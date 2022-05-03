Время принадлежит нам: «Супергерои» — итальянская комедия о брачных сверхспособностях

В прокат выходит романтическая лента «Супергерои» — новый фильм итальянца Паоло Дженовезе, знатока человеческих душ и автора культовых «Идеальных незнакомцев», переснятых на разных языках, включая русский. Спустя шесть лет сценарист и режиссер рассказывает о том, как сохранять любовь до конца, пока смерть не разлучит.
Чтобы долгое время оставаться вместе, любить друг друга всю жизнь, необходимо обладать качествами супергероев, - к такому выводу приходит импульсивная художница Анна (Жасмин Тринка), которой интересно представлять людей сквозь время и рисовать их так, как они, возможно, будут выглядеть в старости. Ее полная противоположность — Марко (Алессандро Борги
), университетский профессор, преподаватель физики, считающий, что все, включая эмоции, можно объяснить законами природы и формулами. Их история любви, выдержавшая испытание временем, и зафиксирована Анной: она придумала графический роман «Супергерои», сделав персонажами себя и партнера. В каждом выпуске пара проходит через то или другое испытание: секс, измена, вопрос продолжения рода.
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Фильмы Паоло Дженовезе
А мы будем наблюдать за жизнью героев, которые случайно знакомятся, влюбляются, долгое время пытаются понять, стоит ли им жить вместе, ищут точки соприкосновения, спорят, задаются вопросами, что такое отношения… Собственно, эта россыпь мгновений, описываемая простыми словами, и называется любовь. Свидания, совместные ужины, разговоры с друзьями, радость, сомнения, ссоры и примирения – Паоло Дженовезе
берется за невероятную задачу, рассказывая о самых обычных вещах, подробностях чужого быта, от которых, казалось бы, не только чужим людям, но и близким друзьям быстро станет скучно.
Что заставляет нас смотреть на других людей, примеряя их на себя? Вероятно, поиск идеального. Дженовезе, снявший в 2016 году «Идеальных незнакомцев
», помешан на этой теме. В его авторской копилке есть фильм «Идеальная семья
» (2012), а также романы «Незнакомцы рядом
», «Близкие незнакомцы
» и «Идеальный секрет
». Взяв за основу очередную прозу собственного сочинения, он анализирует отношения пары на протяжении 20 лет, претендуя на создание универсальной истории.
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Интеллектуальная виагра: рецензия на «Худшего человека на свете»
Поисками идеального и совсем недавно задавался другой европеец – Йоаким Триер
в «Худшем человеке на свете
». Его героиня, правда, искала смысл жизни и ответы на экзистенциальные вопросы в одиночку. Ее итальянские современники, живущие на разных скоростях, мучаются то вместе, то врозь, испытывая странные чувства в отношении времени. То ли оно бесконечно, то ли имеет свой срок, осознать его — означает придать ему ценность, и одновременно ощутить боль от того, что оно уходит.
Подобно Марко, в «Супергероях» Дженовезе подвергает сомнению не только прочность отношений сквозь года, но и само понятие «время». Мистическое и неуловимое, оно становится фоном истории и определяет структурную интригу фильма. Фрагменты прошлого Анны и Марко перемежаются с настоящим так, что изначально невозможно понять: перед нами две возможные жизни в параллельных вселенных или звенья одной цепи. Эволюция отношений Анны и Марко происходит в Милане, а остров Понца, Марракеш и Копенгаген добавляют истории изысканный колорит. Визуально маркировка двух жизней заявлена с помощью цветокоррекции: теплая гамма против холодной, герои немного отличаются внешне – Анна прической, Марко – наличием бороды в более взрослой ипостаси. Раз автор и вовсе уничтожает время: в ключевом эпизоде герои проходят мимо самих себя по улице, не замечая этого. С другой стороны – в финале появляется точка сборки: фрагменты соединяются, обозначая начало и конец, повествование становится-таки единым и линейным. Чтобы это ощутить, наблюдателю, то есть нам, необходимо проделать некоторую умственную работу.
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Паоло Дженовезе: «За свои желания иногда приходится платить очень высокую цену»
«Супергерои» неидеальное кино, оно грешит избыточной сентиментальностью, приправленным литературным занудством. Общаясь, герои тщательно проговаривают друг другу прописные истины и мнимые парадоксы: «Будущее – это сейчас
», «Мы осознаем, что время существует, когда его не хватает
», «Человек хрупкий, а времени на любовь у него совсем немного
», «Чем дальше отдаляются частицы, тем сильнее притяжение
». Хорошо, что при этом, фильм не лишен чувства юмора, а его размышления не ограничиваются набором банальностей. Наоборот, это штучная картина, задающая хорошие и полезные вопросы о самоопределении и личных границах, разнице между «я» и «мы» и роли любви во внутреннем росте, взрослении человека. Любовь – это труд, а труд – это то, что превратило обезьяну в человека.
«Супергерои» в кино с 5 мая.
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