Пена дней: «Пузырь» — «Русалочка» в маленьком разрушенном Токио

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5 мая «Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона Игра в Агату Кристи от режиссера-дебютанта Николя Плескофа

3 мая Время принадлежит нам: «Супергерои» — итальянская комедия о брачных сверхспособностях Паоло Дженовезе о любви и течении времени

28 апреля «Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой войны