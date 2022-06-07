Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе

Рецензии на фильмы >>
7 июня 2022
С 9 июня в кинотеатрах начинается показ документального фильма «Эннио. Маэстро» — большого (два часа) полотна о жизни и карьере Эннио Морриконе. Поставил монументальную картину Джузеппе Торнаторе, обладатель «Оскара» и, должно быть, самый видный итальянский режиссер из ныне живущих. Трудно подобрать кандидатуру лучше. В призме Торнаторе биография композитора, с младых ногтей до старческих седин, стала высокохудожественной лекцией обо всем на свете: тут и про музыку, и про кино, и даже про любовь.

«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе

Под звуки метронома в богато обставленной комнате появляется деловитый старик. Невысокий, в черном, он пересекает помещение по дуге и скрывается в дверном проеме. Ложится на ковер, вытягивает руки. Великий Эннио Морриконе — итальянский композитор, заставивший весь мир пересмотреть отношение к саундтрекам, — делает зарядку. На фоне — другие великие, молодые и старые, рассыпаются в комплиментах. Морриконе ни на кого не похож, говорят они. Гениален. Задает музыке направление, становится творческим компасом для целых поколений. Маэстро, конечно, этого не слышит — продолжает гимнастические упражнения, которые в его возрасте даются весьма непросто.

Смотреть онлайн 30 фильмов с музыкой Морриконе
Это смелое решение — срифмовать дифирамбы с демонстрацией старости. Именно такой иронии и ждешь от Джузеппе Торнаторе, работавшего с Морриконе со времен «Нового кинотеатра “Парадизо”» (1988). Один из главных режиссеров Италии снимает документальное кино про легенду отечественной музыки. Тут легко оступиться: поддавшись авторитету, превратить фильм в долгий и пресный панегирик. Столько таких мы видим каждый год по случаю очередного юбилея? К счастью, сегодня у нас не этот случай. «Эннио. Маэстро» добирался до зрителя долго, до российского — еще дольше. Мировая премьера состоялась в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале. К тому моменту Морриконе уже не было в живых. Завершая фильм, Торнаторе наверняка держал это в голове и стремился оставить о композиторе по-настоящему светлое и подробное воспоминание.

«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе

Вспомнить есть что. Пожалуй, никогда прежде на экране не было так много Морриконе в его человеческой ипостаси. Музыка была, а сам маэстро, из-за специфики профессии, обходил публичное пространство по дуге. Теперь понятно, насколько это несправедливо. Морриконе спокойно и размеренно повествует о жизни, откровенничая со старым знакомым. Он не то чтобы хотел посвящать себя музыке: за судьбоносной встречей с трубой стоит отцовская фигура, не позволявшая играть в карты из-за плохих оценок. В конце 1940-х юный Эннио музицировал на улицах за еду — разрывающая подробность в духе «Похитителей велосипедов» (1948) Витторио Де Сики. Потом как вспышка — история любви и счастливой женитьбы на Марии Травиа. Случайная встреча с Серджо Леоне, в котором композитор неожиданно признает однокашника.

Смотреть онлайн «Похитители велосипедов»
Мир — тесное место. В биографии Морриконе множество знаменательных людей: от Гоффредо Петрасси до Квентина Тарантино. Они все появляются в кадре, как бы подтверждая, что гений никогда не пребывал в вакууме. Для жанра характерно и множество персоналий, которые могут изменить судьбу навсегда, будучи увиденные даже мельком. На Морриконе влияют Игорь Стравинский, Дино Де Лаурентис, Пьер Паоло Пазолини. Путь из послевоенной Италии к мировому признанию напоминает сразу все фильмы о превратностях истории: от «Двадцатого века» Бернардо Бертолуччи до «Столетнего старика, который вылез в окно и исчез» Феликса Хернгрена. Композитор пропускает через себя настроения эпохи, борется с душным снобизмом музыкального общества и недальновидностью мейджоров. О ком-то он вспомнит с гордостью — мешавших таланту упомянет беззлобно. Морриконе на пару часов становится живой энциклопедией, в подробностях описывая, как он жил почтенные 90 лет.

