«Флешбэк»: По волнам моей памяти

анонс

6 мая Пена дней: «Пузырь» — «Русалочка» в маленьком разрушенном Токио Режиссер «Атаки титанов» и «Тетради смерти» взялся за романтику и паркур

5 мая «Вечеринка на вылет»: Французский детектив в интерьерах Уэса Андерсона Игра в Агату Кристи от режиссера-дебютанта Николя Плескофа

3 мая Время принадлежит нам: «Супергерои» — итальянская комедия о брачных сверхспособностях Паоло Дженовезе о любви и течении времени