Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Скрежет»: Смерть в яйце

Рецензии на фильмы >>
5 апреля 2022
В российский прокат выходит финско-шведский боди-хоррор Ханны Бергхольм «Скрежет» — участник американского фестиваля независимого кино «Сандэнс», прошедшего в январе этого года. Чем любопытна данная картина, рассказывает Макс Милиан.

«Скрежет»: Смерть в яйце

Типичная европейское семейство — мама, папа, дочь и сын — обитает в идеальном доме по заветам IKEA, вместе готовят и потребляют завтрак, снимаются в маминых роликов о замечательной жизни в Финляндии. Счастье прет из всех щелей, но только на камеру, поскольку мать (София Хейккиля) очень хочет стать знаменитой блогершей. Для этого она ломает жизнь 12-летней дочери Тиньи (Сийри Солалинна), пытаясь превратить ее в гимнастку-медалистку, и заводит доброго любовника-вдовца Теро (Рейно Нордин) с ребенком. Идеальность картинки дает трещину, когда в дом случайно залетает ворона. Вместо того, чтобы выпустить несчастную птицу на свободу, тиранша местного разлива сворачивает ей шею и отдает дочери, дабы она выбросила невинно убиенную в мусорный бак. Ночью Тинья находит в лесу опустевшее гнездо, а в нем — яйцо. Девочка решает спасти еще нерожденное существо и приносит его к себе в комнату. Яичко росло не по дням, а по часам, и, в конце концов, из него вылупился монстр, способный навести порядок в этом доме страха.

Читать рецензию «Из тьмы»: Злые боги про вас не забыли

Дебютную полнометражную работу Ханны Бергхольм можно рассматривать в трех плоскостях. Самой очевидной — разумеется, жанр боди-хоррора с прекрасным аниматронным чудовищем, меняющимся на протяжении всего сюжета и постепенно теряющим звериные черты. По сути, это перевернутая с ног на голову средневековая сказка о подменышах, которых подсовывали семьям эльфы и кобольды вместо похищенных ими детей. Самым ярким примером современной интерпретации подобных историй стал ирландский хоррор «Из тьмы», но Бергхольм объединила их с сюжетами про доппельгангеров, появившихся на свет благодаря романтизму. Результатом стал довольно самобытный рассказ в духе «Нечто», «Инопланетянина» и «Детских игр».

«Скрежет»: Смерть в яйце

Второй явной составляющей фильма можно назвать сатиру на семейные ценности и современные нравы так называемого цивилизованного европейского общества. Привычный уклад разрушается, абьюз давно стал нормой, и дети обязаны идти по стопам родителей, у которых не получилось достигнуть каких-либо высот (напоминанием тому — шрам на материнской ноге). Особенно показательна в этом плане практически отсутствующая фигура отца (Яни Воланен): «Мама — очень сильный человек», — заявляет он дочери, когда та узнает, что мать встречается с другим мужчиной. Постановщица фиксирует и исчезновение базисных понятий, вроде дружбы, любви, правды и чести. Вместо них на первом плане — ложь, предательство и фальшивые улыбки. Лишь младший сын Матиас (Ойва Оллила) да любовник Теро еще не растеряли человеческих черт. Первый любознателен и капризен, как свойственно детям, а второй — просто добрый. До поры до времени, пока ничего не угрожает его ребенку.

Читать Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Наконец, в картине важное место занимает материнский инстинкт. Тинья, забрав и выходив яйцо, постепенно осознает всю ответственность за прирученного монстра и даже пытается его воспитывать. Из-за темной сущности «ребенка» делать это становится все сложнее и сложнее, хотя порой монстр действует намного человечней, чем окружающие взрослые. Он просто хочет жить и защищать «мать», а для этого все средства хороши. Попутно отец при виде красных пятен на простыне ошибочно приходит к выводу, что девочка взрослеет. Хотя если отбросить всю фантастическую составляющую, то перед нами действительно история взросления. Тогда и легко предсказуемый финал выглядит не настолько трагичным, как может показаться поначалу. Просто Тинья выросла, став совсем другим человеком, близким по духу матери. И все теперь счастливы.

«Скрежет» в прокате с 7 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
what_a_world   5.04.2022 - 16:53
В кино видела трейлер, что-то максимально не зашло)) Очень странно снять, как-то то ли по детски, то ли по-авангардному, но выглядит очень неестественно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля
Поиск по меткам
Макс Милианпремьерафинское киноХоррор
персоны
Ханна БергхольмЯни ВоланенГинтс ГрубеРейно НординИлья РаутсиСийри СолалиннаСофия ХейккиляЭгиль Эдегорд
фильмы
Детские игрыИз тьмыИнопланетянинНечтоСкрежет

фотографии >>
«Скрежет»: Смерть в яйце фотографии
«Скрежет»: Смерть в яйце фотографии
«Скрежет»: Смерть в яйце фотографии
«Скрежет»: Смерть в яйце фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.
Полина Шкуратова
1 апреля ушла из жизни актриса Полина Шкуратова.
Любовь Денисова
1 апреля ушла из жизни актриса Любовь Денисова.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Олег Бойко
Владимир Данай
Наталья Кустинская
Никита Морозов
Дмитрий Титов
Алдабек Шалбаев
Лили Джеймс
Бетт Дэвис
Эльжбета Кемпиньская
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
Хейли Этвелл
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram