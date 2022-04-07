«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную

В неизбалованный зарубежными новинками российский прокат 7 апреля выходит фильм «Всё везде и сразу» от режиссеров неординарного бадди-муви «Человек – швейцарский нож» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта и постановщиков «Мстителей» братьевРуссо, выступающих здесь продюсерами. В свою новую работу яркий киноквартет и впрямь пытается уместить всё, везде и сразу, предлагая зрителям практически философский комикс о мультивселенных и альтернативных жизнях, по поводу которых, возможно, и не стоит пытать иллюзий.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Вольга"
Когда-то эмигрировавшие из Китая в США в поисках «американской мечты» Эвелин Вонг (Мишель Йео) вместе с мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) – владельцы небольшой прачечной, погрязшие в налоговых декларациях и собственной не такой уж и удачной жизни. Добросердечный Вэймонд хочет даже развестись с женой, которая возложила на себя уж слишком много обязанностей, хотя, очевидно, «устала еще вчера» и теперь то и дело срывается на свою семью. Дочь Вонгов – Джой (Стефани Сюй) – пытается наладить собственную, далекую от идеалов «предков» жизнь: встречается с девушкой, практически забыла китайский, а к прачечной не проявляет совершенно никакого интереса. И это еще в то время, когда к семейству приезжает отец Эвелин, которому заботливая дочь всячески пытается угодить, хотя уже для всех очевидно, что связь между поколениями, воспитанными на разных континентах, трагически оборвалась.
Душевные терзания Эвелин, от которых она на протяжении многих лет пыталась убежать с помощью разнообразных хобби типа пения в караоке, не привели не только к моральному успокоению, но и нанесли существенный финансовый урон. Те же установки для караоке покупались на счет прачечной – а это уже нецелевые расходы, с которыми нужно разбираться походом в налоговую с огромной сумкой, набитой чеками. Именно там, в налоговой, прямо перед приемом у строгой агентши (Джейми Ли Кертис) Эвелин неожиданно получает таинственное послание, причем от своего мужа, который резко из рохли-добряка превращается чуть ли не в суперагента. Нужно лишь совершить какой-то абсолютно дурацкий поступок (например, поменять правый и левый кроссовок) и тогда станут доступны другие версии тебя, альтернативные твои жизни, где ты можешь быть и популярной певицей, и мастером кунг-фу, и даже спасительницей человечества. Хотя последнее – не точно. Может быть, для спасения хотя бы одной вселенной как раз и не нужно «переобуваться», а достаточно лишь оглядеться по сторонам и наконец искренне поговорить со своими близкими. Иначе все буквально улетит в дыру. От мегапончика.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Вольга"
«Всё везде и сразу» – редкий пример полного соответствия фильма названию. Режиссеры, они же авторы сценария Кван и Шайнерт (Дэниэлы, как называет себя сам дуэт), и сюжетно, и смыслово работают над этой картиной практически на грани безумного, завораживая еще и сверхплотностью визуального ряда. Путешествие по мультивселенным – стремительно и разнообразно. Из прачечной, обложенной налоговыми выписками, Эвелин устремляется то на сцену театра, то на премьеру фильма с ее же, но уже в качестве спортивной звезды, участием, то и вовсе в альтернативную реальность, где у всех людей вместо пальцев на руках – сосиски. Выглядит как полный абсурд. Но разве в нашем – условно реальном – мире мы хоть однажды не думали, что все происходящее вокруг мало похоже на адекватность? Может быть, в сосисочной вселенной намного спокойнее?
Дэниэлы, впрочем, в своей абсурдистской философии довольно последовательны. «Человек – швейцарский нож» тоже был фильмом с допущениями на грани разумного, но если тот представлял практически камерное, медитативное, хоть и с гэгагми высказывание о так необходимой одинокому человеку дружбе, то во «Всё везде и сразу» сюжет – за счет актуальной семейной темы – становится более густонаселенным и оттого более хаотичным. Однако и Кван с Шайнертом и братья Руссо, укротители вселенной Marvel, справляются с этим хаосом практически по щелчку пальцев, воплощая одну за другой сумасшедшие попытки «переключить» вселенные. Но от себя, как известно, не убежишь. «Всё везде и сразу» – не только сумасшедший визуальный аттракцион, но и важное, для нас по-горькому актуальное, высказывание о том, как даже в мире безумного хаоса важно сохранять связь с самыми близкими людьми. Не только за счет искренних разговоров, на которые из-за обычной бытовой сумятицы все время не хватает времени. Но и за счет свободы, независимости, умения отпускать последующие поколения, давать им возможность проживать их личную жизнь, строить свою вселенную, в том числе учитывая собственные желания и ошибки.
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