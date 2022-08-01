«Серый человек»: идентификация Гослинга

22 июля стриминговый сервис Netflix начал показывать боевик «Серый человек» – адаптацию одноименного романа Марка Грини о становлении наемника с прошлым в спецслужбах. Главного героя литературного цикла в версии братьев Джо и Энтони Руссо сыграл Райан Гослинг. К проекту привлечены главные лица современной голливудской сцены: Крис Эванс, Ана де Армас и Билли Боб Торнтон. Самый дорогой на текущий момент проект Netflix задуман как начало большой франшизы – и, похоже, это будет первый в истории стримингов случай конструирования киновселенной «категории Б».
2003 год. Сотрудник ЦРУ Дональд Фицрой (Билли Боб Торнтон) ездит по федеральным тюрьмам США в поисках преступников, осужденных на пожизненное заключение. Он разыскивает безнравственных, но при этом сговорчивых головорезов для перспективной программы «Сьерра» – группировки наемников под крылом американской разведки, которая будет устранять неугодных. Для тайных операций нужен расходный материал, который не жалко. В штате Флорида Фицрой встречает смышленого Курта Джентри (Райан Голсинг). До УДО ему далеко, с сокамерниками не очень ладится. Поэтому Фицрой предлагает заменить тюремное заключение пожизненной работой на государство — с какой-никакой, но свободой передвижения. Джентри становится агентом под псевдонимом Сьерра Сикс (никаких имен – только порядковые номера) и отправляется выполнять прихоти Управления.
Задачи главного героя «Серого человека» в большинстве своем преступны и лежат вне правового поля – игра разведок вообще мало общего имеет с общечеловеческими понятиями о морали. Восемнадцать лет спустя набравшегося опыта Джентри забрасывают в подсвеченный фейерверками Бангкок для устранения очередной цели, и все идет не так. В первую очередь, из-за того, что жертва Шестого до этого тоже работала на «Сьерру», но раскопала грязное белье своего начальства. Получив в наследство ценные данные, Джентри сам оказывается целью для ЦРУ и пускается в бега.
Самый дорогой проект Netflix (шутка ли – 200 млн долларов) основан на цикле романов Марка Грини – соавтора всемирно известного мастера технотриллеров Тома Клэнси
. «Серому человеку» многое досталось от прошлых поколений: книги Грини не стесняются заимствовать смыслы из того же Клэнси, Яна Флеминга
и Роберта Ладлэма, автора саги
об агенте Джейсоне Борне. От последнего взят актуальный троп о недоверии к власть предержащим, с легкостью убирающим фигуры с геополитической шахматной доски. Преемственность классической шпионской прозы видна невооруженным глазом, и именно она так заинтересовала Netflix. Стриминговому сервису для пополнения коллекции жизненно необходим собственный киносериал про шпионов, и история злоключений Курта Джентри очень подходит на роль дженерика «бондианы». Расчет был с самого начала очень практичный: режиссерами первого фильма саги были назначены братья Руссо, научившиеся франшизному мышлению на киновселенной Marvel. Их новый гранд-проект вдохновлен успешными (и не очень) кейсами кинокомикса, в первую очередь – «Первым мстителем: Другая война
», приятно усложнившим чересчур прямолинейную концепцию современного супергероического мифа. И, конечно же, «Идентификацией Борна
» от Дага Лаймана
, размывшей различия между нафталиновыми политическими триллерами и современным динамичным боевиком.
Недостатки новой саги можно было просчитать задолго до премьеры, по одним только пресс-релизам. За сюжет «Серого человека» отвечают Кристофер Маркус
и Стивен Макфили
– их схантили у того же Marvel. Два тандема, режиссерский и сценарный, уже успели поработать вместе над очень прибыльным «Мстители: Финал
» – фильмом, напоминающим колосс на глиняных ногах. Даже энтузиасты Marvel Cinematic Universe признают перегруженность ленты, ее хаотичность и нескладность. В 2019 году кассовые сборы проекта во многом обеспечила лояльность фанатов. Про братьев Руссо все больше упоминали снисходительно: как про ремесленников, способных наладить производство может и не идеального, но хорошо продающегося продукта. Вышедший позднее эксклюзив Apple TV+ «По наклонной
» подтвердил этот тезис. Джо и Энтони – представители мастеровой режиссуры, отлично понимающие свои сильные и слабые стороны. Они не то чтобы хороши в сторителлинге, поэтому предпочитают брать масштабом. И шутками, которых в «Сером человеке» действительно много. Качества весьма разнообразного.
