«Точка кипения»: Битва шефов на «адской» кухне

В российский прокат выходит снятая одним кадром напряженная драма «Точка кипения» со Стивеном Грэмом в роли шеф-повара, которому нужно спасти не только ресторан, но и собственную жизнь.
Лондонский шеф-повар Энди Джонс (Грэм) торопится на работу — сегодня его ресторан ждет не только предрождественский аншлаг, но и проверка местного «потребнадзора». Зануда-проверяющий, конечно, придирается по мелочам, из-за которых понижает оценку ресторана. Проблема это Джонса или управляющей Бет (Элис Мэй Фитем
), дочери главного инвестора, кажется, не совсем справляющейся со своими обязанностями. Совещание перед вечерним обслуживанием, заканчивающееся обязательным фото команды для соцсетей, уже не настраивает на позитивный лад. В ресторане не только полная посадка, помноженная на неточности с закупкой продуктов, но и довольно специфические гости. От мажорной семьи, предпочитающей пережаренного ягненка под бутылку самого дорогого вина, и блогеров, настаивающих на стейке с картошкой, которых нет в меню. До милой пары, где парень готовится сделать предложение своей девушке, и модного шеф-повара (Джейсон Флеминг
), некогда друга Джонса, неожиданно пришедшего с важным ресторанным критиком (Лурдес Фаберес
).
Гостям ресторан, несмотря ни на что, предлагает комфортную атмосферу и вкусные блюда. На кухне же в это время царят свои страсти — напряжение то и дело передается с Энди Джонса на су-шефа Карли (Винетт Робинсон
), давно требующей повышения зарплаты, острого на язык мастера горячего цеха Фримена (Рэй Пантаки
) и даже на милого кондитера Эмили (Ханна Уолтерс
). К тому же, на холодном цехе работает французская стажерка Камилла (Идзука Хойл
), а где-то в глубинах кухни всех раздражает вечно забивающий на работу уборщик Джейк (Дэниэл Ларкаи
).
Режиссер «Точки кипения» Фил Барантини
в перерыве между карьерой актера и постановщика и сам работал в ресторане — прошел путь от новичка до шеф-повара, так что о том, что такое «адская кухня», представление имеет не хуже Гордона Рамзи
. Этот свой нехарактерный для кинематографиста опыт Барантини сначала переложил в короткометражку «Точка кипения» с тем же Стивеном Грэмом, хорошо принятую критиками и получившей номинацию на Премию Британского независимого кино. Так что неудивительно, что со временем Барантини решился расширить короткометражку до полного метра, снятого одним кадром, что придает ленте динамичную реалистичность и полное погружение в обычно скрытый от гостей ресторана мир кухни с ее неурядицами, профессиональными столкновениями и невероятно тяжелой работой.
Вместе со своим постоянным оператором Мэттью Льюисом
Барантини всего за полтора часа экранного времени показывает не только профессиональную и личную жизнь Энди Джонса, полную стрессов, кризисов, противоречий, неудовлетворенных амбиций и маленькой толики надежды на то, что когда-нибудь все наладится, но и рассказывает истории почти каждого работника кухни, зала обслуживания и даже гостей. «Точка кипения» не претендует на экспрессию популярных кулинарных шоу — здесь не летят тарелки в поваров или посетителей, и даже ругаться стафф просят потише, чтобы гости не заподозрили неладное. Но до благостных фильмов о ресторанном бизнесе, где сквозь тернии герои все-таки приходят в звездам Мишлен, «Точке кипения» тоже далеко. Это, скорее, производственная драма про один день, а точнее даже рабочий вечер, на кухне с ее бурлящей жизнью. Для кого-то этот вечер будет обычным, а для кого-то — роковым.
«Точка кипения» в кинотеатрах с 26 мая.
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