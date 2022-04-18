«Синдром жизни»: Бабушка нелегкого поведения

В онлайн-кинотеатре KION 18 апреля выходит фильм «Синдром жизни» — полнометражный дебют актрисы Марии Шалаевой, снятый по ее собственному сценарию. Одну из главных ролей в этой семейной драме о примирении сыграла Светлана Немоляева, которой в этот день исполняется 85 лет.
фото: пресс-служба KION
Поминки в типичной московской квартире. За столом вдова покойного Елизавета Петровна (Светлана Немоляева), ее дочь Лера (Мария Сокова), внук Антон (Александр Лавут), болтливая приятельница (Татьяна Догилева) и еще один бессловесный алкаш, которого мы больше не увидим. Несуразные разговоры, скорбные вполголоса причитания, обильная еда – последняя дань памяти отцу семейства, в котором за бытовыми заботами нет времени на любовь друг к другу. Лера забирает мать к себе, опасаясь за ее рассудок – та, по ее мнению, ведет себя странно: то собирает вещи мужа и объявляет их мусором, то отправляется в турагентство и покупает себе билет в Париж. Ее нездоровое горевание сопровождается попытками поговорить с дочерью, показать ей какие-то письма и фотографии, но та раз за разом отмахивается от матери, избегает откровенных бесед об ее секретах, да и свои тайны бережет – от мира, от сына, от себя самой.
Первый режиссерский опыт Шалаевой – короткометражный «Развод» — был показан на «Кинотавре» в 2017 году. То был минималистично снятый монохромный фильм о паре, которая примиряется, становясь свидетелями нескольких случайных разговоров. В «Синдроме жизни» Шалаева продолжает тему преодоления близкими людьми коммуникационного коллапса и разворачивает их как друг ко другу, так и к самим себе, не прибегая к сложным кинематографическим построениям и намеренно ограничивая себя в изобразительных средствах. Скажем прямо: это малобюджетная картина, снятая полностью на мобильный телефон.
фото: пресс-служба KION
Фильм начинается с роющего землю экскаватора – рабочие ремонтируют улицу, на которой живут главные герои. Починка дороги – метафора, обозначающая одновременно и неустроенность, доставляющую неудобства, и надежду на необходимые перемены для лучшей жизни. Елизавета Петровна – представительница старой интеллигенции, переводчица с французского, она умеет носить шляпку и тихо разговаривает. Хрупкая пожилая женщина первая понимает, что прожила «не свою жизнь» и теперь неспешно пытается найти себе место в изменившимся для себя мире, «чтобы никому не мешать», то спрашивая в социальной службе адрес дома престарелых, то интересуясь путешествиями по миру. Эта роль очень к лицу Светлане Немоляевой, на ее актерской мощи, можно сказать, держится весь замысел.
О прошлом ее дочери Леры мы узнаем между строк, глядя на то, как она общается с другими людьми. Очевидно, что она пережила абьюзивные отношения и тяжелый развод, поскольку не хочет даже мелких напоминаний об отце своего ребенка, а также избегает контактов с другими мужчинами. Выбор дородной Марии Соковой на роль Леры весьма необычен, актриса будто бы выламывается из реальности своей драматической роли. Гораздо логичнее и естественнее представить на этом месте саму Марию Шалаеву, достаточно напоминающую внешне Немоляеву, чтобы сыграть ее дочь.
фото: пресс-служба KION
Возможно, это случайный выбор — так часто бывает в недорогих проектах. Но лучше объясним такой кастинг максимальной свободой режиссера от лукизма, в этом случае фильм раздвигает горизонты условности внутри художественного произведения, как когда Русалочку играет темнокожая Холли Бейли, а фею-крестную – Билли Портер в платье. По сути Шалаева сообщает этим кастингом, что все люди равны и на месте героини может оказаться любая женщина. Тем более, что травматичный опыт снижает самооценку, и любая женщина, пережившая развод невольно чувствует себя Лерой — толстой, неуклюжей, закомплексованной.
«Синдром жизни» удачно нашел своего прокатчика, в офлайн-кинотеатрах ему было некомфортно не только из-за простоты сюжетной, но и технологической. Съемки на телефон со штатива добавляют съемки на телефон с руки, нередко через разные фильтры — таким зыбким видит мир внук Елизаветы Петровны Антон. Это обычный современный телефонозависимый подросток, растущий в неполной семье. Антон влюблен в футбол и мечтает попасть на матч Лиги чемпионов, а еще у него есть кумир – спортивный комментатор (Максим Лагашкин). Вместе с тем, ребенок для этой многофигурной композиции, состоящей из родственников трех поколений, хоть и обрисован также схематично, но, конечно же, важен. Если героиня Немоляевой олицетворяет прошлую жизнь, прожитую не так, как она хотела, а героиня Соковой – настоящее, проживаемое в коконе собственных тревог, то мальчик – это будущее, которое зависит от того, сумеют ли две женщины открыться навстречу друг с другу и поговорить по душам.
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