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«Главная роль»: Срочно несите Оскар

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28 июня 2022
В прокат выходит неожиданная, умная и проницательная испано-аргентинская комедия «Главная роль», показанная в официальном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году. В картине, чье оригинальное название, кстати, переводится как «Официальный конкурс», над миром фестивального кино иронизируют актеры Антонио Бандерас, Оскар Мартинес и Пенелопа Крус. Рассказываем, почему этот фильм достоин внимания, хотя, возможно, во время просмотра вам будет неловко за героев.

«Главная роль»: Срочно несите Оскар
фото: Про:Взгляд

80-летний миллионер, владелец фармацевтической империи дон Умберто Суарес (Хосе Луис Гомес) на старости лет захотел престижа и славы. Сперва он решил, что нужно построить мост и назвать его своим именем, но затем пришла идея снять уникальное, выдающееся кино. Ничего не зная об индустрии, бизнесмен тем не менее дает распоряжение купить у Нобелевского лауреата права на экранизацию свежего бестселлера и зовет в качестве постановщицы модную и странную Лолу Куэвас (Пенелопа Крус). Постановщица фильмов «Мгла» и «Пустота», отмеченных наградами за режиссуру Канн и Венеции, в свою очередь приглашает на главные роли двух известнейших актеров, представляющих абсолютно разные школы, поколения, миры. Кумир Голливуда Иван Риверо (Оскар Мартинес) и стареющий театральный трагик и преподаватель Феликс Торрес (Антонио Бандерас) должны сыграть двух враждующих братьев, влюбленных в проститутку. Прежде чем начнутся съемки яркой семейной драмы «Соперничество», им предстоит девять дней читок и репетиций, во время которых между артистами развернется нешуточное соперничество, грозящее обернуться катастрофой.

Снятый аргентинским дуэтом Мариано Кона и Гастона Дюпра по сценарию, написанному в соавторстве с братом Дюпра Андресом, фильм «Главная роль» остроумно и хлестко высмеивает весь процесс производства кино для интеллектуалов и задействованных в нем людей. Едкая сатирическая картина, даром, что малобюджетная, с ограниченным числом актеров и почти пустыми модернистскими пространствами вместо декораций, тем не менее удерживает внимание как за счет ярких актерских работ, так и благодаря тонкому и пикантному юмору, показывающему, насколько глуповатым бывает фестивальное кино. Насмешке подвергается все: от сценария, который больше напоминает мини-сериал телеканала ТВЦ, до постера и уморительно неловкой пресс-конференции после премьеры на крупном международном кинофестивале. Впрочем, сам фильм мы так и не увидим. В фокусе — взаимоотношения трио героев на репетициях.

«Главная роль»: Срочно несите Оскар
фото: Про:Взгляд

Любимец публики Феликс обожает славу, спортивные автомобили и женщин, умудряясь сменить несколько подруг по ходу сюжета. По контракту ему положено безглютеновое питание, произведенного исключительно в Испании, а еще там есть пункт о том, что режиссер не имеет права прикасаться к его лицу. Феликс постоянно опаздывает на репетиции и ведет себя как зарвавшаяся рок-звезда. Иван – представитель актерской школы совершенно другого сорта. Он верит в свою элитарность и почитает систему Станиславского как религию, высмеивает гламурный шоу-бизнес и называет зрителей массой невежественных людей без какой-либо идеи. Напряжение между артистами возникает уже в момент знакомства — и дальше только нарастает. Два напыщенных и самовлюбленных эгоиста, неистово верящих в свою исключительность, начинают всячески друг перед другом задаваться, высокомерничать, показывать свое превосходство и полнейшее презрение друг ко другу.

Конкуренции за право считаться лучшим актером способствует и Лола, на самом деле поглощенная исключительно собой и своим проектом. На репетициях она злоупотребляет положением и не просто выжимает из артистов все соки, но желает ежеминутно управлять обоими. При этом ее методы сомнительны, а манипуляции часто переходят грань. Режиссерка беспричинно заставляет актеров повторять простейшие реплики, всячески оскорбляет их самолюбие, унижая в глазах друг друга. На счету Ивана и Феликса сотни фильмов, им не нравится, когда рассказывают, как делать свою работу, но они вынуждены терпеть – ставки слишком высоки. Лола же придумывает различные тренинги, якобы необходимые для раскрытия образов. Например, подвешивает над исполнителями пятитонный валун, а в другой день — связывает артистов пленкой и пропускает через измельчитель мусора их большие индустриальные награды – премии «Гойя», «Золотой глобус» и другие. Проявление власти, очевидно, доставляет ей удовольствие.

«Главная роль»: Срочно несите Оскар
фото: Про:Взгляд

Пенелопа Крус блистательно играет необычный для себя образ: эксцентричную рыжую стерву, лесбиянку и архифеминистку с зашкаливающим до смешного ощущением собственной значимости. Отдельные аплодисменты — потрудившимся над образом Крус парикмахеру и художнику по костюмам: прическа Лолы незабываема, а наряды — один лучше другого. Еще для режиссерки придумали отличную производственную папку для материалов к фильму. Она любовно собирает в нее и приклеивает на скотч вдохновляющие элементы: журнальные вырезки, полароидные снимки частей тела, неразборчивые заметки и даже окурки.

Безмерная напыщенность и цинизм позволяют героям продолжать работу над фильмом, даже после трагикомичного случая, выбившего из проекта одного из них. Для настоящих профессионалов кино нет незаменимых людей. И все же после премьеры и пресс-конференции «Соперничества» начинатель сего дела, новоявленный продюсер дон Умберто Суарес открывает в городе новый роскошный мост. Понял наконец-то, что так гораздо больше шансов попасть в вечность, а кино для репутации — не слишком надежная и даже опасная штука.

«Главная роль» в кинотеатрах с 30 июня.


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