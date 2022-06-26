Черный пончик и Дейрдра Бобейрдра: 5 причин смотреть «Всё везде и сразу»

Фантастическая комедийная мелодрама «Всё везде и сразу» вышла в онлайн-прокат на Okko. Фильм сняли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, дуэт режиссеров, работающих под творческим псевдонимом «Дэниэлсы» и подаривших миру абсурдистский шедевр «Человек – швейцарский нож». А спродюсировал не менее выдающийся тандем – ответственные за несколько частей «Мстителей» братья Руссо. Имена создателей, впрочем, не единственная причина смотреть «Всё везде и сразу», вспоминаем еще пять.
Мишель Йео в роли самого никчемного человека
Главную героиню играет звезда азиатских боевиков, в том числе получившего несколько «Оскаров» фэнтези-экшена «Крадущийся тигр, затаившийся дракон
» Энга Ли
, и голливудских блокбастеров, среди которых и история про Джеймса Бонда
, и марвеловские «Стражи галактики
». Столь внушительный — и в большей степени серьезный по своему тону — послужной список, впрочем, не мешает Мишель Йео в новом фильме проявить все грани своего комедийного таланта. Тем более, что персонаж располагает — китаянка Эвелин, давно перебравшаяся с мужем и дочерью в США, управляет прачечной и официально ведет самую скучную в мире жизнь. Живет буквально на работе, в квартире сверху, заваленной налоговыми декларациями и чеками, вызывающими разве что сожаление, — ну зачем было тратиться на дорогую аппаратуру для караоке? Муж (Джонатан Ке Кван
) хочет развестись, дочь (Стефани Сюй
) живет с девушкой и давно забыла и китайский язык, и как разговаривать с родителями. Еще и старик-отец (Джеймс Хонг
) приехал в гости и требует соблюдений национальных традиций. В какой-то момент Эвелин начнет путешествовать по параллельным мирам и превращаться в альтернативные версии себя, некоторые из которых еще более нелепы, — чего стоит мир, где у людей вместо пальцев сосиски.
Не тот фильм назвали «В мультивселенной безумия»
Излюбленная нынче кинематографистами тема параллельных миров и жизней трансформируется из чисто фантастической в философскую — это уже не только и не столько перемещения в пространстве и времени и прочий сай-фай, а экзистенциальное размышление о ежесекундном выборе, который совершает человек, и о вариантах развития его жизни в зависимости от принятого решения. Авторы «Всё везде и сразу» создают красочный и многогранный мир, который опирается не на научные факты, а на человека и абсурдность его бытия. Отсюда и руки-сосиски, и енот-повар, и мыслящие камни, и еще десяток разных Эвелин в невероятных локациях и декорациях. В какой-то момент темп фильма становится бешеным, а визуальный ряд — невероятным в своей изобретательности и красоте.
Вместо отцов и детей — дочки-матери
Помимо фантастической составляющей, в фильме важную роль играет и мелодраматическая линия. Безудержная комедия оборачивается метафорой — в первую очередь, отношений матери и дочери, которые в каждом из миров бесконечной мультивселенной вступают в бои, как словесные, так и физические. Это настолько же далеко от реальности, насколько и жизненно — вечный конфликт поколений в фильме обретает космический размах, не теряя при этом понятных и знакомых очертаний. Мать, погрязшая в бытовухе, дочь, протестующая против родительского гнета и устоев. Обеим отчаянно не хватает свободы, умения принимать — и отпускать, как бы болезненно это ни было. Они тянутся друг к другу в каждой из альтернативных реальностей, но их связь окрепнет, только когда удастся в прямом смысле оттолкнуться друг от друга.
Черная дыра? Как насчет черного пончика!
Главным символом непостижимого хаоса и главной разрушительной силой вселенной «Всё везде и сразу» становится выпечка — в прямом смысле «дырка от бублика», точнее черного пончика, которая, как и космические черные дыры, поглощает все сущее. Очень в духе парадоксальной комедии, которой является фильм, символ, подходящий его героям. Они же путешествуют в пространстве не самыми привычными (по меркам кинофантастики) способами — например, меняя местами левый и правый кроссовки.
Кто такая Дейрдра Бобейрдра, и причем тут налоги
Выдающаяся эпизодическая роль в картине досталась актрисе Джейми Ли Кертис
. Она играет налоговую инспекторшу, одно трудновыговариваемое имя которой — Дейрдра Бобейдрдра — символизирует всю невыносимую тяжесть и во многом бессмысленность бюрократии. Линия с налогами в целом получилась у авторов одной из самых удачных и универсальных, ведь зритель в любой точке земного шара без лишних уточнений и пояснений считает заложенную здесь горькую иронию. Сама же героиня Кертис в итоге оказывается не просто случайным шутом, но едва ли не ключевым персонажем, преследующим главную героиню повсюду. Но, как ни странно, совсем даже не злодеем — не так страшен налоговик, как его малюют, главное вовремя эти самые налоги платить.
Смотрите «Всё везде и сразу» в онлайн-кинотеатре Okko.
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