безобидным из-за своего внешнего вида
», – поделился впечатлениями Милош Бикович.
Вспоминая истории за кадром, Кристина Асмус поведала об одном из эмоционально сложных эпизодов для своей героини: «Когда в душе у Любы полный раздрай, она едет в трамвае и звонит самому близкому человеку, просто чтобы спросить: "Мам, что я делаю не так?" Тогда у меня в руках был телефон, выданный реквизиторами, – с чужой SIM-картой. И я набрала номер своей мамы, проговорила текст и положила трубку, не предупредив ее заранее. После съемки мой телефон разрывался, родители очень разволновались. Но в тот момент мне было очень важно реально позвонить, а не сделать вид. Именно этот дубль и вошел в фильм, хотя у нас были и другие варианты без телефонного звонка
».
Чисто визуально перемены в жизни Любы показывает смена прически – в одночасье она решает отрезать роскошные длинные локоны, сбросив тем самым негативную энергию: «Сначала мы хотели сделать всё по-настоящему – сперва нарастить мне волосы, а потом сделать короткую стрижку, но смены шли не по порядку, поэтому пришлось искать парик. Казалось, мы нашли идеальный, однако на финальной на примерке стало понятно – он мне не подходит. Я срочно позвонила своей сестре Карине, и она за несколько часов до закрытия магазина сорвалась в Москву из другого города. Так как внешне мы очень похожи, Карина мерила на себя и присылала фото. Утром следующего дня парик уже был в Калининграде. За время съемок я получила от команды много комплиментов, многие даже не поняли, что это ненатуральные волосы
».
Еще одна интересная деталь касается выбора имени Любовь. В короткометражке Сони Карпуниной «Шанс
» в центре сюжета была Вера, в полном метре «Все просто
» – Надежда. Так что третья работа постановщицы «Хочу замуж» стала своеобразным завершением этой трилогии женских историй.
На премьеру «Хочу замуж» команда проекта прилетела в Светлогорск. Руководитель Кинокомиссии Калининградской области Ольга Каверзина отметила: «Для нас очень важно принять премьеру здесь. Многие калининградцы были свидетелями и даже участниками съёмочных процессов, и с точки зрения мироустройства это справедливо, что они увидели картину первыми и смогли полноценно ощутить свою причастность. В этом есть душевная составляющая
». Кроме того, это позволило фильму получить повышающий рибейт, так называемую компенсацию денежных средств от Калининградской области. По словам Милоша Биковича, город стал полноценным героем этой истории и создал особый романтический флер.
«Хочу замуж» в кино с 3 марта.
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