Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Моонзунд»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Рецензии на фильмы >>
28 июля 2022

В прокат вышел новый фильм Ильи Хотитненко «Асфальтовое солнце» – ретро-драма о взрослении, ярких красках и крахе подростковых идеалов в антураже 80-х.

«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Артему (Артем Фадеев) 15 лет, и он счастлив. Вместе с родителями и доброй половиной города мальчик идет смотреть на солнечное затмение – последнее в этом веке. Если загадать желание, оно обязательно сбудется, и Артем просит стать барабанщиком своей любимой группы AC/DC, потому что все остальное у него уже есть. Новолуние обещает обновление, но для парня затмение будто не заканчивается, и этот счастливый день на самом деле становится последним днем детства. На следующее утро папа (Олег Ягодин) с ансамблем народных танцев уезжает на гастроли в Лондон. И не возвращается, поскольку на родине не может реализоваться как артист: в Туманном Альбионе он просит политическое убежище, а у семьи – прощение. Но если мама (Полина Агуреева) переживает случившееся совершенно незаметно внутри себя, то мальчик выплескивает боль наружу — под горячую руку попадает купленная за ползарплаты пластинка «Back in Black» — и папа-супергерой мгновенно становится предателем, как бы переставая существовать. К тому же, в школе слухи разлетаются быстро, и Артем из балеруна (занятия балетом, по мнению папы, были для него очень важны) превращается в сына невозвращенца.

Читать Там, где живут краши: Рецензия на фильм «Страна Саша»

Отношения со сверстниками у героя действительно не особо складываются. А тут еще и одноклассник Гордей (Александр Бодров) понтуется скейтбордом, который тогда называли роликовой доской или еще проще – самокатом без ручки. Кроме того, Гордею удается заполучить не только модные недоступные вещи (кеды Adidas вместо «Два мяча»), но и внимание новенькой, которая тоже нравится Артему. Назло им обоим, а заодно и всему миру, мальчик решает поучаствовать в соревнованиях по катанию на скейтборде, сперва не особо понимая, что это такое, и подбивает своего друга, философствующего отличника Митю (Давид Мелконян), самостоятельно смастерить доску по чертежам из журнала. Как и для других героев, дефицит для них не проблема, а очередная задачка, причем не всегда со звездочкой: эксклюзивное платье шьется из шторы, а скейтборд делается из столешницы, буквально как каша из топора.

«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Отвечающий за передачу юношеской экспрессии и протеста Артем Фадеев в свои 18 лет снялся более чем в 40 проектах. Молодой актер уверенно держит на себе всю историю, не фальшивит и заставляет вместе с ним скользить по сюжету на роликовой доске, хотя сам фильм, освещенный лучами летнего солнца в приморском городе N, так и намекает хэппи-энд. Гордея, кстати, играет сын Бодрова-младшего Александр Бодров, и я для него это (пока) первая роль в кино. Помимо удачного каста хочется отметить и сам сеттинг 80-х, который в отличие от 90-х еще не успел надоесть.

Читать Шоу Джоны Хилла: Рецензия на фильм «Середина 90-х»

Этим летом сразу несколько отечественных проектов о подростках вышли в прокат буквально с разницей в несколько недель. Ближе всего по настроению и тематике «Асфальтовое солнце» оказывается к «Стране Саша», где главный герой тоже переживает из-за отсутствия отца и болезненно ощущает процесс взросления – у картин рифмуются даже финалы, где в момент освобождения от прошлых обид и проблем звучит песня Сироткина (исполнителя по-своему прекрасного, но до невозможности часто используемого). А вот скейтерская линия заставляет вспомнить режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 90-х» с такой же выраженной автобиографическая интонацией. Для Хотиненко это, очевидно, очень личная история, где он оставляет место только ярким краскам, чувствам и теплой ностальгии, которая, как подростковое восприятие, стирает все плохое.

«Асфальтовое солнце» в кино с 28 июля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат
Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце»
«Страна Саша», «Одержимая», «Темные очки» и еще 6 фильмов июля
Неслыханная простота: Обзор второй половины конкурса фестиваля «Окно в Европу»-2021
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Поиск по меткам
80-еМария БороденкоподросткиРоссийские фильмы
персоны
Полина АгурееваАлександр БодровСергей Бодров (младший)Давид МелконянАртём ФадеевИлья ХотиненкоОлег Ягодин
фильмы
Асфальтовое солнцеСередина 90-хСтрана Саша

фотографии >>
«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Моонзунд»

Скорбим

Юрий Марусин
27 июля ушёл из жизни солист оперы Юрий Марусин.
Татьяна Москвина
25 июля ушла из жизни писатель, сценарист Татьяна Москвина.
Галина Рыжикова
25 июля ушла из жизни артистка балета, педагог Галина Рыжикова.
Витаутас Томкус
24 июля ушёл из жизни актёр Витаутас Томкус.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Ирина Ефремова
Сергей Загребнев
Егор Клеймёнов
Инна Макарова
Максим Матвеев
Наталья Стриженова
Антон Эльдаров
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Моник ван де Вен
Рольф Людвиг
Том Пелфри
Леонор Уотлинг
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Три богатыря и принцесса Египта
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Асфальтовое солнце
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Нахимовцы
детский фильм, молодежный фильм, приключения
Россия, 2022
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
Австралия, Великобритания, США, 2020
Лига Суперпитомцы
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
От рассвета до заката
фильм ужасов
США, 2022
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Предосторежение
триллер, фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram