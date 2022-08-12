Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вышка»: Не залезай — убьет

Рецензии на фильмы >>
12 августа 2022
В российский прокат вышла «Вышка» Скотта Манна — камерный экшен про выживание в невыносимых обстоятельствах и борьбу с собственными страхами (а еще с грифами). И страхами зрителей, нервы которым будет щекотать не столько история, сколько декорации и в целом видеоряд. Ведь большая часть действия разворачивается на высоте в 600 метров — снято вроде бы просто, но весьма убедительно и в прямом смысле головокружительно.

«Вышка»: Не залезай — убьет

Супруг Бекки (Грейс Фултон) трагически погиб — Дэн (Мэйсон Гудинг) сорвался со скалы, когда они с женой и ее лучшей подругой Хантер (Вирджиния Гарднер), будучи альпинистами-экстремалами, взбирались по отвесному склону. С тех пор прошел без малого год, а девушка не только забросила свое хобби, но и вовсе почти не выходит из дома, проливая слезы над коробкой с прахом мужа, напиваясь и оставляя сообщения на автоответчике покойного. Даже ее отец (Джеффри Дин Морган) ничего с этим не может поделать — Бекки готова свести счеты с жизнью. Но стоит ей взять в руку горсть таблеток, как раздается стук в дверь, и на пороге материализуется Хантер. За прошедшие месяцы она стала блогером, снимая свои безумные восхождения, и теперь предлагает подруге присоединиться к ней в самом опасном приключении. А именно — взобраться на старую телевизионную вышку посреди пустыни. Не просто так, а чтобы на нее вершине — на высоте в 600 метров — развеять наконец прах Дэна. И вот девушки уже мчатся к месту назначения, с маленьким рюкзаком, одной бутылкой воды и страховочными тросами. И, конечно, с телефонами и коптером, чтобы снять классные видео для блога. Вся операция должна занять несколько часов, но ржавая конструкция выдержит подъем только в один конец — и Бекки с Хантер застрянут на вершине.

«Вышка»: Не залезай — убьет


«Вышка» в сегменте подобного кино расположилась где-то посередине на шкале между выдающимися «127 часами» с Джеймсом Франко и посредственной «Отмелью» с Блейк Лайвли. История выдуманная, а потому пестрит порой весьма идиотскими допущениями, которые откровенно режут глаз — ну взять хотя бы неубиваемую зарядку айфонов, которая держится в течение нескольких дней, и, напротив, разряженный дрон, состояние которого героини не удосужились проверить перед восхождением. От подобных несуразностей здорово отвлекает картинка: шатающаяся и скрипящая вышка посреди пустыни, два человека на самой верхушке, камера, «смотрящая вниз» — на большом экране то и дело возникает эффект присутствия, так что акрофобам точно будет чертовски не по себе. Особенно с учетом действий Бекки и Хантер, в которых поначалу особенно явственно преобладают пресловутые «слабоумие и отвага». Начиная от самой затеи и заканчивая попытками заснять красивые кадры, повиснув на 600 метрах на одной руке.

Куда более страшных трюков в фильме немало, как, впрочем, и душераздирающих откровений и психологических мучений. Что еще делать на 600 метрах без связи — конечно, выяснять отношения. Сперва друг с другом, потом — с падальщиком-грифом, наматывающим круги в небеспричинном ожидании скорой гибели двух девушек. С птичкой будет связана и едва ли не самая мощная сцена фильма, одновременно страшная и смешная, наглядно демонстрирующая активацию потаенных сил в экстремальных условиях.

«Вышка»: Не залезай — убьет

«Вышка» — безусловно аттракцион, и любые претензии, кроме упреков в недостаточной зрелищности, в данном случае не очень уместны. А визуально, учитывая скромный бюджет, картина почти безупречна, несмотря на, по сути, единственную локацию, всего двух персонажей в кадре и во многом предсказуемое развитие сюжета. При малой мобильности — с лихвой динамики, надрыва, трагедии и саспенса. Пустыня становится идеальным фоном, добавляющим тревожного предчувствия неминуемой смерти и в целом безысходности. То, что нужно, чтобы почувствовать себя немного живее.

«Вышка» в прокате с 12 августа.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Одна»: Упала, очнулась – тигр
Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»
«Убойный монтаж», «Русалка и дочь короля» и еще 5 фильмов августа
Спасибо, посмотрю: июль. Ударная доза 70-х, Джейн Биркин, Тайка Вайтити и космос
«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому
Блейк Лайвли укусила акула
Поиск по меткам
Наталия Григорьеватриллер
персоны
Вирджиния ГарднерБлейк ЛайвлиСкотт МаннДжеффри Дин МорганДжеймс ФранкоГрэйс Фултон
фильмы
127 часовВышкаОтмель

фотографии >>
«Вышка»: Не залезай — убьет фотографии
«Вышка»: Не залезай — убьет фотографии
«Вышка»: Не залезай — убьет фотографии
«Вышка»: Не залезай — убьет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.
Оливия Ньютон-Джон
8 августа ушла из жизни актриса, певица Оливия Ньютон-Джон.
Лариса Лебедева
7 августа ушла из жизни актриса Лариса Лебедева.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Адам Булгучев
Матвей Зубалевич
Игорь Лизенгевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Исаак де Банколе
Томми Бергрен
Брюс Гринвуд
Кара Делевинь
Джон Дерек
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram