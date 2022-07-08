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«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

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8 июля 2022
В российский прокат вышла мотивационная комедия режиссера Олега Асадулина «Булки» с Кристиной Асмус в роли простой работницы хлебобулочного завода, волею судеб оказавшейся на Шри-Ланке и полностью поменявшей свои жизненные ориентиры.

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

Таня Бабанина (Асмус) из Протвино — девушка во всех смыслах положительная. На завод каждое утро отправляется с удовольствием — очень уж любит свою работу, и там печет хлеб, и по утрам пирожки для своего любимого будущего мужа Бори (Арсений Робак). Последний честно выучил модные слова типа «стартап» и «аутсорс», но с бизнесом пока дела обстоят не очень — вот и сидит сильный и независимый мужчина на шее у Бабаниной. Та неладного даже и не подозревает. Потому что Таня, а особенно ее внутренняя Бабанина, — настоящая русская женщина. Все прощающая и все любящая — от родных протвинских березок до лоботряса Бори. Одна лишь мечта у Тани — после свадьбы поехать на Бали.

Все, вроде бы, идет по плану. И вот молодые уже расписались в ЗАГСе — само собой в кругу семьи и близких друзей. Только вдруг Боря сообщает, что чартер на Бали отменили, отправляется решать вопросики, да так и теряется уже где-то в ночном клубе, в окружении девиц и друзей, с которыми пропивает подаренные на Бали родителями деньги. Бабанина с горя открывает свадебное игристое, а дальше все, как в тумане. С похмельем, в купальнике и пуховике оказывается простая русская женщина «на югах» — только вот не на Бали, а на Шри-Ланке. Ну ничего, и там есть большая русская диаспора — от серферов Саши (Борис Дергачев) и Кирилла (Марк Богатырев) до просветленной уборщицы-блогерши Оли (Юлия Топольницкая) и местного авторитета (Александр Ревенко), готового решить любые вопросы и угостить всех волшебными кексами.

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

«Булки» — кино, с одной стороны, совершенно непритязательное, отсылающее к старым добрым голливудским ромкомам. С другой стороны, исключительно на романтической линии, довольно предсказуемой, «Булки» вовсе не останавливаются. Скорее, используют ее лишь для жанровой оболочки, за которой на самом деле скрывается очень важный и социальный разговор.

Бабанина из Протвино — очень популярная ролевая модель для многих российских женщин, довольствующихся стабильной работой на условном заводе и лоботрясом Борей, который обязательно доведет в ЗАГС. Но делает ли это человека по-настоящему счастливым? Вот и героиня Кристины Асмус, играющей здесь по сути две роли — реальной Тани и как бы ее патриотично-консервативно настроенного внутреннего голоса, — в «Булках» проходит все стадии до поры до времени законсервированной депрессии. От абьюзивных отношений (не только с Борей, но и отчасти с мамой, подругами и случайными приятелями) до осознания и, главное, принятия самой себя. Со своими страхами и комплексами, мечтами и жизненными целями.

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

Путь этот для Бабаниной не усыпан розами — та же Шри-Ланка не сказать, что принимает Таню с распростертыми объятиями, да и среди случайных знакомых, несмотря на тоже известный миф о том, что «русские своих не бросают», попадаются те еще личности. Но все эти испытания приводят обычную молодую женщину из Протвино (удивительно, кстати, но Кристина Асмус довольно органична в этой роли — и с ярким «провинциальным» макияжем, и в дешевой «шри-ланкийской» одежде) к самореализации и самодостаточности. Так, что и Боря оказывается не нужен, да и, кроме хлебобулочного завода, есть еще много способов зарабатывать любимым делом. Пироги и булки у Тани Бабаниной получаются отличные. Не это ли повод осовременить старую пословицу. Путь к сердцу — не мужчины, а своему — иногда тоже лежит через желудок. Главное — выбрать правильные ингредиенты.

Фильм «Булки» в прокате с 7 июля.


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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   8.07.2022 - 15:31
Кристина Асмус должна справиться с такой лёгкой ролью, это как раз для нее подходит безупречно, примерно то же самое, что роль Золушки или наивной Вари из Интернов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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