Северный поток: «Варяг» — скандинавский эпос, в котором крошка сын в отца пошел

На Prime Video и других иностранных стримингах вышел новый фильм Роберта Эггерса с грозным именем «Варяг». Один из самых любопытных постановщиков момента приглашает зрителей окунуться в скандинавскую безнадегу девятого столетия, рассказывая историю мести — сына за отца. Уильям Шекспир на базе этого сюжета написал «Гамлета», а Алексей Филиппов — рецензию, в которой сомневается, что колоссальная работа, проделанная Эггерсом и его командой, в итоге добивает до цели.
895 год. Припорошенное снегом побережье Северной Атлантики. Принц Амлет (Оскар Новак
) первым после ворона замечает приближение отцовских кораблей. Тяжело раненный Аурвандил (Итан Хоук
) возвращается из похода едва живой. Дома его ждет холодная, как айсберг, супруга Гудрун (Николь Кидман
), развеселый бывалый фигляр Хеймир (Уиллем Дефо
) с хохмами и деревянным пенисом наготове, а также мрачный брат-бастард Фьёльнир (Клас Банг
), который короля задумал свергнуть и жить счастливо с его женой. Когда план осуществится, Амлет сбежит и возмужает, приняв очертания раскачавшегося Александра Скарсгарда
, в составе неутомимых викингов, а потом вспомнит, что обещался мстить. И отправится на территорию будущей Исландии — творить предначертанное.
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О чем и как снимает Роберт Эггерс. Подкаст
«Варяг
» — он же «Северянин» — Роберта Эггерса
оглушающе прост. Незамысловат, как откушенный нос. Без рефлексии датского тезки, которого 700 лет спустя выведет Уильям Шекспир
, Амлет выполняет наказы. Идеальный герой эпоса, он не спрашивает «Зачем?». Если ведунья (Бьорк
) говорит прыгать, он лишь спрашивает: как высоко. Проще говоря, поступает, как воспитали, и платит за это суровую цену. Так лучше, чем от хмеля и от хворей?
Недешево фильм обошелся и Эггерсу — на бюджет «Варяга» можно было снять восемь «Маяков
». Однако ни почти 100-миллионная смета, ни отряд звездных артистов не уберегли картину от кассового провала: сборы на конец мая равняются аккурат показателям двух его предыдущих фильмов ($58 миллионов). То ли вскружили голову амбиции, то ли приключилось проклятие арт-мейнстрима, который должен объединять легкомысленных и зануд, а в итоге оказывается слишком медлительным и завиральным для первых, чересчур монотонным и поверхностным для вторых.
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Сатанинское танго: обзор фильма «Маяк»
Цифры, конечно, не главное, но брутальная ипостась эггеровского стиля воистину достигла тут арифметического пика. В ход пошли все наработки дебютной «Ведьмы
» (2015) и уже холоднее принятого «Маяка» (2019). От Ани Тейлор-Джой
в роли ворожеи Ольги из Березовой рощи и Дефо на позиции шута до многочисленных пасмурных ракурсов анфас, роли света в мифологии насилия и звуков пердежа. Как будто один фильм был тезисом, второй — антитезисом, и вот «Варяг» — их монументальный синтез.
Котел мифологических сюжетов и архетипических фигур, в котором из съедобного — трюизм про плотоядную природу человека и опасность веры в предназначение. «Думай головой
», — сказал бы прямолинейный Хеймир, если бы сам к моменту взросления Амлета не превратился в черепушку Йорика, способную только кряхтеть и гнать в бой. Мальчик не вырос. Мальчик не научился брать ответственность ни за что, кроме куска железа. Впрочем, могла быть и девочка, отличайся мифические сюжеты гендерным разнообразием.
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Предыдущие фильмы Эггерса — «Ведьма» и «Маяк»
И не так, в сущности, важно, какие культурные коды питают мортидо
Амлета. Потомственного мертвеца, мечтающего о Вальхалле. Побратима античного царя Эдипа, притянутого фатумом пениса к родной матери. Потенциального собутыльника Беовульфа, которому мало убить — лучше сделать это извращенным способом (например, составив из тел инсталляцию в виде кентавра). Предка всех шекспировских жертв власти и рока, от Гамлета и Лира до Макбета, всех неформатных странников ЛСД-коридоров, пинком открывающих двери восприятия. Он проклят отсутствием идеи созидания. Если в мире нечего разрушить, то зачем нужен такой мир?
Похожую фантазию о героизме в прошлом году представил Дэвид Лоури
в «Легенде о Зеленом рыцаре
», где отчетливее обличает, мягко скажем, близорукость «настоящего мужества»
. Эволюционный тупик философии, которая в лучшем случае передается на смертном одре. Хотя и кажется, что герой «Варяга» — опасно деятельный обыватель с идеей, заряженный ресентиментом и отрицающий будущее. Нету сцены, где Амлет дует пиво на диване, зато есть спорт как заменитель войны. Рабы двух господ скрещивают клюшки в помеси американского футбола, боев без правил и хоккея на траве. Тогда и откушенный в начале фильма нос — привет уху Холифилда
, познавшему зубы Майка Тайсона
.
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Подробный разбор «Легенды о Зеленом рыцаре» в формате подкаста
Как от легендарного боя в истории сохранился в итоге курьез
, так и от фильма Роберта Эггерса остаются в памяти лишь несколько сцен. Вроде штурма крепости одним неделимым дублем — или встреча с ведьмами, в мужском (Ингвар Сигюрдссон
) и женском (Бьорк) обличиях. Или режущего по живому упоминания Киева и «земли русов», что выставляет «Варяга» не мрачным, но инфантильным. То, что стремится убивать или быть убитым (а одно — невозможно без другого), найдет свой счастливый финал. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить на иллюстрацию этой мысли 137 минут.
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