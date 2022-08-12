«Вышка»: Не залезай — убьет

В российский прокат вышла «Вышка» Скотта Манна — камерный экшен про выживание в невыносимых обстоятельствах и борьбу с собственными страхами (а еще с грифами). И страхами зрителей, нервы которым будет щекотать не столько история, сколько декорации и в целом видеоряд. Ведь большая часть действия разворачивается на высоте в 600 метров — снято вроде бы просто, но весьма убедительно и в прямом смысле головокружительно.
Супруг Бекки (Грейс Фултон
) трагически погиб — Дэн (Мэйсон Гудинг
) сорвался со скалы, когда они с женой и ее лучшей подругой Хантер (Вирджиния Гарднер
), будучи альпинистами-экстремалами, взбирались по отвесному склону. С тех пор прошел без малого год, а девушка не только забросила свое хобби, но и вовсе почти не выходит из дома, проливая слезы над коробкой с прахом мужа, напиваясь и оставляя сообщения на автоответчике покойного. Даже ее отец (Джеффри Дин Морган
) ничего с этим не может поделать — Бекки готова свести счеты с жизнью. Но стоит ей взять в руку горсть таблеток, как раздается стук в дверь, и на пороге материализуется Хантер. За прошедшие месяцы она стала блогером, снимая свои безумные восхождения, и теперь предлагает подруге присоединиться к ней в самом опасном приключении. А именно — взобраться на старую телевизионную вышку посреди пустыни. Не просто так, а чтобы на нее вершине — на высоте в 600 метров — развеять наконец прах Дэна. И вот девушки уже мчатся к месту назначения, с маленьким рюкзаком, одной бутылкой воды и страховочными тросами. И, конечно, с телефонами и коптером, чтобы снять классные видео для блога. Вся операция должна занять несколько часов, но ржавая конструкция выдержит подъем только в один конец — и Бекки с Хантер застрянут на вершине.
«Вышка» в сегменте подобного кино расположилась где-то посередине на шкале между выдающимися «127 часами
» с Джеймсом Франко
и посредственной «Отмелью
» с Блейк Лайвли
. История выдуманная, а потому пестрит порой весьма идиотскими допущениями, которые откровенно режут глаз — ну взять хотя бы неубиваемую зарядку айфонов, которая держится в течение нескольких дней, и, напротив, разряженный дрон, состояние которого героини не удосужились проверить перед восхождением. От подобных несуразностей здорово отвлекает картинка: шатающаяся и скрипящая вышка посреди пустыни, два человека на самой верхушке, камера, «смотрящая вниз» — на большом экране то и дело возникает эффект присутствия, так что акрофобам точно будет чертовски не по себе. Особенно с учетом действий Бекки и Хантер, в которых поначалу особенно явственно преобладают пресловутые «слабоумие и отвага». Начиная от самой затеи и заканчивая попытками заснять красивые кадры, повиснув на 600 метрах на одной руке.
Куда более страшных трюков в фильме немало, как, впрочем, и душераздирающих откровений и психологических мучений. Что еще делать на 600 метрах без связи — конечно, выяснять отношения. Сперва друг с другом, потом — с падальщиком-грифом, наматывающим круги в небеспричинном ожидании скорой гибели двух девушек. С птичкой будет связана и едва ли не самая мощная сцена фильма, одновременно страшная и смешная, наглядно демонстрирующая активацию потаенных сил в экстремальных условиях.
«Вышка» — безусловно аттракцион, и любые претензии, кроме упреков в недостаточной зрелищности, в данном случае не очень уместны. А визуально, учитывая скромный бюджет, картина почти безупречна, несмотря на, по сути, единственную локацию, всего двух персонажей в кадре и во многом предсказуемое развитие сюжета. При малой мобильности — с лихвой динамики, надрыва, трагедии и саспенса. Пустыня становится идеальным фоном, добавляющим тревожного предчувствия неминуемой смерти и в целом безысходности. То, что нужно, чтобы почувствовать себя немного живее.
«Вышка» в прокате с 12 августа.
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