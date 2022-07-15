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«Страна Саша»: Там, где живут краши

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15 июля 2022
14 июля в прокат вышел подростковый фильм «Страна Саша», успевший ухватить глоток свободы и побывать на международном фестивале – в секции Generation 14plus на Берлинале-2022. Главные роли в полнометражном дебюте Юлии Трофимовой исполнили новые лица российского кино – Марк Эйдельштейн и Маша Мацель, которые предлагают переждать жару, дожди и другие неприятности в кинотеатрах, сбежав вместе с ними в тихий приморский городок, где все так напоминает о первой любви.

«Страна Саша»: Там, где живут краши

Школьный выпускной закончился под утро, а вместе с ним официально истекает и детство. 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) бредет по пустым улицам домой, где, не дождавшись его, уже спит мама (Евгения Громова), чтобы на утро по-взрослому напомнить про поступление в вуз и планы на будущее. А Саша не особо-то хочет взрослеть и с удовольствием бы отложил подачу документов на завтра, а лучше — на никогда. Ему нечего ответить на жужжащее вокруг «Кем ты хочешь стать?». Главное — по завету мамы — не оказаться таким, как ну этот самый отец, хотя Саша ничего о втором родителе не знает, кроме информации из интернета. Компенсировать недостаток мужского воспитания в семье решают, по-видимому, походами на рыбалку с дядей Ромой, уверенно чеканящим «отслужил и не жалею», «живи, чтоб матери не стыдно было в глаза смотреть». Еще у парня есть взрослый (синоним — крутой) друг Макс (Дмитрий Ендальцев), с которым они вместе расписывают стены граффити, легально и не очень; за «фреску» из рыб и других подводных обитателей на остановке им даже заплатили. С опытом граффитчика и любовью к живописи Эгона Шиле в маленьком городе настоящей работы не сыщешь, и подростку остается только «прималевывать», разрисовывая стены больницы зайчиками. Собственно, там и происходит судьбоносная для Саши встреча.

Из кабинета психотерапевта выходит чуть заплаканная Женя (Маша Мацель) и громко сморкается – не лучший конферанс для первого впечатления. Увидев Сашу, она быстро переворачивает ситуацию в свою пользу: заговаривает с ним — как бы по заданию врача, чтобы побороть страх общения. И вот они уже идут по городу, болтая обо всем на свете, включая ненавистное поступление. Женя, в отличие от Саши, всегда знала, что будет дизайнером одежды. Именно с ее подачи парень все-таки подает документы на конкурс в питерский вуз, а еще решает пообщаться с отцом: сперва выговаривается в электронном письме, не нуждающемся в отправке, а потом и лично — втайне от мамы, которая, узнав о встрече, превращается в «Дракона Софию». И все эти столкновения с взрослой жизнью — неуверенность в чувствах, злость, что происходит «не по-твоему», что отец вовсе не пример для подражания, — и выливаются в его своеобразный внутренний бунт, решенный буквально с помощью ярких красок. Саша берет разные тюбики и, глядя в камеру, трясущимися руками превращает лицо в мольберт.

«Страна Саша»: Там, где живут краши

В основу «Страны Саши» легла одноименная повесть Галы Узрютовой, участвовавшей в ее адаптации. Сценаристки проекта Мария Шульгина и Елизавета Тихонова вытащили героев из книги и постарались оживить мальчика, для которого в мире существуют только две красивые женщины – Одри Хепберн и мама. За сценарий также отвечала постановщица Юлия Трофимова, прокладывавшая путь к большому дебюту жанровыми короткими метрами с уклоном в фантастику: «Трамвай» посвящен путешествию во времени, в «Комментаторе» офисного клерка преследует назойливый голос, озвучивающий все его мысли. Для первого полного метра Трофимова выбрала жанр, максимально лишенный каких-либо сюжетных твистов. В этом залитом солнцем coming of age все разворачивается и течет неспешно, как жизнь приморского города N. «Страна Саша» построена на полутонах, и для дебюта кажется робкой, как подростковая любовь.

Главным открытием и достоинством фильма стала именно пара Саши и Жени: тонкая и хрупкая Маша Мацель, любимый камерой Марк Эйдельштейн, которого только ленивый не сравнил с «красивым мальчиком» Шаламе. И хотя они лишь ненамного старше экранных героев, у молодых артистов за плечами уже есть главные роли в сериальных новинках этого года – проектах «ЮЗЗЗ» и «Смычок». Если там их персонажам пришлось попрощаться с подростковыми годами, в разной степени угодив в водоворот криминального мира, то в «Стране Саша» просто хорошо быть тихоней и шагать по улице под песни Сироткина. Правда, и тут жизнь все-таки больше любит смелых.

«Страна Саша» уже в кино.


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