«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе

Не все и не всегда получается, но даже ошибка или упущенная возможность может послужить еще одной ступенькой к величию. Композитор честно признается в неудачах и жалуется на промахи. Морриконе критически относится к работе над «долларовой трилогией». Просьбы режиссеров без числа давать для вестернов фирменные трубы вызывали у него заметное раздражение. Работая над «Омерзительной восьмеркой» (2015), он сознательно сломал шаблон, уничтожил музыкальный канон жанра. Не потому что искал мести, но в поисках новых форм. Это вполне в духе Морриконе, выявлявшего звучание в пишущих машинках, консервных банках и текучести воды.

Читать Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр
Для Джузеппе Торнаторе музыкальный рассказ Морриконе, чья речь изобилует терминами, перестуками, мотивами, становится поводом вновь обратиться к истории, крепко спаять ее с жизнью композитора. Кинохроника Pathe и Istituto Luce ложится на музыку наравне с кадрами из «Однажды в Америке» (1984). Само время поддается Морриконе. Герой «Легенды о пианисте» Новеченто (Тим Рот), сходя со своего лайнера, видит, как самолеты таранят башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Композитор отзывается на самые драматичные события современной истории. Он пишет музыку в память о жертвах трагедий — как он сделал для погибших 11 сентября. Или для российских моряков на подводной лодке «Курск»: это их мелодия играет в «72 метра» (2004) Владимира Хотиненко. Морриконе не просто великий современник, а что-то большее, если его партитурой с нами разговаривает человеческая история.

«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе

Конечно, «Эннио. Маэстро» проговаривает, что и так понятно: никто не забудет великого экспериментатора, заставившего весь мир оценить роль музыки в кино. Торнаторе повторяет историю Франсуа Трюффо и Альфреда Хичкока: в 1962 году звезда новой волны записал серию интервью с автором «Окна во двор» и «Головокружения». Тогда это было необходимым, чтобы защитить Хитча от кинофронды, отказавшей ему в звании выдающегося режиссера.

Слушать Подкаст об Альфреде Хичкоке и «Окне во двор»
Теперь Торнаторе сделал то же и примерно с той же целью для друга Морриконе. Чтобы мы переосмыслили отношение к композитору. Увидели не только музыку, но и автора — пожилого итальянца, который редко давал интервью. И удивились, с какой нежностью можно разговаривать о скрипичных ключах.

«Эннио. Маэстро» в прокате с 9 июня.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ГлыбыитальянцыМаксим ГревцевНеигровое/Документальное кино
персоны
Бернардо БертолуччиДино Де ЛаурентисВитторио Де СикаСерджо ЛеонеЭннио МорриконеПьер Паоло ПазолиниГофредо ПетрассиТим РотИгорь Стравинский (II)Квентин ТарантиноДжузеппе ТорнатореФрансуа ТрюффоАльфред ХичкокВладимир Хотиненко
фильмы
72 метраГоловокружениеДвадцатый векЛегенда о пианистеНовый кинотеатр "Парадизо"Однажды в АмерикеОкно во дворОмерзительная восьмеркаПохитители велосипедовСтолетний старик, который вылез в окно и исчезЭннио. Маэстро

фотографии >>
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе фотографии
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе фотографии
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе фотографии
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Зиновий Ройзман
6 июня ушёл из жизни режиссёр Зиновий Ройзман.
Тамара Елисеева
6 июня ушла из жизни актриса Тамара Елисеева.
Темур Чхеидзе
5 июня ушёл из жизни режиссёр Темур Чхеидзе.
Тамара Сердюкова
4 июня ушла из жизни актриса Тамара Сердюкова.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Владимир Симонов
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Достучаться до небес
драма, криминальный фильм
Германия, 1997
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Два холма (сериал)
комедийная антиутопия
Россия, 2022
Чиполлино
детский фильм, сказка, экранизация
СССР, 1961
Пропавшая
триллер
США, 2022
Американская «мечта»
драма, социальная драма
США, 2020
Голоса Арктики
Россия, 2022
Кощей. Похититель невест
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Молодой человек
комедия
Россия, 2022
Одержимые
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Одна
фильм-катастрофа
Россия, 2022
Эннио. Маэстро
биография, музыкальный фильм
Бельгия, Италия, Нидерланды, Япония, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram