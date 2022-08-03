Дитя тьмы: зубастый триллер «Уховертка»

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2 августа «Молодой человек»: Российская комедия, где Павел Табаков лучше Данилы Козловского Но это по сюжету, а не в актерском плане

1 августа «Серый человек»: идентификация Гослинга Райан Гослинг и Крис Эванс в самом дорогом фильме Netflix

28 июля «Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски Скейтборд, проблемы взросления и 80-е в новой работе Ильи Хотитненко