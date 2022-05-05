«Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона

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3 мая Время принадлежит нам: «Супергерои» — итальянская комедия о брачных сверхспособностях Паоло Дженовезе о любви и течении времени

28 апреля «Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой войны

28 апреля «Вивариум»: Муравьиная ферма для людей Артовая фантастика о том, чем обернется эра потребления