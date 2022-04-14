«Красавица и дракон»: Суперплоский голос человека

анонс

Нравоучительная комедия, которую снял Никита Владимиров – внук Фрейндлих и продюсер фильма «Карп отмороженный»

«Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына

Притча о замкнутом мире с Борисовым, Янковской и Деревянко

7 апреля

«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную

Философия на грани безумного – от братьев Руссо и режиссеров фильма «Человек – швейцарский нож»