«Казнь»: Системное разложение

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18 апреля «Синдром жизни»: Бабушка нелегкого поведения Дебютная драма Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой в одной из главных ролей

14 апреля «Красавица и дракон»: Каждой боли нужно имя По ком звонит колокол в новом аниме Мамору Хосоды?

13 апреля «Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына Нравоучительная комедия, которую снял Никита Владимиров – внук Фрейндлих и продюсер фильма «Карп отмороженный»