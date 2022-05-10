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«Флешбэк»: По волнам моей памяти

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10 мая 2022

В российский прокат 12 мая выходит фильм «Флешбэк», в котором Лиам Нисон играет наемного убийцу. Казалось бы, триллером с Нисоном удивить уже невозможно, однако «Флешбэк» существенно отличается от других картин этого жанра. Даже несмотря на то, что напоминает «Неизвестного» десятилетней давности: здесь у героя Нисона тоже проблемы с памятью, но всему виной надвигающаяся болезнь Альцгеймера.

«Флешбэк»: По волнам моей памяти

Алекс Льюис (Нисон) – профессиональный киллер, который собирается завязать с профессией. Возраст берет свое, болезнь – семейная, брат Льюиса уже давно находится в доме престарелых, где ему обеспечивают нужный уход, – прогрессирует. Осталось последнее задание, но Льюис не готов его выполнять, ведь на кону жизнь совсем юной Беатрис (Миа Санчес). Незадолго до этого девочка стала важным свидетелем запутанного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними мигрантками. Им занимается следователь ФБР Винсент Серра (Гай Пирс), предполагающий, что за незаконными действиями стоят очень высокопоставленные люди. Множащиеся трупы только подтверждают это. Но без помощи Алекса Льюиса ФБР не способно выйти на нужный след. Проблема только в том, что Льюис не уверен, что сможет довести дело до конца – память уже играет с ними злые шутки.

Снятый Мартином Кэмбеллом, когда-то перезагрузившим «бондиану» фильмом «Казино Рояль», «Флэшбек» – ремейк бельгийской ленты «Синдром Альцгеймера», в свое время тоже ставшей своеобразным прорывом в череде криминальных триллеров о плохих киллерах и хороших копах. Убийцы тоже могут обладать чувствами и соблюдать свой кодекс чести, а копы порой становятся заложниками системы правосудия, финансируемой сильными мира всего. А уж когда вмешивается серьезная болезнь – картины, кстати, основаны на детективном романе бельгийского писатель Йефа Герартса, написанном еще в 1985 году, – все может перевернуться с ног на голову.

«Флешбэк»: По волнам моей памяти

Кэмпбелл поначалу скрупулезно и практически покадрово повторяет бельгийскую ленту, отдавая дань уважение европейскому оригиналу, однако делает свою картину более объемной и, что уж тут, современной – все-таки с выхода «Синдрома Альцгеймера» прошло почти 20 лет. В ход идут и гендерные веяния времени – власть, манящая и пьянящая, принадлежит уже не только мужчинам, шикарная Моника Беллуччи превосходно это доказывает. И геополитический контекст – неслучайно Кэмпбелл переносит место действия из Антверпена в граничащий с Мексикой Техас, тем самым ставя «Флэшбек» по качеству воплощения истории рядом с «Убийцей» Дени Вильнева.

«Флешбэк»: По волнам моей памяти

Как Вильнева и сценариста «Убийцы» Тейлора Шеридана, Кэмпбелла тоже интересует неоднозначность правосудия, система, гниющая изнутри и подпитываемая снаружи. Но во «Флэшбеке» основной упор делается на отпор этой системе, который может дать только дуэт преступника и следователя – убийцы, беспощадно теряющего память, но не принципы, и копа, уже полностью лишившегося надежды на справедливость. Тандем Лиама Нисона, стареющего героя боевиков, и Гая Пирса, в полной мере прославившегося – по иронии судьбы – после фильма «Помни» Кристофера Нолана, – главная находка «Флэшбека».

Это не классическое детективное противостояние, хотя актерски Гай Пирс порой дает сто очков вперед Нисону. Алекс Льюис и Винсент Серра цепляются друг за друга, словно за последнюю ниточку, благодаря которой наконец можно наказать подлинных преступников, какими бы статусом и финансовыми возможностями они ни обладали. Недаром Кэмпбелл – и это еще одно актуальное изменение – даже развивает финал оригинального бельгийского фильма. Закон уже бессилен. Но «Флэшбек», вот уж говорящее название, констатирует: «Никто не забыт, ничто не забыто». А уж зло – как и во всех фильмах с Лиамом Нисоном – обязательно будет наказано. Какую бы оболочку оно не имело.

«Флешбэк» в кино с 12 мая.


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