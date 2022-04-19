Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Рецензии на фильмы >>
19 апреля 2022
В российский прокат выходит вторая режиссерская работа Кирилла Соколова, автора провокационного фильма «Папа, сдохни», в России после показа на фестивале «Окно в Европу» прошедшего практически незамеченным, зато заслужившего восторженные отзывы зарубежной публики. В своей новой картине, ее можно было назвать не «Оторви и выбрось», а «Мама, сдохни», Соколов все так же — через кровь и слезы — отдает дань уважения Квентину Тарантино, но на мотивы сугубо русской жизни. Которая не меняется и вне зависимости от поколений точно характеризуется поговоркой «От тюрьмы и от сумы не зарекайся».

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Отсидевшая четыре года Оля (Виктория Короткова) выходит на волю. Позади – абьюзивные отношения с ментом (Александр Яценко), которому она в пылу очередной ссоры выколола глаз, за что собственно и отправилась за решетку, и тюремные пытки со стороны погрязшей в федеральной системе исполнения наказаний семьи (мать Ольга Лапшина и сын Данил Стеклов). Впереди – борьба за дочь Машу (потрясающий дебют Софьи Круговой), все это время находившуюся под гиперопекой токсичной бабушки (Анна Михалкова). Оля хочет для Маши лучшей жизни, хотя, кажется, все вокруг на разные лады учат женщину давней отечественной мудрости про то, что кровь не водица, а яблоко от яблони недалеко падает. В общем, встреча с «исправительной» системой не за горами.

Смотреть онлайн «Папа, сдохни»

Кирилл Соколов – режиссер, безусловно, талантливый и самобытный. Как бывший киножурналист — насмотренный. В «Папа, сдохни» очевидными референсами были корейские фильмы и, конечно, Квентин Тарантино с его лужами крови. В «Оторви и выбрось» Соколов снова привычно идет по избранному пути, уже не стесняясь повторять ближе к кульминации, например, «Убить Билла», а в другие сцены добавлять впридачу отсылки к братьям Коэн. Старикам в среднероссийской глубинке, как и в техасской, тоже не место. Тут вообще не жильцы – все. В лучшем случае, если повезет, – выжившие. Отчаянные, но удивительным образом не отчаявшиеся. Особенно те самые «женщины в русских селеньях», на характерах которых и строится повествование фильма.

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Неприглядная Анна Михалкова с кровью под носом играет бешеную «бабку», хотя лет-то ей немного, но в российской провинции и условные 50 – уже срок. Как в колонии, где работает героиня Ольга Лапшиной – еще одна «возрастная» мать, недовольная своим взрослым сыном потому, что он просто пошел по ее стопам, даже особо и не пытаясь найти свой особенный путь, выйти за рамки этой системы. Среднее, по отечественным меркам, поколение представляет, к сожалению, редко появляющаяся на экране Виктория Короткова, лицо которой то и дело «уродуют» синяками. Отсидевшая Оля желает наконец начать новую жизнь со своей дочерью, которая – ну мало ли – все-таки может и не повторит ошибок мамы и осточертелой бабушки. Героиня Софьи Круговой — главная, конечно, оторва, колючим взглядом озирающая окружающую ядовито-душную, истинно русскую хтонь, в фильме, правда, щедро разбавленную яркими красками (по преимуществу зеленой и красной). Все бы это оторвать и выбросить. Но не выходит. Кровь и впрямь не водица.

Читать Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал: Рецензия на фильм «Папа, сдохни»

Соколов виртуозно миксует исконно российские архетипы с кассовым западным кинотрэшем, щедро поливает не слезами, а кровавыми соплями чуждую большинству новую этику, срывая глотку, перекрикивает фем-активисток, выступающих против домашнего насилия и тюремных пыток, но понимает, что, как и герой Александра Яценко (одного из немногих здесь мужчин), вековые устои сдвинуть не может. Поколения сменяются, а кулаки и пистолеты, как последние аргументы правоты, остаются неизменны. Опыт как минимум двух семей из «Оторви и выбрось» это доказывает. А сколько еще таких – по ту и другую сторону решетки – не сосчитать.

«Оторви и выбрось» в кино с 21 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Princesa_ptichka   20.04.2022 - 08:28
фильм то и правда немного необычный для России. прям сюжет не типичный да и игра актеров какая-то совсем другая. что ж, эксперименты это хорошо читать далее>>
№ 2
what_a_world   20.04.2022 - 08:16
Люблю такие фильмы, которые заигрывают с социальной проблемой, как бы гиперболируя при этом ве происходящее в стиле Тарантино читать далее>>
№ 1
kriv_co   19.04.2022 - 12:27
Вообще поддерживаю тех людей, которые не боятся идти на эксперименты и снимают то, что массовой нашей публики не зайдет точно читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
«Оторви и выбрось» и получи билет
Премьерный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» состоится 13 апреля в киноцентре «Октябрь»
«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля
«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»
Фильмы «Ника» и «Оторви и выбрось» включены в программу фестиваля South by Southwest
Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось»
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи»
Кинотавр-2021: Нас других не будет. И российского кино тоже
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
Кинотавр-2021: Анна Михалкова и ее кровавая родня в фильме «Оторви и выбрось»
Кинотавр-2021: Александр Паль и Агриппина Стеклова в «Дне мертвых» Виктора Рыжакова
Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года
Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»
Кирилл Соколов: «Если поеду в Голливуд, то позову сниматься Мэг Райан»
Кирилл Соколов снимет комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Виктория КоротковаСофья КруговаОльга ЛапшинаАнна МихалковаКирилл СоколовДанил СтекловАлександр Яценко
фильмы
Оторви и выбросьПапа, сдохни

фотографии >>
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Дарья Лузина
Лев Поляков
Елена Скороходова
Константин Тополага
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Эйдан Гиллен
Фред Дельмаре
Ширли МакЛэйн
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
Отчаянные дольщики
социальная комедия
Россия, 2022
Призраки квартиры 203
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2022
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен