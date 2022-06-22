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«Дикая»: Полный песец

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22 июня 2022

В российский прокат 23 июня выходит новый фильм режиссера Владимира Котта «Дикая», в котором он вслед за недавним «Непослушником» продолжает бороться с интернет-стереотипами и проверяет онлайн-молодежь на прочность. После Виктора Хориняка, чей герой – блогер – отправился на перевоспитание в монастырь из-за оскорбления чувств верующих, очередь дошла до Таисии Вилковой. В «Непослушнике» ей достался образ ангела во плоти Насти, а в «Дикой» она сыграла модель и любительницу сторис, которой пришлось выживать в затерянных якутских лесах.

«Дикая»: Полный песец

Алена (Вилкова) перебивается рекламой купальников и где-то глубоко внутри надеется на миллионы подписчиков в соцсетях. Хотя на других своих коллег, решившихся ради этого на участие в различных реалити-шоу типа «Холостяка», смотрит косо. Не одобряет она и свою приятельницу Лику (Ирина Безряднова), которая по первому предложению их вроде бы менеджера Игната (Дмитрий Красилов) соглашается «составить компанию приличным и обеспеченным» мужчинам, отправляющимся в ностальгическое путешествие по Москве-реке. Алена на такие предложения всегда отвечает отказом – она все-таки не эскортница. К тому же, дома ее ждет любимый парень, с которым она уже мечтает о тихой семейной жизни с детьми. Только парень оказывается тем еще ловеласом, падким до моделей.

Так Алена в порыве ревностного гнева и отправляется на кораблик к тем самым респектабельным мужчинам, где встречает и впрямь какого-то приличного Егора (Алексей Кравченко). Он как настоящий джентльмен защищает Алену от сальных нападок своего бывшего однокурсника (гуляют по поводу 30-летия выпуска) и, чтобы загладить вину, не только собирается подвезти Алену до дома, но и приглашает полететь на частном самолете в Ниццу. И это все без интима. Остались еще благородные рыцари в Москве-Сити. Алене бы сразу и начать искать подвох, но «какая девушка откажется от Лазурки». Спустя несколько часов полета – и впрямь на частном джете – все встает на свои места. И вместо солнечной Ниццы Алену встречает – спасибо, что летний – Якутск. Оказывается, у Егора там неотложные дела, о которых он сам в выпуском угаре забыл – благо его помощник Семен (Илья Яковлев) четко следит за графиком руководителя. Как, кстати, и его бизнес-партнер Уйгулана (Ильяна Павлова), к тому же еще и законная жена.

«Дикая»: Полный песец

Важные переговоры Егор, вестимо, проваливает, а тут еще и Алена куксится, что вывезли ее совсем не туда, куда она собиралась. Движимый чувством вины и похмельем Егор готов открыть для будущей инстадивы пейзажи покруче Лазурного берега и отправляется с ней «на базу», где тишь, гладь, кони, река. В общем, сплошное умиротворение – комаров даже нет, – если бы не трагический случай, из-за которого Алена остается одна в якутских лесах. В модельном наборе для выживания – красная помада, тональный крем, беспроводные наушники и телефон, к счастью, практически не разряжающийся без интернета. В лесах же сплошь опасности: от медведя и мышей до мужской компании, конечно же, только прикидывающейся хорошей. Благо, Алена идет не одна – с ней милый живой песец. Хотя в остальном к этому полному песцу ее относительно холеная прежде жизнь, очевидно, не готовила.

Читать Рецензия на «Непослушника»: Мы — русские, с нами — блог

«Дикая», как и предыдущая работа Владимира Котта «Непослушник», тоже претендует на статус романа перевоспитания. Только вот героиня Таисии Вилковой, хоть и модель с запрещенной ныне соцсетью, но до кейса Виктории Лопыревой, над которой то и дело потешаются различные интернет-паблики из-за того, что ее муж работает в правительстве Коми, а сама она в основном живет в ОАЭ, ей все же далеко. Да, Алена в исполнении Вилковой рисует карту России губной помадой (но почти правильно), пробует на вкус тональный крем, боится воды и не слишком хороша в ориентировании на местности, но пытается же выжить – как может.

Однако и это не главное. Во второй половине «Дикая» резко смещает фокус от выживания в экстремальных условиях в ежедневную, даже, возможно, рутинную женскую борьбу – за свое место под солнцем (и тут не важно – якутским, московским или французским), за свою семью, за свое дело и главное – за свои принципы. Якутская Уйгулана появляется в фильме Владимира Котта не просто как экзотическая по отечественным меркам жена Егора в исполнении популярного артиста Алексея Кравченко. Именно в ней и заключена главная сила. Порой всепрощающая, а порой – беспощадная. Дикая, но справедливая.

«Дикая» в прокате с 23 июня.


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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   22.06.2022 - 12:40
Медведи, погони, лес и одновременно город. Все вместили. Возможно я не прав, но что бы рекламировать купальник нужно иметь грудь хотя бы троечку..... Хомяка из Литл Биг зачем взяли, он что актер? читать далее>>
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