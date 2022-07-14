«Одержимая»: Секс ей к лицу

В прокат выходит фильм «Одержимая» Игоря Волошина, в котором Лукерья Ильяшенко играет судмедэксперта, в соответствии с названием одержимую сексом и поисками маньяка. Снятый весьма изобретательно с точки зрения изображения, этот детективный триллер явно был вдохновлен классическими и неоклассическими — вроде «Города грехов» — нуарами, однако с поправкой на российскую действительность и декорации условного провинциального города, в котором элитные лофты соседствуют со зловещими трущобами.
Подобрав однажды ночью на трассе израненную и растерянную девушку (Ксения Некрасова
) и проведя с ней ночь, Лиза (Лукерья Ильяшенко) уже через пару дней обнаруживает ее труп у себя на судмедэкспертном столе. Обнаженное тело найдено на пляже, на груди — нанесенная изощренным способом фотография какого-то дома и какого-то мужчины в окне этого дома, в крови — паралитическое вещество. Вопросов больше, чем ответов, тем более что количество идентичных трупов с этого момента растет. И все они — от случайного знакомого в баре (Денис Гильманов
) до фотографа (Максим Белбородов
) — погибают после секса с Лизой. А она, кажется, спит с каждым встречным, так что в опасности оказывают все, невольно вовлеченные в дело. В том числе и молодой полицейский Гордеев (Георгий Кудренко
), расследующий убийства совместно с опытным напарником Ворониным (Олег Васильков
). У последнего еще и личный интерес — на одном из мест преступлений он обнаруживает бездыханной собственную дочь.
Камера кружится. Приходится, в прямом смысле, смотреть кино под разными углами. То через зеркало в квартире Лизы, отражающее ее любовников и ее саму, иногда нехотя, а иногда поспешно покидающую кровать, то в красном свете проявочной комнаты, то как будто бы лежа или вовсе стоя на голове. Калейдоскоп любовников и любовных сцен, снятых без особого стеснения, сменяется чередой столь же откровенных эпизодов с убийствами и пытками — Эрос и Танатос никогда еще не были столь близки. Есть откровенно «нуарные» кадры, на «зеленке», с проездами в машине и закадровым голосом. Есть — вычурный триллер, где в каждом экшен-кадре все кружится, вращается, брызжет кровью. Остальное — эротика, лишенная гендерных стереотипов.
Что касается триллера, то в первой трети фильма, в том числе за счет визуальных приемов, интрига исключительно нарастает. То ли сон, то ли галлюцинация, то ли реальность — совершенно непонятно, что из этого правда, а что порождение воспаленного разума героини, которая чувствует, что с ней что-то не так, но не может понять, что именно. Как и зритель, вынужденный теряться в догадках, убийца ли она или жертва. «Одержимая» апеллирует к артхаусу, при этом оставаясь в пространстве современного российского триллера — того, который копается в детских травмах своих персонажей и обосновывает их поступки событиями далекого прошлого.
И в этом — основная заслуга «Одержимой», которая при всей сумбурности повествования, обусловленной, очевидно, прежде всего вполне резонными кинематографическими попытками «поиграть с формой», старается, по мере возможности, зайти на территорию популярной психологии. То есть разобрать в формате понятного широкой аудитории жанра некую психологическую проблему, аномалию, неправильная трактовка которой и, соответственно, неправильное лечение могут иметь губительные последствия. В этой же плоскости существует, к примеру, сериал «Триггер
» — такая же утрированная попытка озвучить, обозначить весьма распространенные психологические проблемы. В стране, где все еще существует некоторая стигматизация ментального нездоровья, — это, какой бы ни была художественная ценность кино, полезно.
Фильм «Одержимая» в прокате с 14 июля.
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