Навряд ли кто-то действительно ждал от новинки стриминга породистого спайгейма в стиле Борна или экранизаций книг Джона ле Карре
. При наилучшем исходе Шестому прочили славу нового Итана Ханта – все-таки именно киносериал «Миссия невыполнима
» в своем текущем виде наиболее соответствует представлениям о нескучном шпионском блокбастере. Но и эти мечты о приключениях разведчика-ренегата оказались далеки от реальности. В первую очередь, Netflix создал ленту для домашнего просмотра – без особых амбиций, но с красивой картинкой. Серьезность тут определенно была лишней, из-за чего дуэт Маркус-Макфили порвал любые связи с заветами технотриллера. Заявленная в начале тема порочности спецслужб, вероятно, тоже показалась слишком скучной, поэтому формальный главный злодей – карьерист из ЦРУ Денни Кармайкл (Реге-Жан Пейдж
) – очень быстро сходит со сцены, освобождая место для более яркого и приземленного в своих мотивах антагониста. На протяжении всего фильма охоту за Шестым ведет его альтер-эго Ллойд Хэнсен (Крис Эванс) – щеголь-социопат и бывший агент ЦРУ с руками по локоть в крови. Его смешные усы, в качестве сувенира, Netflix теперь продает в своем онлайн-магазине.
Похвально, что во времена антигероев и сложной многоступенчатой морали «Серый человек» дает разгуляться беспощадно устаревшему злодею – жестокому, как Челюсти из «Шпиона, который меня любил
» и предсказуемому, как Боузер из классических игр серии Super Mario. Охотясь на Джентри, Хэнсен не только оставляет за собой горы трупов, но и покушается на святое – похищает вышедшего на пенсию Фицроя и его племянницу Клэр (Джулия Баттерс
). В этот момент мы окончательно, почти до самого финала, прощаемся с ЦРУ и шпионскими играми. Теперь у Джентри, по всем канонам «Заложницы
», есть дела поважнее раскрытия тайн – надо спасать людей, которые стали для агента почти семьей. Объяснить привязанность Шестого к наставнику фильм попытается, но без энтузиазма: на это нет времени. Надо спешить, уделить время изобретательной, но беспорядочно смонтированной перестрелке в центре Праги, затянувшейся шутке об оружии (которое в патронами не бросают), а также найти надуманный способ разыскать пленников. События запакованы в двухчасовой хронометраж так плотно, что практически не остается времени на полноценное объяснение событий и аттитюд. Ими пренебрегают сознательно, высвобождая место для живописного взрыва.
Страдают от этого не столько двумерные герои, сколько приставленные к ним звезды первой величины – им нечего играть. Эванс, по крайней мере, запомнится из-за своей чертовски жестокой натуры и узора на рубашке поло. Ане де Армас, исполнившей роль «хорошего» агента ЦРУ, не дано и этого. Но главный промах проекта – неэффективное использование таланта Райана Гослинга, который несколько последних лет доказывает свою подлинную универсальность. Мы видели его безэмоциональным профессионалом («Драйв
», «Бегущий по лезвию 2049
»), предприимчивым дельцом («Игра на понижение
») и просто смешным раздолбаем («Славные парни
»). Впервые за несколько лет именно в «Сером человеке» мы не можем сказать о нем ничего путного – кроме того, что он, похоже, все еще в хорошей физической форме и очень хочет что-то сыграть. Только вот возможности раскрыться во всем своем великолепии меметичному канадцу в этот раз случая не подвернулось.
Надо отдать братьям Руссо должное: они чувствуют грань, не позволяют фильму окончательно рассыпаться на набор боевых сцен и юморесок. Сюжета здесь ровно столько, сколько необходимо для объяснения новой лихой погони. При всей своей невнятности, «Серый человек» умеренно развлекает, то есть выполняет возложенные на него обязательства. Это не эталонный боевик и тем более не шпионский триллер, но в меру волнующий пример кинематографических американских горок. Иногда большего для вечернего просмотра и не нужно. На момент публикации этого текста «Серый человек» вошел в пятерку проектов Netflix с лучшим премьерным стартом – за первые выходные зрители суммарно провели за просмотром фильма 88,5 млн часов. Не помешали разгромные рецензии — подписчик сказал свое веское слово и дал добро на зарождение франшизы. Может, в будущем ее ждет что-то хорошее. Но главное, что повторилась история с «Красным уведомлением
» – еще одним фильмом, который разозлил прессу своей вызывающей наивностью, однако получил благословение зрителя. Netflix нащупал особую нишу проектов для домашнего проката, которые, несмотря на бюджеты, очень похожи по смыслу на B-Movie. Они довольно схематичные, эксплуатационные. Смешные если не диалогами, то своей вполне специальной несерьезностью. Отринув снобизм, просто стоит признать: в бездумных перестрелках, двумерных героях-функциях и мультяшной физике есть иррационально успокаивающее чувство – это как на огонь смотреть.
«Серый человек» — с 22 июля на Netflix
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