«Чип внутри меня»: Гордость, предубеждение и киборги

27 апреля в Центре Документального Кино состоится премьера научно-популярного фильма «Чип внутри меня». В увлекательной и непринужденной форме он рассказывает истории россиян, живущих с нейростимуляторами и касается морально-этического аспекта чипирования людей, которое, если верить Илону Маску, скоро будет поголовным.
Документалистка Юлия Киселева
много лет снимает кино о научных исследованиях деятельности человеческого мозга. Ее дилогия «Мозг. Вторая вселенная
» и «Мозг. Эволюция
», а также «Робот, я люблю тебя?
», — пожалуй, самые известные за последние годы отечественные научно-популярные фильмы, призванные расширить наши представления о том, что до сих пор вызывает страх и непонимание. Масса публикаций в прессе ничуть не уменьшает тревогу, что будущее человека как свободной личности – в опасности. Что по этому поводу думают обычные люди, а что – те, кто сам столкнулся с чипированием в реальности, – предмет разговора в новой картине, которая подходит для просмотра даже детям школьного возраста.
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«Чип внутри меня» — самая цельная и интересная работа цикла. Это истории пяти человек, которым по медицинским показаниям вживили некие устройства, стимулирующие разные зоны мозга (и не только), что позволило им вернуться к привычной жизни. Их рассказы сопровождаются комментариями нейробиологов, нейрохирургов и других специалистов. Они прояснят, что на самом деле имеется в виду под «чипированием», как и зачем проводятся такие операции. Также из кино можно узнать массу нового: например, что такое что такое баклофеновая помпа и кохлеарный имплант. Но если слова увлеченных ученых несколько абстрактны (на то они и ученые), то прямая речь людей-киборгов, как они сами себя называют, звучит более чем убедительно.
Любитель пеших походов Анатолий с возрастом потерял возможность вести активную жизнь из-за болезни Паркинсона. Нейростимулятор, представляющий из себя пучок электродов, воздействующих на определенную область мозга, купирует его тремор. Раз в пять лет Анатолию придется менять устройство, поскольку работает оно на аккумуляторе, который тоже вживили в тело. Внешне это совсем не заметно, хотя на рентгеновских снимках выглядит жутковато. Другой герой — Родион, потерявший подвижность шеи после нападения и удара по голове. Он носит в себе имплант, который необходимо подзаряжать, как любое электронное приспособление. «Вот здесь у меня аккумулятор»
, - показывает он на ключицу, - «Провода проходят в мозг. Прикладываю эту штуку и два часа лежу-балдею»
. История Родиона контурно затрагивалась в предыдущем фильме Киселевой про роботов, а в этом — рассказана более подробно. Он иронично называет себя киборгом и говорит о том, каково это – жить с «чипом» (лучше, чем без).
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Не скрывает, что она киборг, и молодая женщина Яна с диагнозом «вторичная дистония». Когда ей было 4,5 года, у нее перестали шевелиться пальцы, потом начало сковывать тело. Ей стало тяжело ходить. Переживания, издевательства в школе, непонимание родных, таскающих ее по экстрасенсам, – чего ей только не пришлось пережить. Даже родной отец отказался. «Я хотела бы, чтобы он увидел этот фильм»
, — говорит девушка. После установки нейростимулятора, Яна чувствует себя тоже не вполне уверено, но находит силы преодолевать себя необычным способом — при помощи стендапа. И у нее здорово получается. Еще две истории – о детях с кохлеарными имплантами. Это такие устройства, которые вживляют не в мозг, а ушную раковину, чтобы восстановить слух, если не помогают обычные слуховые аппараты. Папа трехлетней Евы, которая до двух лет не говорила, в качестве моральной поддержки вытатуировал на лысой голове устройство, которое должна все время носить его маленькая дочь. Она и вторая «чипированная девочка» — шестилетняя Тася — открывают для себя мир звуков. Если научный прогресс способен сотворить такое чудо, как можно в нем сомневаться?
«Некоторые родители отказываются от операции и считают ее опасной и бессмысленной»
, — говорит мама Таси. — «Люди не пытаются расширить свой мир хотя бы до современного состояния, а живут в каменном веке»
. Проводимые в картине уличные опросы показывают, что, в целом, люди не хотят, чтобы на их мозг воздействовало нечто постороннее (только один из респондентов сказал, что готов на чипирование, если ему заплатят). Низкий уровень осведомленности мешает многим даже поверить, что в человеческий мозг возможно безопасно вживить посторонний предмет. Между тем вопросы нейроэтики (да, есть и такая) не высосан из пальца. В пример приводят крыс с коронами электродов в голове, стимулирующими область мозга, ответственную за удовольствие. Крысы умеют нажимать на кнопку и самостоятельно доставлять себе наслаждение, и эти сцены в фильме укрепляют убежденность в безнравственность науки. Как и ученые, которые в самом деле допускают, что управлять людьми при помощи нейростимуляторов возможно.
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Может ли помочь человеку технический прогресс — или он отберет у него свободу? Вопрос должен быть обращен не к ученым, а к обществу. К такому выводу подводит зрителей Юлия Киселева. В 1949 году Нобелевская премия выдавалась за экспериментальную работу по лоботомии. Позже пришло понимание, что этот метод воздействия на мозг меняет личность человека. Также ученые и врачи отказались от шоковой терапии вследствие ее жестокости. Найдут ли понимание новые разработки? Ведь, в конце концов, если в теле человека можно поменять суставы или поставить электростимулятор в сердце, логично предположить, что чипирование — следующий и неизбежный шаг научной мысли.
«Чип внутри меня» в ограниченном прокате с 27 апреля.
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