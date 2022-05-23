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«Морбиус»: Я твоя мышка, и я тебя съем

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23 мая 2022

В сети появился многострадальный «Морбиус», кинотеатральную премьеру которого из-за пандемии переносили бессчетное количество раз. В России в итоге на больших экранах так и не показали, но уже совсем по другим причинам. Благо, компания Sony не стала тянуть с цифровым релизом, хотя от отзывов критиков и первых зрителей можно было бы задуматься — такого проходного фильма по комиксам Marvel еще не было. Впрочем, на марвеловскую киновселенную «Морбиус» тень не отбросит, так как относится к ней опосредованно, являясь частью другой, «конкурирующей» с диснеевской, спинофф-франшизы под названием «Вселенная Человека-паука от Sony». Там же, к слову, расположились две части «Венома», упоминание которого — единственная шутка на весь «Морбиус».

«Морбиус»: Я твоя мышка, и я тебя съем


Однажды 10-летний и страдающий редким заболеванием крови Майкл Морбиус встретил в греческой клинике собрата по несчастью — мальчика на соседней койке с таким же диагнозом. Проигнорировав настоящее имя нового знакомого — Люсиан, он назвал его Майло (этот никнейм доставался всем мальчишкам, оказывавшимся рядом) и полюбил как брата. Спустя годы, Майкл (Джаред Лето), теперь ученый, и Майло (Мэтт Смит), богач, спонсирующий все исследования приятеля, все еще вместе и все также страдают от убивающей их болячки. Морбиус, конечно, сумел придумать искусственную кровь и даже получить Нобелевскую премию за свое изобретение. Но их с Майло беде это не помогло. Зато, как думает Майкл, может помочь ДНК летучей мыши, если ее соединить с человеческой.

Идея эта, ясное дело, оборачивается сущим кошмаром — введя себе сыворотку, Морбиус действительно побеждает болезнь, превращаясь из бледного эмо-Лето в Лето-качка, но при этом становится вампиром с функцией эхолокации и жаждой крови, необходимой ему как раз-таки для поддержания здоровья. Пить человеческую он не хочет — несколько статистов, убитых с непривычки, вызывают жгучее чувство вины и делают его мишенью для полиции — а искусственная помогает на пару часов. Да еще и Майло слетел с катушек, узнав, что эксперимент, наконец, удался и, впечатлившись обросшим мышцами телом друга, — его людская кровь в качестве пищи не смущает.

«Морбиус»: Я твоя мышка, и я тебя съем

Завязка выглядит настолько карикатурной и нелепой, что так и ждешь фирменного марвеловского пост-пост и мета-мета обсмеивания самих себя. Это же расширенная версия клипа Филиппа Киркорова на песню «Мышь»! Но нет, «Морбиус» при всей плоскости сюжета и примитивности — за исключением пары динамичных сцен — видеоряда предельно серьезен. Натужная шутка про «Я есть Веном» — и все, только тоскливый взгляд голубых глаз Джареда Лето, чей недоБэтмен с характером не более ярким, чем у летучей мыши, мучается вопросом «пить или не пить» и гримасничает в нелепейшем пластическом гриме и накладных клыках, как у вампиров из второсортных ретро-хорроров.

Появление Майло-злодея в куда более убедительном и хоть сколько-нибудь ярком исполнении Мэтта Смита придает картине минимальное ускорение, но никак не углубляет историю. «Морбиус» выглядит чередой мизасцен — нет ни рефлексии, ни уже привычных героям комиксов внутренних терзаний. Есть цель — уничтожить собственное творение, попутно попрыгав (привет Человеку-пауку) по небоскребам и поцеловав единственную на весь фильм женщину (Адриа Архона).

«Морбиус»: Я твоя мышка, и я тебя съем

Режиссер Даниэль Эспиноса однажды уже невольно прославился в России развесистой «клюквой» под названием «Номер 44». Примечательно в нынешних обстоятельствах, что случилось это исключительно потому, что та «выдающаяся» картина 2014 года стала одной из первых запрещенных по надуманным политическим причинам к отечественному прокату (и, конечно, тут же обрела совершенно незаслуженную с точки зрения своей художественной ценности популярность у «пиратов»).

«Морбиус» идет по той же проторенной дорожке, заманивая недоступностью и Джаредом Лето. И отчаянно пытается быть полноценной комикс-экранизацией, пуская после титров дополнительные сцены — столь же пустые и неинтересные, как и полуторачасовое действие перед ними. Намек, впрочем, понятен — мимолетное появление Майкла Китона в образе Стервятника, одного из антагонистов Человека-паука, по идее сулит Морбиусу встречу с самим героем Тома Холланда. Которая, остается надеяться, произойдет в рамках основной киновсленной Marvel, где и с идеями, и с режиссерами получше.


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обсуждение >>
№ 2
lenovika   23.05.2022 - 17:36
Сюжет картины, действительно, довольно интересный и, в то же время, интригующий но смотреть его на ночь, наверное, не следует.... читать далее>>
№ 1
what_a_world   23.05.2022 - 17:08
Ой, Морбиус это что-то с чем-то.. Удалось посмотреть в инете, ну прям крайне проходной фильм, даже жалко, что Джерард Лето читать далее>>
Всего сообщений: 2
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