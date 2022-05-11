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«Дышите свободно»: Человек может всё

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11 мая 2022
12 мая в российский прокат выходит новый фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно». Главные роли в мелодраме о людях, которые лечатся от заикания, исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева.

«Дышите свободно»: Человек может всё

Знаменитый врач Ольга Николаевна Черкасова (Агуреева) проводит групповые занятия по лечению людей, страдающих тяжелой формой заикания. Многим из них, таким как Илья (Ткачук) и Вера (Пушкарук), непросто выговорить даже собственное имя. Терапия включает спортивные занятия на свежем воздухе, различные техники раскрепощения, дыхательные упражнения и даже публичные сеансы одновременного лечебного внушения, во время которых пациенты начинают говорить без запинок, правда, временно. Такие практики нужны для того, чтобы человек услышал: он может не заикаться — и поверил в себя. К сожалению, волшебница Ольга Николаевна, лечение у которой стоит недешево, тоже имеет проблемы с самооценкой, поскольку, отдав себя работе, совсем позабыла о личной жизни. Доктор одинока, жаждет любви и почему-то ищет ее у одного из трудных клиентов – Ильи, вклиниваясь в его нарождающийся светлый роман с, собственно, Верой.

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Человек не рождается свободным: с самых первых дней он живет в плену недугов, общественного мнения и разнообразных парализующих сознание вещей. Свобода, уверенность в себе – это то, чего, как правило, нужно добиваться усердным трудом, работой над собой. Заикание – не просто досадный дефект речи, это причина внутренней скованности, из-за которой рушатся отношения с близкими, часто невозможно найти работу. В картине Сергея Бодрова герои не только борются с логоневрозами, но глобально — учатся быть свободными. Для режиссера это отчасти автобиографический фильм: он сам лечился от заикания и хотел снять об этом кино еще в 90-е, о чем не раз говорил другу и постоянному продюсеру Сергею Сельянову. Спустя почти 30 лет идея воплотилась в сценарий — и в 2020-ом проект оказался в списке лидеров на питчинге Министерства культуры.

«Дышите свободно»: Человек может всё

Личный опыт позволил Бодрову реалистично отобразить все, что связано с групповым лечением. Пациенты ходят по кругу, ритмично хлопая в ладоши и декламируя «Буря мглою небо кроет», занимаются китайской дыхательной гимнастикой цигун, проговаривают скороговорки про «ворюг» – выдру в тундре и Карла с Кларой. Элемент документальности на этапе замысла заключался еще и в перемешивании профессиональных актеров с реальными людьми с заиканием, но вычленить непрофессионалов невозможно, настолько органично выглядит группа пациентов. Из знакомых лиц здесь Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Алексей Утеганов. Ну и, конечно, самые сильные актерские работы и главная удача кастинга – это исполнители главных героев, Евгений Ткачук и Полина Пушкарук. Илья пружинит и сопротивляется внушению доктора, но тянется к нежной и сильной Вере. Они равны друг другу — и потому открываются навстречу любви.

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Отношения Ольги Николаевны с подопечными подобны наставничеству: она для них как школьный педагог, они для нее — беззащитные дети. Оттого увлечение Ильей с самого начала видится чем-то аморальным, особенно когда, преодолевая первую застенчивость, доктор начинает добиваться молодого мужчину при помощи флирта и алкоголя. Опасность сближения врача и пациента показана со всей безусловностью: неравенство отношений пагубно сказываются на лечении Ильи. Попадая в зависимость от авторитетной женщины, он начинает хуже говорить и удаляется от первоначальной цели. Сама же Черкасова оказывается психологически самой слабой, используя давление и высокое положение, чем ставит под удар не только профессиональную репутацию, но и всю группу. Правда, драматичное развитие событий Бодров предотвращает: в финале каждый обретает прощение, освобождаясь от комплексов и чувства вины. Осознав высокую цену дружбы, взаимоуважения и значение личных границ, герои исполняются надежды и устремляются в будущее.

«Дышите свободно» в прокате с 12 мая.


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