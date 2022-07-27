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«Певица на всю голову»: Оперное диво

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27 июля 2022
В прокат выходит «Певица на всю голову» Бена Левина — комедийный музыкальный ромком про девушку, мечтающую стать певицей. Не простой, а оперной. Главную роль сыграла австралийская актриса Даниэль МакДональд, а ее партнеры, отношения с героями которых проходят все стадии от ненависти до любви, — Джоанна Ламли и Хью Скиннер.

«Певица на всю голову»: Оперное диво

Бухгалтер Милли Кэнтвелл (Даниэль Макдональд) обожает оперу и водит бойфренда Чарли (Шазад Латиф) на лучшие постановки, где он дремлет на ее плече, пока она представляет себя на месте той или иной дивы. Ночами Милли смотрит и пересматривает записи и продолжает мечтать. Да так сильно, что в итоге принимает повергающее всех окружающих в шок решение: увольняется с работы прямо на собрании, где ее повышают, и заявляет, что будет готовиться к песенному конкурсу под названием «Голос оперы». И, как бы ни отговаривал ее Чарли, тут же приступает к воплощению задуманного. Знакомая из консерватории советует Милли записаться на уроки к некой Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), некогда прославленной оперной певице, а ныне — почти отшельнице, поселившейся в глухой шотландской деревушке и, по слухам, преподающей вокал начинающим исполнителям. На деле — лишь одному, Максу (Хью Скиннер), уже пять лет пытающемуся покорить все тот же «Голос оперы». Но об этом Милли узнает не сразу, как и о других препятствия на пути к мечте: ее ждет жизнь в захолустном местечке и его обитатели с непростыми характерами. Их всех и придется как-то покорять, прежде чем выйти на большую сцену.

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Незамысловатая история упакована в столь же узнаваемую жанровую обертку — но только на первый взгляд. «Певица» кажется классической романтической комедией, разыгранной — и в данном случае даже в прямом смысле – по нотам. Сперва все ругаются, строят бытовые козни и вообще не переносят друг друга: Меган называет Милли бездарностью, Макс саботирует занятия, намеренно включая шумный насос во время ее пения. Параллельно творится классическая британская комедия в декорациях паба с комичными посетителями-селянами, сверлящими глазами столичную гостью, и ленивым хозяином-барменом (Гэри Льюис). Но постепенно все оттаивают, проникаются друг к другу симпатией, а то и куда более сильными чувствами — и рука об руку идут к хеппи-энду. Однако за всей этой пасторальной простотой есть и глубина — может быть, не самой истории, но того, что она в итоге (где-то даже невольно) транслирует зрителю.

«Певица на всю голову»: Оперное диво

Основной месседж несет главная героиня — буквально всем своим видом. Ее, как это принято говорить, «нестандартная» внешность не становится предметом шуток, не является смыслообразующим элементом, как в многочисленных комедиях про золушек-пышек и прочих «не родись красивой». В «Певице» это вовсе не имеет значения, куда важнее — ее принципы и взгляды на жизнь, очень точно постулирующие не только современный фем-тренд, но и, в целом, здоровую позицию взрослого человека, наличию которой можно только позавидовать. И речь не о слепой самоуверенности, а о смелости отстоять себя и свои желания. Несмотря на то, что общество в лице коллег и заботливого, но все же пытающегося поначалу патриархально доминировать партнера, дружно крутят пальцем у виска. Жизнь одна, и куда обиднее не попробовать и жалеть, чем попробовать – и, кто знает, может быть, жалеть ни о чем и не придется.

«Певица на всю голову»: Оперное диво

Конечно, не обходится без стеснения, слез, сожалений. Путь к звездам лежит через тернии богом забытой шотландской деревушки, в которой царит сумасбродная училка пения. Но появление Милли неожиданно придает ускорения всем забуксовавшим на месте героям: и той самой эксцентричной Меган, грустящей о потерянном времени и прячущей за ворчливостью страх забвения, и Максу, застрявшему в амплуа неудачника, и завсегдатаям паба, привыкшим к звукам оперного пения над головой, но никогда не понимавшим, зачем оно нарушает их покой. И вот однажды они-таки прильнут к экранам телевизоров — и все страдания окупятся с лихвой.

Фильм «Певица на всю голову» в прокате с 28 июля.


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