Черный пончик и Дейрдра Бобейрдра: 5 причин смотреть «Всё везде и сразу»

анонс

Драма о нежных и взрывоопасных подростках от режиссера «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

23 июня

«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную

Философия на грани безумного – от братьев Руссо и режиссеров фильма «Человек – швейцарский нож»