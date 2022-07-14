Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Одержимая»: Секс ей к лицу

Рецензии на фильмы >>
14 июля 2022
В прокат выходит фильм «Одержимая» Игоря Волошина, в котором Лукерья Ильяшенко играет судмедэксперта, в соответствии с названием одержимую сексом и поисками маньяка. Снятый весьма изобретательно с точки зрения изображения, этот детективный триллер явно был вдохновлен классическими и неоклассическими — вроде «Города грехов» — нуарами, однако с поправкой на российскую действительность и декорации условного провинциального города, в котором элитные лофты соседствуют со зловещими трущобами.

«Одержимая»: Секс ей к лицу

Подобрав однажды ночью на трассе израненную и растерянную девушку (Ксения Некрасова) и проведя с ней ночь, Лиза (Лукерья Ильяшенко) уже через пару дней обнаруживает ее труп у себя на судмедэкспертном столе. Обнаженное тело найдено на пляже, на груди — нанесенная изощренным способом фотография какого-то дома и какого-то мужчины в окне этого дома, в крови — паралитическое вещество. Вопросов больше, чем ответов, тем более что количество идентичных трупов с этого момента растет. И все они — от случайного знакомого в баре (Денис Гильманов) до фотографа (Максим Белбородов) — погибают после секса с Лизой. А она, кажется, спит с каждым встречным, так что в опасности оказывают все, невольно вовлеченные в дело. В том числе и молодой полицейский Гордеев (Георгий Кудренко), расследующий убийства совместно с опытным напарником Ворониным (Олег Васильков). У последнего еще и личный интерес — на одном из мест преступлений он обнаруживает бездыханной собственную дочь.

«Одержимая»: Секс ей к лицу


Камера кружится. Приходится, в прямом смысле, смотреть кино под разными углами. То через зеркало в квартире Лизы, отражающее ее любовников и ее саму, иногда нехотя, а иногда поспешно покидающую кровать, то в красном свете проявочной комнаты, то как будто бы лежа или вовсе стоя на голове. Калейдоскоп любовников и любовных сцен, снятых без особого стеснения, сменяется чередой столь же откровенных эпизодов с убийствами и пытками — Эрос и Танатос никогда еще не были столь близки. Есть откровенно «нуарные» кадры, на «зеленке», с проездами в машине и закадровым голосом. Есть — вычурный триллер, где в каждом экшен-кадре все кружится, вращается, брызжет кровью. Остальное — эротика, лишенная гендерных стереотипов.

«Одержимая»: Секс ей к лицу

Что касается триллера, то в первой трети фильма, в том числе за счет визуальных приемов, интрига исключительно нарастает. То ли сон, то ли галлюцинация, то ли реальность — совершенно непонятно, что из этого правда, а что порождение воспаленного разума героини, которая чувствует, что с ней что-то не так, но не может понять, что именно. Как и зритель, вынужденный теряться в догадках, убийца ли она или жертва. «Одержимая» апеллирует к артхаусу, при этом оставаясь в пространстве современного российского триллера — того, который копается в детских травмах своих персонажей и обосновывает их поступки событиями далекого прошлого.

«Одержимая»: Секс ей к лицу

И в этом — основная заслуга «Одержимой», которая при всей сумбурности повествования, обусловленной, очевидно, прежде всего вполне резонными кинематографическими попытками «поиграть с формой», старается, по мере возможности, зайти на территорию популярной психологии. То есть разобрать в формате понятного широкой аудитории жанра некую психологическую проблему, аномалию, неправильная трактовка которой и, соответственно, неправильное лечение могут иметь губительные последствия. В этой же плоскости существует, к примеру, сериал «Триггер» — такая же утрированная попытка озвучить, обозначить весьма распространенные психологические проблемы. В стране, где все еще существует некоторая стигматизация ментального нездоровья, — это, какой бы ни была художественная ценность кино, полезно.

Фильм «Одержимая» в прокате с 14 июля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   14.07.2022 - 23:52
Кому как? Не сильно перегнули с атмосферой. Уж как бы в крайности не бросились. Вроде бы убийства будут, а по трейлеру что-то среднее между триллером с садо-мазо, и мистикой. Разница на фоне большинства.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
«Страна Саша», «Одержимая», «Темные очки» и еще 6 фильмов июля
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваРоссийские фильмытриллер
персоны
Максим БелбородовОлег ВасильковИгорь ВолошинДенис ГильмановЛукерья ИльяшенкоГеоргий КудренкоКсения Некрасова
фильмы
Город греховОдержимаяТриггер-2

фотографии >>
«Одержимая»: Секс ей к лицу фотографии
«Одержимая»: Секс ей к лицу фотографии
«Одержимая»: Секс ей к лицу фотографии
«Одержимая»: Секс ей к лицу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тыну Саар
12 июля ушёл из жизни актёр Тыну Саар.
Алексей Васюков
11 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Алексей Васюков.
Юрий Мажуга
11 июля ушёл из жизни актёр Юрий Мажуга.
Алексей Шумков
11 июля ушёл из жизни актёр Алексей Шумков.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Евгения Крегжде
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Ирен Жакоб
Селия Имри
Диана Крюгер
Лаура Кьятти
Терри О'Куин
Лана Паррия
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Забытое чудо
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен