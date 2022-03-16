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«Проект Адам»: Гость из будущего

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16 марта 2022

Сотрудничество режиссера Шона Леви и актера Райана Рейнольдса, не так давно начавшееся картиной «Главный герой», которая выходила в кинотеатральный прокат в прошлом году, продолжается не только на днях анонсированным «Дэдпулом 3», но и фильмом «Проект Адам», доступном на Netflix, пока еще действуют российские подписки на стриминг. В этой картине, как и в предыдущей своей ленте, Леви отдает дань уважения популярной киноклассике в духе «Звездных вoйн» и «Назад в будущее» и приправляет вечные ценности юмором. Так в результате и получается идеальное семейное кино.

«Проект Адам»: Гость из будущего


12-летний Адам (дебютант Уокер Скобелл) — слишком маленький для своего возраста, из-за чего постоянно подвергается нападкам ровесников покрупнее. Но это не главная проблема подростка. Гораздо тяжелее ему дается смерть отца (Марк Руффало), погибшего в автокатастрофе полтора года назад. Если с буллингом мальчик жить научился, то без папы — нет. Как и его мама (Дженнифер Гарнер), которая по-своему переживает свою скорбь — старается быть сильной и постоянно работает, заботится о сыне, но отношения их кажутся натянутыми. Они не могут пережить тяжелую потерю вместе.

Однажды, когда мамы нет дома, к Адаму приходит гость в прямом смысле из будущего. И его – вот совпадение – тоже зовут Адам, а еще он знает о мальчишке все, вплоть до его самых сложных и потаенных чувств. Этот взрослый Адам (Райан Рейнольдс) прилетел в 2022-й из 2050-го, когда путешествия во времени стали делом хоть и обычным, но вовсе не безопасным. В одном из таких полетов большой Адам потерял жену (Зои Салдана), которая не вернулась из 2018-го. Именно туда герой Рейнольдса и направлялся, но его истребитель времени сломался – так он и встретился с самим собой, мелким 12-летним мальчишкой. Теперь двум Адамам нужно вновь отправиться в 2018-й, чтобы спасти мир не только будущего, но и настоящего.

«Проект Адам»: Гость из будущего


«Проект Адам» затевался еще десять лет назад, тогда главную роль планировалось отдать Тому Крузу, а производством фильма должна была заниматься студия Paramount. Производственные задержки в итоге привели к тому, что «Проект Адам» стал фильмом Netflix, а за постановку стал отвечать Шон Леви, уже заходивший на территорию семейного кино с «Живой сталью», где в главной роли был Хью Джекман, лучший друг Райана Рейнольдса, и сериалом «Очень странные дела», где Леви является не только одним из продюсеров, но и постановщиком третьих и четвертых серий всех сезонов, в том числе и грядущего.

Леви разделяет философию братьев Даффер и использует фантастический жанр для того, чтобы поговорить о важном. Отправляется в свое путешествие во времени — не в 1980-е, а в наш, 2022-й, чтобы затем сюжетно сбежать в еще допандемийный 2018-й, где был жив, что главное, отец Адама, а визуально пуститься во все тяжкие. Игры со временем позволяют допустить любые условности. Тут можно хулигански косплеить «Звездные войны», используя их же технологии – например, омолодить с помощью компьютерной графики актрису Кэтрин Кинер, которая играет правителя мира 2050-го Майю Сориан, эдакую злую версию принцессы Леи. Или вскользь цитировать «Терминатора», или полностью наплевать на заветы «Назад в будущее». Встречаться с версией самого себя в «Проекте Адам» не опасно, а весело и даже терапевтично.

«Проект Адам»: Гость из будущего

Визуальный мир «Проекта Адам» так же насыщен, как и в предыдущем фильме Леви «Главный герой», где компьютерные игры терпели крах при столкновении с реальной жизнью и настоящими чувствами. Но если там на первый план выходила любовь и свобода, обеспеченная, кстати, женщиной, то нынешний фильм предлагает, скорее, мужской взгляд — даже героини Дженнифер Гарнер и Зои Салдана появляются лишь в нескольких эпизодах. Здесь в фокусе внутренние переживания взрослеющего мальчика, мужчины, который после потери отца так и не смог восстановиться и, возможно, направил всю свою боль от этой трагедии в не совсем нужное русло. Хотя путешествия во времени все-таки дают шанс найти своего — настоящего — Адама. А уж жизнь подкинет ему нужную Еву.

Тем не менее «Проект Адам» — образец того самого социально значимого семейного кино, рецепт которого на протяжении многих лет не слишком успешно пытаются постичь отечественные кинематографисты. А рецепт этот в пересказе Шона Леви оказывается довольно прост — надо лишь вспомнить себя ребенком или подростком, дать волю фантазии вплоть до самых нелепых фантастических сюжетов и не стесняться цитировать великих. Только делать все это с той самой детской искренностью и свободой.

Смотрите «Проект Адам» на Netflix.


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