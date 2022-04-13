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«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына

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13 апреля 2022
Пять лет назад на Московском кинофестивале состоялась премьера картины «Карп отмороженный», где главные роли сыграли Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Для Нееловой причем это был первый за долгие годы кинопроект, а для современной отечественной индустрии, пожалуй, один из немногих фильмов с участием прекрасных возрастных актрис. Спродюсировал ленту внук Фрейндлих – Никита Владимиров, который теперь и сам стал режиссером. В конце прошлого года он выпустил лирическую комедию «Бабки» с неподражаемой Ольгой Волковой, а сейчас на российские экраны выходят «Родители строгого режима». Скромная, тоже не без юмора, лента о семейных отношениях, разыгранных блестящим актерским трио – Евгением Ткачуком, Александром Адабашьяном и главным образом Алисой Фрейндлих.

«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына

За неделю до выборов мэр небольшого города Борис Литвин (Ткачук) становится главным героем антикоррупционного расследования. В попытках хоть немного спасти репутацию Литвин на открытие свежеотремонтированной местной больницы, где 20 лет заведующей кардиологическим отделением проработала его мать Вера Николаевна (Фрейндлих). Вот и сейчас она вместе с мужем Валентином Алексеевичем (Адабашьян) пришла поддержать сына, а то кроме телевизора и протокольных мероприятий Борю родители особо не видят и даже по телефону чаще общаются с его помощником Мишей (Игорь Хрипунов). Но расследование о делах их отпрыска на важном посту мимо сердобольной четы Литвиных не прошло. Бороться с коррупцией они решили собственными методами. Вот если бы каждый родитель надавал ремнем по жопе таким непутевым детям, то, может, и страна, и мир бы изменились в лучшую сторону, – решили Литвины. Но пошли в своих методах воспитания еще дальше – и закрыли сына за решетку, в его детской комнате.

«Родители строгого режима» поначалу напоминают анекдот. И абсурдистскими методами перевоспитания, будто бы передающими привет недавнему сериалу ТНТ «Исправление и наказание», где Анна Михалкова в колонии-поселении пыталась наставить на путь истинный своих горе-родственников. И вводными данными про коррумпированного мэра, отправленного под хоть и неофициальный, но фактически домашний арест, как в одноименном сериале с Павлом Деревянко. Однако «Родители строгого режима» за свой скромный (не только по сравнению с вышеупомянутыми телепроектами, но и с большинством кинокартин) хронометраж – всего-то чуть больше часа – из легкой околополитической комедии превращается в важное высказывание о семье и детско-родительских травмах, до боли знакомое, но по-хорошему нравоучительное.

«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына

Главная ставка здесь сделана на актеров. «Родители строгого режима», кажется, и были написаны исключительно под трио Фрейндлих-Адабашьян-Ткачук, хотя создатели ленты признаются, что именно этот состав родился не сразу. Сценарий «Родителей» создал, можно сказать, постоянный соавтор Никиты Владимирова – Андрей Таратухин, работавший и над «Карпом отмороженным», и над «Бабками». Этот кинодуэт последовательно рассуждает на семейную тему не в модном артхаусном ключе, а с легкостью комедийного жанра, что, впрочем, не мешает им подмечать и актуальный контекст, и вечное противостояние выросших в советское время родителей и детей, воспитанных в лихих 90-х или стабильных нулевых. При этом и визуально Владимиров создает фильмы нарочито простые, понятные разным поколениям. И, возможно, их объединяющие.

«Родители строгого режима» в кино с 14 апреля.


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БабкиДомашний арестИсправление и наказаниеКарп отмороженныйРодители строгого режима

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«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына фотографии
«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына фотографии
«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына фотографии
«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына фотографии
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